Kleine Gebiete im Vorteil? So geht in der Zentralschweiz Skifahren in Coronazeiten Mit ganz unterschiedlichen Massnahmen versuchen die Skigebiete, die Gästeströme zu lenken. Diese könnten in der kommenden Saison sogar grösser werden. Eine Chance für die kleinen Gebiete. Christian Glaus 11.11.2020, 18.45 Uhr

Was ist das grössere Risiko: Ein schneearmer Winter oder ein erneuter Lockdown? Die Antworten der Zentralschweizer Skigebiete auf diese Frage fallen überraschend einheitlich aus: Die Angst vor einem zweiten Lockdown sitzt ihnen im Nacken. «Mit Schneemangel können wir umgehen», sagt stellvertretend Bernhard Riedi, Verwaltungsratspräsident der Biel-Kinzig AG. Das kleine Urner Skigebiet erstreckt sich von 1600 bis 1950 Meter über Meer und ist sich schneearme Winter gewohnt. Statt Skifahrer kommen dann die Wanderer. Andere von unserer Zeitung befragte Gebiete, beispielsweise Melchsee-Frutt oder Mörlialp, vertrauen auf Kunstschnee, falls zu wenig der natürlichen weissen Pracht fallen sollte.

Das Skigebiet Biel-Kinzig im Kanton Uri. Bild: PD

Unberechenbarer ist, wie sich die Pandemie entwickelt – und ob die Behörden nicht doch plötzlich den Skibetrieb stilllegen, so wie das im vergangenen Frühling der Fall war. Die Gefühlslage reicht von angespannt, verunsichert, respektvoll bis optimistisch. André Strasser, Verwaltungsratspräsident des Obwaldner Skigebiets Mörlialp, sagt es so: «Es ist alles aufgegleist. Ich bin eher positiv eingestellt.» Eine grosse Herausforderung sei es, die Abläufe so zu organisieren, dass Besucher und Mitarbeiter bestmöglich geschützt sind. «Wenn plötzlich ein Grossteil des Personals in Quarantäne müsste, wäre ein Betrieb nicht mehr möglich», gibt Strasser zu bedenken.

Alles an der frischen Luft: Das Skigebiet Mörlialp hat keine geschlossenen Bahnen – ein Vorteil in Coronazeiten. Bild: Obwaldner Zeitung (8. Januar 2020)

Zentralschweiz lebt stark vom Tagestourismus

Trotz aller Anspannung: Corona könnte sich auf die Bergbahnen sogar positiv auswirken. Die Fasnacht ist abgesagt, Auslandreisen sind umständlich und Skiferien schwer planbar. Da ist die Zentralschweiz im Vorteil, weil sie aus vielen Kantonen schnell erreichbar ist und traditionell stark vom Tagestourismus lebt. Thomas Küng, Geschäftsführer der Brunnibahnen in Engelberg, sagt:

«Die Leute wollen an die frische Luft und an die Sonne. Dieses Bedürfnis spüren wir gut.»

Mit den Frequenzen im Herbst ist er sehr zufrieden und überlegt nun sogar, den täglichen Betrieb um eine Woche zu verlängern. Ursprünglich war geplant, ab kommender Woche bis Anfang Dezember auf Wochenendbetrieb umzustellen. Küng ist zuversichtlich, dass das Bedürfnis, nach draussen zu gehen, auch im Winter anhält.

Die Klostermatte in Engelberg ist bei Familien sehr beliebt. Bild: Roger Grütter (17. Februar 2019)

Vorverkauf ist gut angelaufen

Darauf deutet auch der Vorverkauf der Saisonkarten. Dieser ist beim Schneepass Zentralschweiz, welcher 14 Skigebiete umfasst, gut angelaufen. Von überdurchschnittlichen Verkaufszahlen berichtet André Strasser von der Mörlialp und auch Bernhard Riedi von der Luftseilbahn Biel-Kinzig ist zufrieden. Ein Ausreisser ist das Skigebiet Klewenalp, wo der Vorverkauf laut Geschäftsführer Roger Joss etwa 15 Prozent unter den Erwartungen liegt. Nach dem letztjährigen schneearmen Winter und wegen der coronabedingten Verunsicherung sei dies nachvollziehbar.

