Ausgewandert Diese Obwaldnerin feiert auf der anderen Seite der Welt: «Es sind emotionale Tage» Die Obwaldnerin Manuela Küng Purser geniesst die letzten Tage des Jahres in ihrer neuen Heimat Neuseeland. Ohne grosse Corona-Einschränkungen, dafür mit traditionellen Köstlichkeiten aus der Schweiz. Matthias Stadler, Auckland/Neuseeland 30.12.2020, 16.30 Uhr

Obwohl Manuela Küng Purser am anderen Ende der Welt lebt, lässt sie sich dieser Tage gerne von der Schweiz inspirieren. So brachte das Christchindli bei ihr zu Hause im neuseeländischen Rotorua an Heiligabend Geschenke. Und auf dem Weihnachtsmenu stand für sie, ihre zwei Töchter und ihren neuseeländischen Ehemann zuerst ein Käsefondue, dann Fondue Bourguignonne und zu guter Letzt ein Schokoladenfondue. «Doch für Letzteres hatten wir heuer keinen Platz mehr», erklärt die Obwaldnerin, indem sie lachend ihren Bauch tätschelt.

Vom Käsefondue über Fondue Bourguignonne: Bei Manuela Küng Purser und ihrer Familie standen typisch schweizerische Köstlichkeiten an Weihnachten auf dem Tisch. Bild: Matthias Stadler

Die 51-Jährige wuchs in Kerns auf, machte die Detailhandelslehre beim Modehaus Felder in Sarnen und liess sich danach zur Sozialpädagogin in Luzern ausbilden. Seit knapp 14 Jahren lebt die Obwaldnerin nun in Neuseeland. «Der Liebe wegen zog es mich hierhin», sagt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihr wurde das Auswandern quasi in die Wiege gelegt. Ihr Vater, in Vitznau aufgewachsen, reiste kurz nach seiner Ausbildung zum Koch um die halbe Welt, später war er auch mit seiner Frau oft unterwegs. So wurde Manuela Küng Purser in Kenia geboren. «Später war für mich schnell klar, dass ich mal länger im Ausland leben würde.»

Besuch verunmöglicht – Eltern mit Corona infiziert

In diesen vom Coronavirus geprägten Zeiten – und vor allem auch zwischen Weihnachten und Neujahr – denkt die Kernserin oft an die Schweiz. Eigentlich sei geplant gewesen, dass ihre Eltern sie in Neuseeland besuchen würden. Doch Covid-19 machte dem Unterfangen einen dicken Strich durch die Rechnung. Neuseeland hat die Grenzen seit März für Touristen geschlossen. Wann sie wieder aufgehen, ist ungewiss.

Zudem hätten sich sowohl Mutter wie auch Vater in der Heimat mit dem Virus infiziert. «Es sind emotionale Tage», sagt Manuela Küng Purser. Doch habe der Vater das Spital in Stans wieder verlassen können, und auch der Mutter gehe es wieder besser. «Ich bin optimistisch und versuche, die Situation positiv zu sehen.»

Sommerferien stehen vor der Tür

Ablenken kann sie sich in Neuseeland mit ihrer Familie und mit der touristischen Hochsaison – in der südlichen Hemisphäre hat soeben der Sommer und in Neuseeland damit auch die Hauptferienzeit begonnen. In Rotorua, eine Stadt mit 75'000 Einwohnern und damit knapp so gross wie Luzern, führt Manuela Küng Purser eine kleine Ferienunterkunft. Die Stadt im Zentrum der Nordinsel des Landes ist ein beliebtes Touristenziel, sie ist bekannt für ihre Geysire und kleinen Vulkane.

Die 51-jährige Manuela Küng Purser lebt gemeinsam mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in der beliebten Touristenstadt Rotorua. Bild: Matthias Stadler

Sie selbst zieht es in den kommenden Wochen aber weg von Rotorua. «Da wir nicht ins Ausland reisen können, fahren wir im Januar mit unserem Wohnwagen zu Bekannten im Land», erklärt die Sozialpädagogin, die hauptberuflich mit Kindern mit einer Beeinträchtigung im Kindergarten arbeitet. Möglich ist das Reisen, weil das Coronavirus in Neuseeland unter Kontrolle ist. Die Regierung schottet das Land seit neun Monaten konsequent von der Aussenwelt ab, um das Virus nicht ins Land zu lassen. Das gelingt ihr vergleichsweise gut. Seit September gibt es keine aktiven Fälle mehr. 25 Todesfälle hat das Land seit Ausbruch der Pandemie registriert.

Die Auslandschweizerin macht sich zur Situation immer wieder Gedanken, wie sie sagt: «Wir sind hier zwar momentan sicher. Aber wir sind wegen der geschlossenen Grenzen eben auch vom Rest der Welt abgeschnitten.» Doch alles in allem sei sie dankbar dafür, wie schnell die Politik reagiert habe. Denn deswegen könne man im Land nun sonst alles machen, es gibt seit Monaten keine Einschränkungen mehr.

So feiert Manuela Küng Purser demnächst mit ihren zwei Töchtern und ihrem Ehemann ungestört Silvester. Und danach geht es mit dem Wohnwagen ab ans Meer: «Wir werden sicher auch tauchen und fischen gehen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Wellen.» Der Sommer am anderen Ende der Welt ist für die Kernserin also fast so, wie er sein sollte.