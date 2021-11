Kirchgemeindeversammlung Alpnach Nun entscheiden Mitglieder über Renovation des Pfarrhauses Die Kirchgemeindeversammlung von Alpnach hat über einen Planungskredit zu entscheiden. Markus Villiger 10.11.2021, 05.00 Uhr

Das katholische Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse soll renoviert werden. Es stellt – ebenso wie die Pfarrkirche St.Maria Magdalena, das Gmeindsgädeli, der Schlosshof, das Beinhaus St.Michael sowie die Kaplanei – ein wichtiges Element des historischen Ortsbildes zwischen der Brünigstrasse und dem Bahnhof dar. Das Pfarrhaus in Alpnach wurde in den Jahren 1680 bis 1685 erbaut. Das stattliche Gebäude wurde mehrfach umgebaut und restauriert, wobei die Baustruktur weitgehend im Original erhalten blieb. Seit 1966 steht das Gebäude unter eidgenössischem Denkmalschutz.

Das Pfarrhaus in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach, 31. Oktober 2021)

Das Pfarrhaus wurde bisher durch den Pfarrer und teilweise durch Hausangestellte bewohnt. Aktuell ist es an eine Wohngemeinschaft vermietet, nachdem Pfarrer Thomas Meli im Frühling seinen Wohnsitz nach Luzern verlegt hatte. «Das Pfarrhaus ist grundsätzlich gut erhalten», steht in der Botschaft des Kirchgemeinderates. Im Jahr 1965 wurde es einer umfassenden Renovation unterzogen. 20 Jahre später wurde die Fassade neu gestrichen und es wurden verschiedene Renovationen vorgenommen. Für das Archiv der Kirchgemeinde wurde 1996 im Erdgeschoss ein separater Raum eingerichtet.

Die Planung für die Renovation des Pfarrhauses wird durch die Bauherrenvertretung AK Bautreuhand AG in Luzern, vertreten durch Urs Spichtig, koordiniert. Das Pfarrhaus wird energetisch und haustechnisch erneuert und mit einer neuen internen Erschliessung ergänzt. Gleichzeitig erfolgt eine Renovation im inneren und äusseren Bereich des Pfarrhauses. Die Planung erfolgt in Absprache mit der kantonalen Denkmalpflege. «Die Höhe der Baukosten kann erst nach Beurteilung der Tiefe aller baulichen Massnahmen beziffert werden», schreibt der Kirchgemeinderat in der Abstimmungsbotschaft.

Haus soll energetisch erneuert werden

Für die Realisierung beziehungsweise die Baukosten wird, nach Abschluss der Planungsphase, ein Kredit beantragt. Die Planungskosten bis und mit der Baubewilligung werden mit 75'000 Franken ausgewiesen. Die Kirchgemeindeversammlung vom kommenden Montag wird über diesen Planungskredit zu befinden haben. Ebenso wird dann das Budget vorgelegt werden. Dieses rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 20'760 Franken. Der Steuerertrag für das nächste Jahr wurde mit 1,5 Millionen Franken budgetiert. Abschreibungen sind in der Grössenordnung von 60'000 Franken vorgesehen. Die Aufwendungen für das Personal erhöhen sich für das Jahr 2022 um 51'910 Franken.

Hinweis: Die Kirchgemeindeversammlung findet am kommenden Montag um 20 Uhr in der Pfarrkirche Alpnach statt.