Bernhard Riedi sieht sich mit Biel-Kinzig gegenüber grösseren Skigebieten im Vorteil: «Ich habe den Eindruck, dass viele Leute grosse Menschenmassen meiden. Das kann für uns eine Chance sein. Wenn bei uns 400 bis 600 Skifahrer auf den Pisten sind, ist das ein Spitzentag.» Dem pflichtet André Strasser bei. Im Skigebiet Mörlialp kann man vorfahren und direkt auf den Lift gehen. Geschlossene Bahnen gibt es dort nicht. Ausserdem, macht er Werbung in eigener Sache, habe man auf den Pisten überdurchschnittlich viel Platz.

Skifahrer auf der Klewenalp. Bild: PD

Dass sich das Verhalten der Menschen geändert hat, stellt Thomas Küng von den Brunnibahnen fest. «Wenn es zu viele Leute an einem Ort hat, werden die Besucher nervös.» Doch naturgemäss sehen sich die Grossen gegenüber den Kleineren nicht im Nachteil. «Entscheidend ist nicht die Grösse, sondern das Angebot», sagt Küng. Dieses sei auf dem Brunni mit Skipisten, Winterwanderwegen, Schlittelpisten, Schneeschuhtrails und grossen Sonnenterrassen vielfältig. Für Roger Joss von den Klewenalpbahnen kommt es vor allem auf die Infrastruktur an: Im Skigebiet Klewenalp-Stockhütte gibt es nur bei den Zubringerbahnen geschlossene Kabinen. «Die Anstehzonen bei den Berg- und Talstationen befinden sich grösstenteils ausserhalb der Gebäude.» Joss stellt in seinem Gebiet eine Verlagerung fest: Seit Beginn der Coronazeit werde insbesondere die Gondelbahn Emmetten-Stockhütte rege genutzt. Von Beckenried führt eine Pendelbahn mit zwei grossen Kabinen auf den Berg.

Postautos sollen gestaffelt nach Stöckalp fahren

Die Lenkung der Besucherströme dürfte in diesem Winter von besonderer Bedeutung sein. Anschaulich schildert dies Daniel Dommann, Geschäftsführer der Sportbahnen Melchsee-Frutt. «Rund 70 Prozent unserer Gäste reisen morgens innerhalb von 90 Minuten an.» Besonders gross ist der Andrang jeweils dann, wenn bis zu fünf Postautos gleichzeitig vorfahren. «Hier sind wir mit Postauto im Gespräch, um eine Staffelung zu erreichen», sagt Dommann.

Anstehen bei der Talstation Stöckalp morgens um 9 Uhr.

Bild: Dominik Wunderli (6. Januar 2013)

Bei der Talstation sollen die Besucher so gelenkt werden, dass sich ihre Wege nicht kreuzen. Wer ein Billett braucht, wird – abgetrennt von den restlichen Gästen – zu den Kassen gelenkt. Von Vorteil ist, dass es zwei Bahnen gibt, die auf den Berg führen. Die Gäste sollen sich möglichst gleichmässig auf Sessel- und Gondelbahn verteilen. Saisonkartenbesitzer sollen direkt die Sesselbahn nehmen, damit in der Gondelbahnstation mit den Kassen genügend Platz bleibt. «Mit beiden Bahnen kommt man gleich schnell auf den Berg», betont Dommann.

Skifahrer auf der Melchsee-Frutt. Bild: Manuela Jans-Koch (3. Januar 2019)

Weit verbreitet ist inzwischen, dass man Tickets online kaufen und dann vor Ort direkt in die Bahn einsteigen kann. Wegen Corona haben die Brunnibahnen ihre Systeme umgerüstet. GA-Besitzer können neu direkt durchs Drehkreuz laufen – ohne den Gang an die Kasse. Zudem wurde die Punktekarte wieder eingeführt, welche übertragbare Mehrfachfahrten ermöglicht. Das soll die Kassen etwas entlasten, sagt Thomas Küng.

Daniel Dommann von den Frutt-Bahnen staunt, dass die Möglichkeiten des Onlinekaufs nicht stärker genutzt werden. Im Schnitt würden etwa 12 Prozent der Tagesgäste die Tickets vorgängig im Internet kaufen. «Das ist ein überraschend tiefer Wert – obwohl er doppelt so hoch ist wie der Branchenschnitt.» Noch mehr staunt Dommann über das Kaufverhalten der Jugendlichen, der sogenannten «Digital Natives». Obwohl sie teilweise von Onlinerabatten profitieren könnten, kaufen doch nur 20 Prozent ihre Tickets übers Internet. Weshalb, sei ihm ein Rätsel, sagt Dommann.

