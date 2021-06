Köchin Michéle Müller im Kempinski Palaca Hotel Engelberg

Engelberg Berliner Küchenchefin Michéle Müller lockt mit neu interpretierten Schweizer Gaumenfreuden Gebannt schauen kulinarisch Interessierte nach Engelberg und fragen sich, wie das Angebot im neuen Fünfsternehotel Kempinski Palace sein wird. Verantwortlich ist die Berlinerin Michéle Müller mit ihrem handverlesenen Team. Philipp Unterschütz 11.06.2021, 14.00 Uhr

«Berliner Schnauze.» Wenn man sich mit Michéle Müller unterhält, fällt einem unweigerlich dieses Wort ein, allerdings im positivsten Sinn. Die 40-jährige lebhafte Frau sprüht vor Humor und ist wahrlich nicht auf den Mund gefallen. Und wenn es ums Kochen geht, lässt sie der Leidenschaft für ihren Beruf freien Lauf. Die Berlinerin wirkt im neuen «Kempinski Palace Engelberg», das am 25. Juni eröffnet, als Executive Chef oder eben Küchenchefin und kann es kaum erwarten, den Gästen ihre Kreationen aufzutischen.

Michéle Müller, Executive Chief im neuen Kempinski Palace Hotel Engelberg. Bilder: Nadia Schaerli (Engelberg, 1. Juni 2021)

Dabei ist ihr durchaus bewusst, welch grosse Verantwortung sie trägt. Das «Kempinski Palace Engelberg» tritt neu auf den Markt und auch der kulinarische Bereich wird von allen Seiten beobachtet. Vom neuen Fünfsternhaus wird einiges erwartet. «Viele sagen, sie hätten noch kaum jemanden gesehen, der in einer solchen Situation so ruhig sei. Aber es geht hier vor allem um Teamwork und ich habe das richtige Personal für die Aufgabe», meint Michéle Müller.

Vom nahen Schweizer Produzenten auf den Tisch

Ihr Team hat sie sorgfältig selber ausgewählt, mit jeder und jedem Einzelnen gesprochen. Ihr Sous-Chef sei ein Schweizer, was ganz wichtig sei, weil er seine Erfahrungen von hier mitbringe. Denn Traditionen einbringen, das will Müller auch bei ihren Gerichten in Engelberg. «Wir sollten wieder vermehrt sehen, was wir zu Hause haben. Wenn wir beispielsweise im Ausland in den Ferien sind, fragen wir viel mehr, was wir essen und woher etwas kommt. Im eigenen Land ist das Interesse oft geringer.»

Was an lokalen und regionalen Produkten verfügbar ist, steht für die Chefin im Zentrum des Interesses. So hat sie bereits jeden ihrer künftigen Lieferanten persönlich besucht. «Die Qualität der Produkte spiegelt sich im Essen wider.» Und was wird daraus kreiert? «Modern Swiss Farm to Table», erklärt sie und ergänzt: «Es sind immer bekannte Schweizer Gerichte mit einheimischen Produkten oder Einflüssen und mit einem Wiedererkennungswert für die Gäste. Aber ich bereite sie etwas anders zu, auf meine Art halt.»

Dabei hat sie hohe Ansprüche an sich selbst. «Ich habe alles ganz neu kreiert, es gibt hier nichts, was ich schon gemacht habe.» Ihr grösstes Lob sei, wenn Gäste ihre Kreationen zu Hause nachkochen wollten. «Da würde ich sogar die Rezepte rausgeben.»

Die perfekte Küche mit dem Monstergrill

Zum Gelingen der Gaumenfreuden beitragen werden auch die Arbeitsplätze ihres Teams. Wir haben hier eine «State of the art»-Küche schwärmt Michéle Müller. «Ich habe bisher noch nie so was gesehen.» Fotos der Küche und Video-Konferenzen während Bewerbungsgespräche reichten, um einige Teammitglieder nach Engelberg zu holen.

«Das ist eminent wichtig, ein Koch braucht eine gute Küche. Man kann sonst nicht von ihm erwarten, ein Spitzenergebnis zu liefern.»

Köchin Müller in ihrer Küche im Kempinski Palace Hotel in Engelberg.

Und dann erzählt sie mit leuchtenden Augen vom Super-Grill in der neuen Küche. Ein wichtiges Element, nicht nur für Fleisch, sondern auch für Gemüse. «Der macht 800 Grad, ein Monster. Da kommt mir kein Würstchen rein.»

Im «Kempinski Palace Engelberg» werden sich die Menukarten je nach Lokalität unterscheiden. Bar, Wintergarten, Restaurant – jedes Lokal hat seinen eigenen Stil. Salate, Sandwiches, Fingerfood, Burger werden es in der Bar sein. «Einfach nur leckere Sachen, die auch nicht immer nur gesund sind. Gerichte, die man einfach immer wieder essen will.»

Auf der Terrasse gibt es im Sommer eher leichte Sachen, aber auch Fisch oder Fleisch vom Grill. «Man soll schliesslich nachher noch auf einen Berg klettern können», lacht Michéle. Im Wintergarten wird der traditionelle Afternoon Tee oder auch Kaffee und Kuchen eine Renaissance erleben. Das Flagschiff ist natürlich das Restaurant Cattani mit den Schweizer Gerichten ganz nach der Art von Michéle Müller.

Michéle Müller mit Hoteldirektor Andreas Magnus im Restaurant Cattani.



Die Stelle war ein Weihnachtsgeschenk

Die Leidenschaft fürs Kochen entdeckte sie schon als Mädchen, mit 16 machte sie dann die Kochlehre, mit 19 ging es zum ersten Mal in die Schweiz nach Pontresina, für zwei Jahre als Patissière. «Mir war es immer wichtig, in der Küche jede Position einmal gemacht zu haben. Ich wollte immer Küchenchef werden und da muss man einfach wissen, wovon man spricht. Man muss wissen, was hinter allem steckt, wenn man den Köchen sagen will, was man erwartet.» Später war sie nochmals für zwei Jahre in der Schweiz, diesmal in Saas-Fee.

Ihre letzte Station, bevor sie von Direktor Andreas Magnus für Engelberg angefragt wurde, war im renommierten Hotel Adlon in Berlin. Ebenfalls ein Betrieb aus der Kempinski-Gruppe. Die Stelle in Engelberg war für sie ein Weihnachtsgeschenk und für ihre Familie eine Überraschung. «Nach einem Vorgespräch rief mich Andreas am 24. Dezember an, grad vor der Bescherung, ich habe spontan zugesagt und am 25. meine Familie zu deren Überraschung informiert, dass ich in die Schweiz ziehe.»

Seit Februar ist Michéle Müller nun bereits in Engelberg. Es sei ein Traum. «Als ich aus dem Zug stieg, war das ein schönes Gefühl: Das ist jetzt meine Heimat. Und ich bleibe diesmal sicher länger als zwei Jahre, das hab ich schliesslich auch meinem Vermieter versprochen.»