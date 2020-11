Kirchgemeinde Lungern trauert

um zwei Patres An seiner ersten Versammlung als Kirchgemeindepräsident konnte Edi Imfeld-Sigrist 50 Pfarreiangehörige begrüssen. Nebst einem finanziellen Verlust wiegen vor allem zwei Todesfälle schwer. 18.11.2020, 16.43 Uhr

(sez) Im Budget fürs nächste Jahr lehnte sich Finanzchefin Gaby Britschgi an die Zahlen des Vorjahres, wie es in einer Mitteilung der Kirchgemeinde Lungern heisst. Sie rechne allerdings wegen zu erwartender Steuerrückgänge und des Sanierungsbedarfs bei Burgkapelle und Dorfkapelle mit einem Aufwandüberschuss. Dem Budget 2021 stimmten die Pfarreimitglieder zu, das bei einem Aufwand von 839'745 Franken und einem Ertrag von 740'534 Franken einen Aufwandüberschuss von 93’211 Franken vorsieht.

Pfarreileiter Dirk Günther orientierte über die ausserordentlichen coronabedingten und vom Kanton nochmals verschärften Massnahmen. Da sich die Regelungen abermals ändern könnten, wird ein Blick auf die Website der Pfarrei empfohlen. In der kommenden Advents- und Weihnachtszeit würden die Einschränkungen im kirchlichen Bereich als besonders einschneidend empfunden. Günther weiter: Es ist den Kirchenverantwortlichen ein grosses Anliegen, trotz räumlicher Distanz nahe bei den Menschen zu sein und nach Formen und Möglichkeiten zu suchen, damit die Gläubigen etwas Wärme und Geborgenheit in den Kapellen und der Pfarrkirche finden.

Personelle Veränderungen in der Kirchgemeinde

Der Pfarreileiter musste den Tod von Pater Dominik Thurnherr bekanntgeben. Ab Mitte der Neunzigerjahre leistete Thurnherr den Grossteil der priesterlichen Dienste in der Pfarrei Lungern. Ebenso verstarb in der gleichen Woche Pater Ansgar Lang, der in Lungern des Öftern priesterliche Aushilfsdienste geleistet hatte. Die Anwesenden gedachten zudem in einer Schweigeminute des verstorbenen Mitglieds der Rechnungsprüfungskommission (RPK) Remo Gasser. Als neues Mitglied in die RPK hat sich Franco Castelanelli zur Verfügung gestellt. Er wurde einstimmig und mit Applaus gewählt.

Vizepräsidentin Yvonne Halter orientierte über personelle Veränderungen im Pfarreisekretariat. Nicole Gasser trat im September die Nachfolge an von Rita Kaufmann, welche die vergangenen sechs Jahre das Sekretariat umsichtig unterstützte. Mit Rita Imfeld und Monika Ming durfte zwei Frauen zum erfolgreichen Abschluss als Katechetin gratuliert werden.

Hinweis

Die Website der Kirchgemeinde Lungern finden Sie unter pfarrei-lungern.ch.