«Vielleicht stehen die Skifahrer am Morgen einfach gerne an, oder sie möchten noch mit unserem freundlichen Kassenpersonal plaudern.»

Dommann glaubt aber, dass die Pandemie auch bei den Bergbahnen, oder besser gesagt ihren Gästen, zu einem Digitalisierungsschub führen dürfte. Die Sportbahnen Melchsee-Frutt haben dieses Jahr 750'000 Franken in die Digitalisierung investiert. So wurde ein neuer Webshop aufgebaut – und bald sollen die Tische in den Restaurants über eine App reserviert werden können.

Onlinekauf soll zur Selbstverständlichkeit werden

Dass im Onlinebereich noch einiges drin liegt, betont auch Sepp Odermatt, Präsident der Transportunternehmungen Zentralschweiz. Der Verband ist ein Zusammenschluss von 72 Transportunternehmen aus den Bereichen Bergbahnen, Schifffahrt, Eisenbahn und Bus. «Der Onlinekauf müsste im Schneesport so selbstverständlich werden wie beim Fliegen», sagt Odermatt. Inzwischen könne man bei fast allen Bahnen die Tickets im Internet kaufen. Doch in den Köpfen der Gäste sei das noch zu wenig verankert. «Wenn es uns gelingt, den Anteil der Onlinetickets zu erhöhen, können wir einen problematischen Bereich ausschalten: das Anstehen an der Kasse.»

Wie die Bergbahnen blickt auch Sepp Odermatt der kommenden Skisaison «verhalten optimistisch» entgegen. Vorerst gehe es darum, das wichtige Weihnachtsgeschäft zu retten. Er hoffe, dass die Fallzahlen bis Ende November wieder deutlich sinken – das wäre wichtig. Doch wie die Bergbahnbetreiber ist sich auch Odermatt bewusst: «Den Takt gibt das Virus an.»

Geld-zurück-Garantie und mehr Platz in Restaurants: Die Neuerungen im Überblick Bergbahnen und Sportgeschäfte übernehmen einen Teil des Lockdown-Risikos. Eine Geld-zurück-Garantie ist weit verbreitet, oftmals auch bei Mietmaterial. Ausserdem bauen die Skigebiete die Gastroangebote aus, damit die Coronaregeln eingehalten werden können. Die Brunnibahnen beispielsweise nehmen auf der Klostermatte ein zweites Restaurant in Betrieb. Mit einer Fläche von 450 Quadratmetern ist es grösser als das bestehende Restaurant Ox. Besitzer des Brunni-Saisonabos können damit ab diesem Winter auch im Skigebiet Bannalp fahren. Diese Zusammenarbeit in der Wintersaison ist neu, in der Sommersaison besteht sie bereits. Trotz Angebotsausbau wurden die Preise nicht angepasst. Gratis Ski fahren auf der Rigi Auf der Rigi können zum 150-Jahre-Jubiläum alle Skilifte gratis benutzt werden. Weil das Generalabonnement in den Bergbahnen akzeptiert ist, können GA-Besitzer sogar kostenlos Ski fahren, wie das Unternehmen kürzlich mitteilte. Eröffnungen von neuen Anlagen gibt es dieses Jahr in der Zentralschweiz, nicht zu verkünden. «Wir befinden uns in einer Zwischenphase», sagt Sepp Odermatt, Präsident der Transportunternehmen Zentralschweiz. Seit 2012 sei sehr viel investiert worden, diese Erneuerungs- und Ausbauphase sei jetzt abgeschlossen. Im Fokus stünden Restauration, Onlineticketing und Beschneiung. Allerdings seien bereits wieder grosse Infrastrukturprojekte in Planung: Der Ausbau auf dem Titlis, die Erneuerung der Zahnradbahn auf den Pilatus, eine neue Seilbahn nach Rigi-Kaltbad und die Erneuerung der Luftseilbahn von Sörenberg aufs Brienzer Rothorn. (cgl)