In Obwalden lohnt sich die Kita auch für weniger Vermögende

Kinderbetreuung Im Unterschied zu Luzern lohnt sich in Obwalden die Kita auch für weniger vermögende Familien Während im Kanton Luzern die Subventionen von Krippenkosten von Gemeinde zu Gemeinde variieren, kennt der Kanton Obwalden eine einheitliche Regelung. Damit bleibt am Ende auch für die weniger verdienende Beispielfamilie Müller etwas vom Zusatzverdienst übrig. Carmen Epp

Wenn Eltern im Kanton Obwalden ihre Kinder in der Kita betreuen lassen, zahlen sie in jeder Gemeinde und jeder Kita gleich viel. Symbolbild: Keystone / Gaetan Bally

Die Kosten für die ausserfamiliäre Kinderbetreuung in einer Kindertagesstätte (Kita) unterscheiden sich im Kanton Luzern je nach Wohngemeinde – und das teilweise massiv, wie eine Datenerhebung von CH Media ergeben hat. So liegen die Kosten, die Familien für die Betreuung zweier Kinder in der Kita aufbringen müssen, zwischen 300 und 2300 Franken pro Monat– je nach Höhe der Subvention der Gemeinde.

Im Kanton Obwalden ist es nicht ganz so kompliziert, wie die Recherche der «Obwaldner Zeitung» ergeben hat. Zwar sind auch hier die Einwohnergemeinden am Drücker, die Höhe der Subventionsbeiträge ist jedoch kantonal einheitlich geregelt. Egal, ob eine Familie nun in Alpnach, Lungern, Sarnen, Giswil, Kerns, Sachseln oder Engelberg wohnt – die Kosten für die Kita sind überall gleich.

Den öffentlichen Kindertagesstätten im Kanton Obwalden werden pro Betreuungsplatz und Tag (elf Stunden) sogenannte Normkosten in der Höhe von 128 Franken angerechnet, womit die Tagesansätze sämtlicher vom Kanton anerkannter Kindertagesstätten in Obwalden – bis auf einige günstigere Ausnahmen – bei maximal 128 Franken pro Kind und Tag liegen.

Kosten werden auf Eltern, Gemeinde und Kanton verteilt

Für die Kosten der Kindertagesstätte kommen in erster Linie die Eltern auf, wie es im Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung heisst. Die Höhe des Elternbeitrags richtet sich jedoch nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushalts, in dem das zu betreuende Kind wohnt. Diese wird aufgrund des Einkommens und unter Berücksichtigung des Vermögens ermittelt und in 19 Tarifstufen eingeteilt.

Je nach Tarifstufe beträgt der Beitrag, den die Eltern zu tragen haben, zwischen 14.70 und 128 Franken pro Kind und Tag. Wird aus einer Familie mehr als ein Kind in einer Kita betreut, vermindert sich der Elternbeitrag je zusätzlich betreutem Kind um je eine Tarifstufe. Diese Herabsetzung des Tarifs wird bei der höchsten Tarifstufe 19 jedoch nicht gewährt.

Die Differenz zwischen den kantonalen Normkosten und dem Elternbeitrag wird als Gemeindebeitrag von der Einwohnergemeinde übernommen, in welcher das Kind zivilrechtlichen Wohnsitz hat. Um die Entwicklung und Integration der Kinder sowie die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit oder Ausbildung zu fördern, unterstützt der Kanton die familienergänzende Kinderbetreuung, in dem er 40 Prozent der Kosten der Gemeindebeiträge übernimmt.

Damit ergibt sich folgender Kostenverteiler:

Liegt die Summe aus steuerbarem Einkommen und zehn Prozent des steuerbaren Vermögens höher als 71'000 Franken, trägt die Familie den Elternbeitrag alleine – ein Beitrag durch die öffentliche Hand entfällt.

Zweiter Lohn reicht aus

Wie bei der Erhebung der Kita-Kosten im Kanton Luzern werden auch für Obwalden dieselben zwei fiktiven Beispielfamilien Müller und Bucher miteinander verglichen. Beide Elternpaare haben zwei Kinder im Vorschulalter und leben dasselbe Familienmodell: Er arbeitet 100, sie 40 Prozent. Beide Familien zahlen gleich viel für Krankenversicherung, leben zur Miete und geben ihre Kinder zwei Tage die Woche in die Kita.

Bei Familie Müller verdient der Vater netto 4950 und die Mutter 1620 Franken, was insgesamt etwa 6500 Franken auf dem Konto bedeutet. Müllers haben ein Gesamtvermögen von 50’000 Franken. Ihr steuerbares Einkommen liegt im Kanton Obwalden bei 38'832 Franken. In der besser verdienenden Familie Bucher bringt der Vater netto 7650, die Mutter netto 2520 Franken nach Hause. Ihr Gesamtvermögen beträgt 100’000 Franken, das steuerbare Einkommen in Obwalden liegt bei 86’970 Franken.

Während im Kanton Luzern in gewissen Gemeinden der zweite Lohn nicht ausreicht, um die Kinderbetreuung zu zahlen, geht die Rechnung im Kanton Obwalden auf. So bezahlt Familie Müller gemäss Tarifsystem für die Betreuung ihrer beiden Kinder in der Kita 718.95 Franken pro Monat, sodass rund 900 Franken – also mehr als die Hälfte – des Nettolohns von Frau Müller übrig bleiben. Dass sie arbeiten geht, zahlt sich also aus.

Reine Kosten sind in Obwalden tiefer

Selbst für Familie Bucher kann sich die Kita unter Umständen lohnen. Aufgrund des steuerbaren Einkommens und des Vermögens muss die Familie die gesamten Kita-Kosten von 2201 Franken tragen. So bleiben von Frau Buchers Nettolohn noch 319 Franken übrig. Bedenkt man, dass für den Nebenjob noch Transport- oder Essenskosten hinzukommen, lohnt sich die Arbeit kaum. Schicken die Buchers ihre zwei Kinder jedoch in eine der anerkannten Kitas des Kantons, die 118 statt 128 Franken pro Tag und Kind berechnen, zahlen sie monatlich 2029 Franken für die Kinderbetreuung. Damit bleiben 491 Franken von Frau Buchers Lohn übrig, womit sich ihr Zweitjob am Ende doch noch auszahlt.

Dass sich die Situation in Obwalden damit so deutlich von jener in Luzern unterscheidet, liegt jedoch nicht nur an der flächendeckenden Subventionierung im Kanton Obwalden, sondern auch daran, dass am Beispiel von Luzern mit höheren Kita-Kosten – 145 Franken für das erste, 130 Franken für das zweite Kind – gerechnet wurde. Damit fallen die reinen Kita-Kosten im Beispiel Luzern 164 Franken pro Monat höher aus.

