Ich meinti: Ruth Koch im vorweihnachtlichen Kräftemessen

Kolumne «Ich meinti»: Vorweihnachtliches Kräftemessen Statt ihrer Katze nahm es «Ich meinti»-Autorin Ruth Koch gleich selbst mit dem unerwünschten Nager im Keller auf. Mit Erfolg. Ruth Koch 16.12.2021, 15.38 Uhr

Für die Maus ging die Geschichte gut aus. Es war am Anfang der Adventszeit, als sich abzeichnete, dass sich in unserem alten Keller ein Nager eingenistet hatte. Zwischen dem Gartenwerkzeug, den vollen sowie leeren Töpfen, unter dem Gartenflies und in der übrig gebliebenen Topferde bot sich dem Tier genügend Unterschlupf. Unsere Katze machte sich zwar auf die Lauer, konnte jedoch trotz ihrer langjährigen Jagderfahrung keinen Erfolg verbuchen.

Ruth Koch-Niederberger, Kommunikationsfachfrau aus Kerns. Bild: PD

Mir blieb nichts anderes übrig, als die Mausefalle mit Greyerzerkäse zu bestücken und sorgfältig die Feder zu spannen. Das geöffnete Käfig sollte auf die gefrässige Maus warten und – bling! – der Nagerei im Keller ein Ende bereiten. Was schon nach wenigen Stunden geschah. Irritiert stellte ich fest: Die Maus wirkte kein bisschen erschreckt. Nein, sie blickte mich keck durch die Gitterstäbe an. Weil es schon gegen Mitternacht ging, liess ich sie an Ort und Stelle in Einzelhaft. Am nächsten Morgen sollte die Katze ihr Urteil sprechen. Nur: Am Morgen stand die Falle leer da, die Maus war entwischt. Sie musste es geschafft haben, die Klappe aufzudrücken.

Als Erstes ärgerte ich mich über die Qualität des Fanginstruments. Dann musste ich selbst eingestehen, dass dieser Drahtkasten, der in verschiedensten Geschäften für weniger als neun Franken angeboten wird, nicht allen Ansprüchen gerecht werden kann. Zudem hatten die mutmasslich chinesischen Hersteller nicht mit der Muskelstärke einer kerngesunden, gut genährten Kernser Landmaus gerechnet. Wie dem auch sei, mein Ärger wich einer gewissen Bewunderung für das rebellische Tier. Es hatte sich erstens von der aussichtslosen Lage nicht einschüchtern lassen und zweitens die Flucht entgegen aller Wahrscheinlichkeit geschafft.

Doch so schnell wollte auch ich mich nicht geschlagen geben. Ich richtete die Falle erneut her, diesmal mit einheimischem Qualitätssbrinz. Dieser Verlockung konnte der Vierbeiner einmal mehr (und im Wissen der uns bekannten Vorkommnisse) nicht widerstehen. Wieder in der Falle, gelang kein zweiter Fluchtversuch. Zum zweiten Mal traf mich dieser freche Blick aus der Gefängniszelle. Sie erahnen, was jetzt kommt: Unsere Katze musste her. Der Ruf blieb ohne Reaktion. Stattdessen näherte sich gemächlich die Nachbarskatze, die offensichtlich ihre natürlichen Instinkte abgelegt hatte. Denn sie blickte nur kurz in den Käfig und verliess uninteressiert den Ort des Geschehens.

Ich sah ein, dass die Zeichen für die Maus, jedoch gegen mich sprachen. Mit dieser Erkenntnis nahm unser ungleiches Kräftemessen ein abruptes Ende. Das Tier hatte es verdient zu leben. Also trug ich die Falle mitsamt der kleinen Rebellin in den nahen Wald. Auf einem grünen Moospolster entliess ich das Glückstier in die Freiheit. Ohne zu zögern und ohne zurückzublicken, verschwand es unter einem grossen Asthaufen. Fast wie ein Weihnachtsmärchen, und zwar für beide Seiten, dachte ich erleichtert auf dem Heimweg. Ich meinti: Es gibt eine Zeit, um hartnäckig zu sein, doch es gibt auch eine Zeit, um nachzugeben.