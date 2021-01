Kolumne «Ich meinti»: Ohne Courage geht’s nicht Um etwas zu bewirken, braucht es Mut, davon ist Kolumnistin Ruth Koch überzeugt und musste sich selbst schon eingestehen, mutlos gewesen zu sein. Den unbequemen Weg gehe dagegen die Schweizer Klimajugend und zeige damit, was Courage tatsächlich bedeutet. Ruth Koch 14.01.2021, 17.06 Uhr

Ruth Koch-Niederberger, Kommunikationsfachfrau aus Kerns, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: PD

Haben Sie schon Dinge getan, von denen sie sich nicht vorstellen konnten, dass Sie es je tun würden? Das habe ich: Es war am ersten Kindergartentag unserer Tochter in Santa Fe. Wir waren mit der ganzen Familie für eine längere Weiterbildung in die USA gezogen. In Unkenntnis der heimischen Rituale war ich im Klassenzimmer sitzen geblieben, während sich zum Schulbeginn alle erhoben und sich der amerikanischen Flagge zuwandten. Die Lehrerin forderte mich daraufhin freundlich aber bestimmt auf, mitzumachen.