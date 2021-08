Kleinkunst Im Sarner Seefeld eröffnet nur für dieses Wochenende «Le Bistro» Im Bistro des Duos E1NZ trifft man Figuren, wie sie das Leben halt so schreibt. Kleinkunst vom Feinsten mit viel Artistik und Musik. 17.08.2021, 12.02 Uhr

Die gebürtige Sarnerin Esther Slanzi tritt am Wochenende mit ihrem Mann Jonas im Seefeld Sarnen auf. Bild: PD

Das Schweizer Duo E1NZ, bestehend aus Esther Slanzi, einer gebürtigen Sarnerin, und ihrem Mann Jonas Slanzi, passt in keine Schublade. Genreübergreifend bringen die beiden Künstler Schnelligkeit und Leichtigkeit, Akrobatik und Tricks miteinander in Einklang. Sie verbinden Zirkuskunst und zeitgenössisches Theater. Ihre Produktionen wurden verschiedentlich ausgezeichnet und sie spielten sie in mehr als 30 Ländern auf allen Kontinenten der Welt.