Kirchenmusik Chormusik, die 1947 für Aufruhr sorgte, ist nun auf CD zu hören Die Musik, die bei der Heiligsprechung von Bruder Klaus für Tumult sorgte, wurde von einem Basler Chor eingespielt. Am Samstag jährt sich seine Heiligsprechung zum 74. Mal.

Primus Camenzind 14.05.2021, 18.38 Uhr

Der Komponist Benno Ammann stammt aus Gersau. Bild: PD (Rom, 1947)

Rom im Jahr 1947: Die Katholische Kirche sprach den Schweizer Schutzpatron Bruder Klaus heilig. Papst Pius XII. erteilte deshalb dem in Gersau, Kanton Schwyz, geborenen Komponisten Benno Ammann (1904–1986) den Auftrag, die Feierlichkeiten im Petersdom mit Kirchenmusik zu verschönern. Diese Geste an das Heimatland von Bruder Klaus erwies sich für das traditionelle Kirchenvolk von Rom und die Würdenträger im Vatikan jedoch als Fehlgriff.

Vom Papst kurzerhand unterbrochen

Raphael Immoos, der Leiter der Basler Madrigalisten – einer der renommiertesten Chöre unseres Landes –, weiss, weshalb es bei der Uraufführung zu einem musikalischen Chaos kam. Schliesslich war er es, der die «Missa Defensor Pacis» (Verteidiger des Friedens) aus der Versenkung holte, mit seinem Ensemble im Frühjahr 2020 konzertant aufführte und auf Tonträger einspielte. Er bezeichnet den Komponisten Ammann als einen Vertreter der neuen Chormusik des 20. Jahrhunderts, dessen Werke vom gregorianischen Gesang bis zu elektronischer Musik reichen.

Raphael Immoos hat die künstlerische Leitung der Basler Madrigalisten inne. Bild: PD

«Die Musik dauerte eine Stunde – viel zu lang, worauf der Papst die Aufführung kurzerhand unterbrach», gab Immoos in der SRF «Tagesschau» vom 4. April dieses Jahres zu verstehen. Nicht genug: Auf der Empore des Petersdoms wurde nicht nur gesprochen, sondern sogar geraucht. «Situationen, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können», erklärte Immoos vor der TV-Kamera. «Die Messe ist 12-stimmig, a cappella, keine Instrumente, die den Chor irgendwie stützen könnten; alles in allem eine Musik, die neu und ungewohnt war», betonte der Chordirigent. Erschwerend kam hinzu, dass dieses Werk an der Uraufführung von Laien, teilweise von Knaben, gesungen wurde.

«Sie stiessen an ihre Grenzen; waren überfordert.»

Diese Begleitumstände dürften dazu geführt haben, dass Ammanns Messe bald nach der Heiligsprechung von Bruder Klaus in Vergessenheit geriet.

Die Idee entstand im Jubiläumsjahr 2017

Die Tatsache, dass die Basler Madrigalisten der Musik von Benno Ammann wieder neues Leben einhauchen, stösst in der Fachwelt auf grösste Anerkennung. Der deutsche Rezensent Norbert Tischer übertitelt seine CD-Besprechung im Magazin «Pizzicato» mit «Strenge Schönheit». Das gesangliche Resultat der Madrigalisten sei vortrefflich, die Intonation immer lupenrein und die Artikulation exzellent.

«Die Stimmtypen passen gut zusammen und sind in der Farbgebung bestens aufeinander abgestimmt.»

Zudem bezeichnet er das Dirigat von Raphael Immos als «beeindruckend stilvoll und von grosser innerer Ruhe».

Die Basler Madrigalisten haben im Frühjahr 2020 eine CD der «Missa Defensor Pacis» des aus Gersau stammenden Komponisten Benno Ammann eingespielt. Bild: PD

Die Idee, eine CD einzuspielen, entstand 2017, im Jubiläumsjahr des Landesheiligen Bruder Klaus. Raphael Immos interessierte sich in der Folge intensiv für das Werk. Die Wiederentdeckung führte zu einer der bedeutendsten Messvertonungen eines Schweizer Komponisten im 20. Jahrhundert. Für den künstlerischen Leiter des Basler Chors ist es «unbegreiflich», weshalb der im Ausland bekannte und vielseitige Gersauer Komponist Benno Ammann in der Schweiz in Vergessenheit geraten ist. «Die Basler Madrigalisten wollen das mit weiteren Livekonzerten ab Herbst ändern», war im bereits erwähnten «Tagesausschau»-Beitrag zu vernehmen.

Die CD «Missa Defensor Pacis» kann hier für Fr. 22.50 (inkl. Porto/Versand) online bestellt werden.