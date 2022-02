Kolumne «Ich meinti»: Schöner Brauch und arger Missbrauch Auch Kolumnist Romano Cuonz freut sich, dass die Fasnacht dieses Jahr wieder stattfinden kann. Sorgen macht er sich aber über die Auftritte der Freiheitstrychler. Romano Counz 25.02.2022, 05.00 Uhr

Romano Cuonz. Bild: Nidwaldner Zeitung

Die gute alte Fasnacht … Sie ist wieder auferstanden! Mit ihrem ganzen, schönen Brauchtum für Jung und Alt. Die langweiligen, hygienischen FFP2- und FFP3-Masken müssen jetzt kunstvollen «Grindä» und lustigen Larven weichen. Ja, der Bundesrat hat das Coronavirus, samt dazu gehörigen Massnahmen – für Fasnächtler gerade noch rechtzeitig – wie eine Hexe auf den Scheiterhaufen gestellt. «Hurra, die Narrenfreiheit ist wieder da!», tönt’s nun aus den Fastnachtslanden, wo der Schmutzige Donnerstag, der «Fäissä Määndig» oder der «Gigelzyyschtig» als schönste Tage im Jahr gelten. Fast alles ist wieder erlaubt: das närrische Treiben mit buntem, schrillem, laut dröhnendem, oft stinkig rauchendem und bisweilen auch einmal spitzbübisch intrigantem, witzreichem Zubehör.

Ein Blick auf die Geschichte: Diese «wilden Tage im Kalender» haben, seit dem 16. Jahrhundert, selbst Seuchen wie die Pest und mehrere Kriege überlebt. Allerdings wurde «das dem Ernst abholde Treiben», wie Karl Imfeld in seinem Werk «Volksbräuche und Volkskultur in Obwalden» festhält, von der Obrigkeit auch das eine oder andere Mal verboten. So etwa 1777 in Sarnen wegen eines Erdbebens. Oder 1860 in Kerns, als dort der Pfarrer schwer krank war. In den Kriegsjahren 1940 bis 1945 verbot Obwaldens Regierung gar sämtliche Fasnachtsveranstaltungen.

Obwohl ich selbst nicht «guggä» kann und lediglich mit meinem naturgegebenen «Grind» ins Gewimmel eintauche, erfreut mich die Rückkehr der Fasnacht. Auch Zuhören und Zuschauen ist schön!

Jedoch: Bei etwas, wovor man nicht einmal jetzt verschont wird, empfinde ich blanken Ekel! Ich meine die Auftritte der selbst ernannten Freiheitstrychler. Die machen einen anderen alten Brauch zum argen Missbrauch. Mit Hirthemden und einer «Krummen» im Mundwinkel wurden diese Frauen und Männer zum Symbol für den Protest gegen Coronamassnahmen schlechthin. Zu unserer Schande bis weit über die Landesgrenzen hinaus! Dass Roger Köppel sie als «die letzte Verteidigungslinie der Schweiz» bezeichnet und seine Parteifreunde Christoph Blocher und Ueli Maurer sich mit ihnen ablichten liessen, machte die Sache nicht besser. Nein schlimmer. Da geht es längst nicht mehr nur um Corona. Mitunter werden die aus dem Alpenraum stammenden, schweren Glocken sogar von polizeibekannten Behördenschrecken, Querulanten aller Art und gar Rechtsnationalen geschwungen. Wofür und wogegen … darüber sind sie sich inzwischen selbst nicht mehr einig.

Forscher sahen den Sinn des ursprünglichen «Trychelns» oft in der Vertreibung böser Geister. Der Volkskundler Karl Imfeld aber hielt diese Erklärung für eher unzutreffend. Die Viehglocken seien lange nach der heidnischen Zeit aufgekommen, sagte er. Und er wurde zum Hellseher, wenn er, bevor es Freiheitstrychler gab, mit einer Frage zu Auswüchsen, die es schon immer gab, ins Schwarze traf: «Stellen diese Trychler nicht schellend und tobend selber herumziehende Geister dar?»

Eigentlich wünsche ich den zerstrittenen, nach wie vor nach Freiheit schreienden Freiheitstrychlern nur eines: «Ä lengere Kuiruifenthalt imä wirkli ufryyä Land, näiwä im Oschtä vo Europa!»