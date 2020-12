Nach 44 Jahren «Velo-Robi» – eine Engelberger Institution geht in Ruhestand Ende Jahr ist Schluss. Nach 44 Jahren schliesst Robi Amstutz in Engelberg seine Veloreparaturwerkstatt. Damit verschwindet eine Institution aus dem Klosterdorf. Beat Christen 10.12.2020, 17.30 Uhr

Velo-Robi Amstutz hört Ende Jahr auf und schliesst seine Veloreparaturwerkstatt in Engelberg. Damit verschwindet eine Institution von der Gewerbeliste. Bilder: Beat Christen (Engelberg, 2. Dezember 2020)

Da einen Bremsklotz auswechseln, dort eine Gangschaltung wieder zum Funktionieren bringen. Robi Amstutz kennt all die kleinen und grossen Sorgen der Velofahrer in Engelberg. Und die Velofahrer kennen Robi Amstutz, besser bekannt auch als «Velo-Robi».

Seit 34 Jahren betreibt er an der Wydenstrasse seine Veloreparaturwerkstatt. Davor befand sich sein Firmendomizil während zehn Jahre zuvorderst an der Oberbergstrasse. So sind 44 Jahre ins Land gezogen, während derer er Generationen von Einheimischen und Gästen die Velos nicht nur verkauft, sondern auch repariert hat.

«Heute bringen Kinder ihre Velos zum Reparieren, deren Grossväter schon bei mir als Kunden in der Werkstatt waren.»

Und weil sich Robi Amstutz äusserlich in den letzten Jahren kaum verändert hat, nimmt man ihm auch gar nicht ab, dass er dieses Jahr seinen 70. Geburtstag feiern konnte. Wohl auch deshalb ist es für viele Engelberger unvorstellbar, dass nun Ende Jahr Schluss sein soll. «Doch dem ist so», sagts und spannt ein einst in Stans hergestelltes «Christen-Velo» – die gab es tatsächlich mal – zwecks Auffrischung für einen Sammler in den Reparaturständer ein.

44 Jahre lang bekam Amstutz alle Fahrräder wieder fit.

Leidenschaft und nicht Arbeit

Dass aus Robi Amstutz «Velo-Robi» wurde, kann als Zufall bezeichnet werden. Nach seiner Lehre als Automechaniker bei der damals neu in Engelberg tätigen Garage Epper zog es ihn für einige Monate ins Ausland. Wieder zurück im Hochtal, hatte er noch keinen Plan, wohin es ihn beruflich verschlagen würde. «Ein Bekannter riet mir, mich selbstständig zu machen und eine Veloreparaturwerkstatt zu eröffnen.»

Gesagt, getan. Die Eröffnung seines eigenen Betriebes war am 1. April. Über mangelnde Arbeit hatte er sich nicht zu beklagen. Und als ob es erst gestern gewesen wäre, erinnert sich «Velo-Robi» an das erste verkaufte Velo. Kunde war der im Dorf bekannte Spengler Bepa Amstutz. «Gefahren ist er mit dem Velo wohl nicht oft. Bevorzugte er doch lieber einen vierrädrigen, motorisierten fahrbaren Untersatz, mit dem er im Dorf umherkurvte.» Der Kundenkreis nahm rasch zu. Vielleicht auch deshalb, weil die Veloreparatur für ihn nie Arbeit, sondern Leidenschaft war.

Er ist ein lebendes Lexikon

Die Besuche in der Werkstatt von Robi Amstutz sind für viele Engelbergerinnen und Engelberger immer auch ein ganz besonderes Erlebnis. Auch deshalb, weil «Velo-Robi» eine vielseitig interessierte Person ist. Gerade wenn es um alte Geschichten seiner Heimatgemeinde geht. Er ist ein lebendes Lexikon und kennt die familiären Verbindungen. Als ehemaliger und weit über das Dienstalter hinaus tätiger Feldweibel hat er ein besonderes Interesse für die Geschichte der Dorffeuerwehr entwickelt.

Man kennt ihn auch als Sammler alter Ansichtskarten und sonstigen Raritäten, die sein Dorf betreffen. Für die Erweiterung seiner Sammlungen wird er ab dem kommenden Jahr mehr Zeit haben. Doch vorerst gilt es, seine Werkstatt Schritt für Schritt zu räumen. Dass dabei schon mal Wehmut aufkommt, ist unvermeidlich. So wie beim Betrachten des im Reparaturständer eingespannten Christen-Velos. Die Trommelbremse mit eingebauter Gangschaltung und Dynamo zur Lichterzeugung sei damals revolutionär gewesen, erinnert sich Robi Amstutz. Arbeitet er an modernen E-Bikes, kann er sich ab und zu ein Schmunzeln nicht verkneifen:

«Ich bekomme da technische Details

zu sehen, die ich nicht selten

in früheren Jahren schon mal

in einer gleichen oder ähnlichen Form gesehen und repariert habe.»

Eine Feststellung, die den Schluss zulässt, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss.