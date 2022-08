"Ich meinti": Gehabte Reiseprobleme abschütteln

Kolumne «Ich meinti»: Reisechaos und Ferienzeit – «Just shake it!» Das Flughafen- und Fluggepäck-Chaos, mit dem Ferienreisende diesen Sommer konfrontiert waren, erinnert «Ich meinti»-Kolumnistin Ruth Koch an ihre Reise Anfang der 90er-Jahre nach Johannesburg. Und inspiriert sie dazu, die nächsten Ferien ohne Flugmeilen, dafür mit weniger Stress zu planen. Ruth Koch 25.08.2022, 16.55 Uhr

Ruth Koch-Niederberger, Kommunikationsfachfrau aus Kerns. Bild: PD

Wir hatten den günstigsten Flug gebucht, damals Anfang der 90er-Jahre. Es ging um die Reise nach Südafrika, wo wir mit der Familie die folgenden zwei Jahre in einem Homeland verbringen würden. Es war eine Zeit, als das Flugpersonal noch ein gewisses Ansehen genoss und gut verdiente. Direktflüge waren entsprechend teuer, unser Budget jedoch klein. Umwege lohnten sich noch, auch wenn die jeweiligen Fluggesellschaften nicht über jeden Zweifel erhaben waren. Unsere geplante Route lautete: Zürich–Rom, Rom–Lusaka (Sambia) mit acht Stunden Aufenthalt, dann Lusaka–Johannesburg.

Bis Lusaka klappte alles gut, unsere zwei kleinen Kinder machten schön mit. Die Wartezeit im kleinen Flughafen war nicht unangenehm, ausser dass kein Toilettenpapier vorhanden war. «Just shake it!», riet mir eine mollige Afrikanerin mit einem herzhaften Lachen, als ich sie auf das Problem(chen) aufmerksam machen wollte. Dieser Ratschlag liess mich, ehrlich gesagt, etwas ratlos zurück: Was sollte ich nun abschütteln, mein Problem oder doch …?

Als wir am späten Nachmittag die letzte Etappe antreten wollten, sagte man uns, das Flugzeug sei schon voll, wir müssten noch am Abend einen Flug nach Harare in Zimbabwe nehmen, dort die Nacht verbringen und am nächsten Tag eine Maschine nach Johannesburg besteigen. In Harare kamen wir gut an. Nur leider beabsichtigten die Zollbehörden nicht, uns ins Land zu lassen, da wir ja keine Visa hatten. Erst als die Zollbeamten den Feierabend antreten wollten, durften wir uns zum Hotel aufmachen. Die Reise am kommenden Tag verlief reibungslos. Müde trafen wir nach 48 Stunden Reisezeit am Zielflughafen ein. Unser Gepäck dagegen, das uns bei unserem zweijährigen Aufenthalt in Südafrika begleiten sollte, tauchte nicht auf. Darauf warteten wir volle zehn Tage.

Das ist so in Afrika, könnte frau und man nun geneigt sein zu sagen. Doch Halt: Der Sommer 2022 hat uns vor Augen geführt, dass unser hoch entwickeltes Europa genauso mit dem Flughafen- und Fluggepäck-Chaos konfrontiert ist. Auch in unseren Ländern funktioniert’s nicht mehr reibungslos, wenn Zähnchen im Zahnrad fehlen respektive wenn es an Personal mangelt. Tausenden von Ferienreisenden verlangte die Sehnsucht nach Entspannung einiges an Nerven ab.

Endlich, endlich ist die Ferienzeit vorbei und mit ihr das Chaos sowie der Stress. Genervte Flugreisende können aufatmen. Sogar der Brotverdienst ist ein Klacks, verglichen mit diesen Ferienstrapazen. In der Freizeit ist es wieder erlaubt, faul zu Hause herumzuhängen oder in der Dorfbeiz gemächlich ein Bier zu trinken. Endlich Zeit, um auszuspannen und sich Gedanken zu den nächsten Ferienzielen zu machen: Vielleicht ohne Flugmeilen und abseits vom grossen Gedränge samt Chaos? Eher auf einen schönen Aussichtsberg steigen, eine Velotour um einen Schweizersee planen oder ein Picknick mit den Grosskindern im Bachbett geniessen? Ich meinti: «Just shake it!» – gehabte Reiseprobleme abschütteln und sich erholsameren Ferienaktivitäten zuwenden.