Kirche Novum im Bistum Chur: Drei Obwaldner Pfarreien gehen einen neuen Weg Die Pfarreien Sarnen, Schwendi und Kägiswil schliessen sich zusammen. Gabriela Lischer übernimmt die operative Leitung. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Gabriele Lischer ist ab 1. August die neue Seelsorgeraumbeauftragte der Pfarreien Sarnen, Schwendi, Kägiswil. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 8. Juni 2022)

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Die drei Pfarreien Sarnen, Schwendi und Kägiswil schliessen sich zu einem gemeinsamen Seelsorgeraum zusammen. Gabriela Lischer, bisher verantwortlich für die Pfarrei Kägiswil, übernimmt die operative Leitung aus der Hand von Pfarrer Bernhard Willi. Ab 1. August werden die neuen Strukturen umgesetzt.

Mit einer Sternwanderung am Samstag, 11. Juni, und einer Einsetzungsfeier am Sonntag, 12. Juni, in der Pfarrkirche Sarnen wird das Ereignis gefeiert. An der Sternwanderung wird Autorin Elisabeth Zurgilgen eine eigens zum Thema verfasste Geschichte lesen. Peter Lienert, Urs Wallimann und Hampi Lussi werden die Wanderungen von Stalden, Sarnen und Kägiswil aus anführen.

Umstände verlangen Neuorganisation

«Der Zusammenschluss ist ein Novum im Bistum Chur», erklärt Gabriela Lischer als Projektverantwortliche für die Neuorganisation. Seelsorgeräume gebe es zwar bereits im Bistum, erläutert Bernhard Willi, Pfarrer der Pfarrei Sarnen.

«Unser Seelsorgeraum ist aber der erste, in dem die operative Leitung nicht einem Priester obliegt.»

Für die Umstrukturierung gibt es vor allem praktische Gründe: «Wir haben zu wenig Personal und müssen Strukturen dafür schaffen», so die Seelsorgeraumbeauftragte. Früher sei vieles an verschiedenen Orten parallel abgelaufen. «Vielleicht erreicht man an nur einem Ort mehr Menschen», lautet ihre Hoffnung.

Pfarrer Bernhard Willi. Bild: Archiv OZ

Pfarrer Willi freut sich auf die neue Organisation. Seit 17 Jahren leitet er die Pfarrei Sarnen, seit fast zwölf Jahren ist er Dekan. «Ich bin froh über die Akzentverschiebung», sagt er. Willi selber hatte die Veränderung vor längerer Zeit angestossen.

Für ihn bedeutet die Umstrukturierung vor allem Entlastung: «Ich gehe davon aus, dass ich mich künftig mehr auf meine seelsorgerlichen und priesterlichen Aufgaben konzentrieren kann.» Schon länger hatten die drei Pfarreien pragmatisch zusammengearbeitet, berichten Gabriela Lischer und Bernhard Willi.

An der Planung waren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Kirchenrat, Theologinnen, Gemeindeleitende und Religionspädagoginnen beteiligt, das Bistum Chur unterstützte die Neuorganisation. Neu bildete man fünf Bereichsverantwortungen für Liturgie und Sakristane, Religionsunterricht, Katechese und Seelsorge, Diakonie, Gemeinschaftsbildung und Kirchenmusik.

Was verändert sich für die Pfarreimitglieder?

Künftig wird der Seelsorgeraum zentral von Sarnen aus geleitet. Dorthin müssen sich künftig auch Einwohnerinnen und Einwohner aus Kägiswil und von der Schwendi wenden, um Taufen oder Todesfälle anzumelden. Für jede Pfarrei gibt es künftig eine Ansprechperson: Für die Schwendi wird Pfarrer Bernhard Willi Kontaktperson sein, für Sarnen Gabriela Lischer und für Kägiswil Franco Parisi.

Sie werden jeweils an zwei Halbtagen vor Ort im Büro arbeiten und ansprechbar sein, aber auch aktiv nicht nur in der Kirche, sondern auch an weltlichen Festen wie beispielsweise Älplerchilbis und Chlauseinzügen Kontakt suchen. Gabriela Lischer erklärt:

«Unsere Kirche soll näher zu den Menschen kommen und wieder eine Bedeutung für sie bekommen, dass sie nahbar wird und wir es schaffen, so von der christlichen Botschaft zu reden, dass sie etwas mit ihnen zu tun hat.»

Liturgieverantwortung übernehmen abwechslungsweise Bernhard Willi, Gabriela Lischer, Daniel Müller und Joseph Brunner. Einmal im Monat werden künftig in allen Pfarrkirchen Wortgottesdienste mit Kommunion gefeiert. Die Eucharistiefeier in der Kapuzinerkirche wird es weiter geben.

Die Erstkommunion wird im Gegensatz zur Firmung wie bisher noch in jedem Ort stattfinden. Der Religionsunterricht wird künftig nicht mehr in einzelnen Lektionen erteilt, sondern in Blöcken und teilweise frei wählbaren ortsübergreifenden Modulen.

Für die Neuorganisation hat sich das Team das Motto «miteinander - beGEISTert - vorwärts» ausgewählt. Gabriela Lischer knüpft daran eine Vision:

«Der Glaube soll wieder eine Rolle spielen. Er ist Beziehung zu Gott und unter den Menschen. Wir dürfen mit Gottes Geist in unserm Leben rechnen.»

Weitere Informationen unter der neuen Webseite www.seelsorgeraum-sarnen.ch. Die Errichtungsfeier mit offizieller Einsetzung findet am Sonntag, 12. Juni, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Sarnen statt.

