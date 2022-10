1 x 2 Billette für «Il Disastro»

Für die Vorführung von Nina Dimitri und Silvana Gargiulo am Samstag, 29. Oktober, um 20.30 Uhr, verlosen wir 1 x 2 Billette. Die Billette beinhalten den Besuch der Vorstellung. Schreiben Sie bis am 26. Oktober 2022, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff «Il Disastro» an redaktion@obwaldnerzeitung.ch. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird per E-Mail benachrichtigt.