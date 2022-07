Ich meinti von Romano Cuonz: Handy-Klingeltöne in Dur und Moll

Kolumne Ich meinti: Handy-Klingeltöne in Dur und Moll Unser Autor wagt sich in die Untiefen der Mobilkommunikation und philosophiert dabei über Vor- und Nachteile der ständigen Erreichbarkeit. Romano Cuonz 28.07.2022, 14.00 Uhr

Wir brauchen die Zeituhr, um bloss 40 Jahre zurückzusetzen, um etwas Erschreckendes festzustellen: Damals lebten wir beinahe noch wie Steinzeitmenschen! Wenn wir das Haus verliessen, in die Badi oder in den Wald gingen, ja auch nur mit dem Zug in die Stadt fuhren, waren wir «world-wide» nicht mehr existent. Niemand konnte uns mit nervenden Klingeltönen aus unseren Träumereien reissen. Weder gute noch schlimme Nachrichten vermochten an unser Auge oder Ohr zu dringen. Wir waren einfach mal weg. Oft tagelang. Wie schön! Oder war die «handylose Urzeit» doch eher trostlos traurig? Ein Beispiel: Fing man damals am Bergsee eine 50 Zentimeter lange Forelle, musste man sich bis zum Abend gedulden, um den Liebsten diese Heldentat in farbigem Fischerlatein Kund zu tun.

Romano Cuonz. Bild: Nidwaldner Zeitung

Ab 1983 änderte sich dies. Damals kam, mit dem Motorola DynaTAC, das erste Funktelefon auf den Markt. Knapp 30 Minuten liess sich mit dem fast kiloschweren Ungetüm telefonieren, dann musste man es wieder zehn Stunden laden. Leisten aber konnten sich dieses achte Weltwunder nur die ganz Reichen. Indessen: Die neue Erfindung war es, die den Menschen ins digitale Zeitalter führte. Jedenfalls verbreitete und verbesserte sich das «Antennen- oder auch Gurkentelefon» in Windeseile. Heute besitzen schon Kids und Teenies elegante Mobiltelefone, Smartphones, Natels oder Handys. Und keine und keiner von ihnen kann sich vorstellen, dass es jemals Menschen gab, die auch ohne auskamen. Doch neben einem «Hoch» auf diese Erfindung in hellen Dur-Tönen gibt es auch eine Moll-Variation zum allgegenwärtigen Klingelton. Ob in der Eisenbahn, in der Badi, auf der Strasse oder gar im Konzertsaal: Überall ist das «Telefonino» in ständiger Alarmbereitschaft.

Moderne Menschen, die auf Politebene lautstark und vehement einen lückenlosen Datenschutz fordern, lassen sich, wenn sie irgendwo und irgendwann am Handy sind, ohne weiteres in die Karten gucken. Neulich bekomme ich mit, wie eine ältere Dame in der Zentralbahn einen Anruf tätigt. Sie tut dies mit so lauter Stimme, dass alle im Abteil binnen kurzem ahnen: Am andern Ende der Leitung muss ein Finanzberater sein. Man darf gar nicht daran denken, was ein Zuhörer mit krimineller Energie mit den Informationen anstellen könnte! Dies, zumal die Frau ihren Namen auch noch buchstabiert.

Umgekehrt vermag die moderne Droge «Handy» oft auch jegliche sozialen Kontakte zu killen. Ein Beispiel: Im Restaurant sitzt ein junges Paar. Sie und er hantieren und zappen auf ihren Handys herum. Reden – bestimmt eine halbe Stunde lang – kaum ein Wörtchen miteinander. Bis der Kellner kommt! Ein anderes Mal schrecke ich auf der Strasse zusammen, weil die Bremsen eines Autos quietschen. Eine Frau, die mit einer Hand einen Kinderwagen vor sich herschiebt, bemerkt das Fahrzeug nicht, weil sie das Handy am Ohr hat. Der Fahrer reagiert mit dem Stinkefinger, die Frau telefoniert weiter.

Ob sich Sozialpsychologen schon erklären können, wie das neue Phänomen Handy die Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen von Individuen beeinflusst, weiss ich nicht. Etwas aber weiss ich ganz genau: Wen ich diä Tag id Feeri gaa, darf ich d Agända, s Zaanbirschteli, ja sogaar s Portmänee vergässe – partú neetig isch äinzig s’Ladekabel fir mys Händy!

Romano Cuonz, Journalist und Schriftsteller aus Sarnen, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema.