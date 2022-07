Ich meinti: Ruth Koch schreibt über ein sensibles Thema: Hunde.

Kolumne Von Menschen und Hunden Überall, so kommt es «Ich meinti»-Kolumnistin Ruth Koch vor, trifft man auf Hunde. In den Bergen, auf allen möglichen Wegen, im Restaurant oder in der Seilbahn. Dabei sind die Begegnungen nicht immer angenehm – insbesondere mit den Zweibeinern am Leinenende. Ruth Koch 15.07.2022, 05.00 Uhr

Ruth Koch-Niederberger, Kommunikationsfachfrau aus Kerns. Bild: PD

Ich weiss, dass ich mich jetzt in die Nesseln setze. Denn Hunde sind ein sensibles Thema. Das meinte kürzlich auch eine Ratgeberin. Es sei angebracht, den Hundehalter darauf anzusprechen, wenn der Hund unangenehm sei. Man solle dann gelassen bleiben, wenn es seitens Hundehalterin oder -halter zu ruppigen Reaktionen komme. Offenbar sind es nicht ausschliesslich die Hunde, vor denen man sich fürchten muss. Es sind ebenso die Herrchen und Frauchen, die mit besonderer Sorgfalt zu behandeln sind. Ihre Reaktion ist unvorhersehbar. Denn Hundebesitzer sind auch nur Menschen. Da gibt es die Konsequenten, die Nachgiebigen, die Aggressiven, die Antiautoritären, die Führenden, die Netten, die Nachlässigen. Die Nachlässigen, kombiniert mit einer Prise Aggressivität, sind für Hunde(halter)kritiker am gefährlichsten.

Das kann so richtig nerven. Zum Beispiel jene (leinenlose) Hundehalterin, die ihren Streuner unseren Rucksack plündern lässt, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Wie selbstverständlich läuft sie weiter, ohne sich zu entschuldigen. Nach meiner Reklamation meint die Hundehalterin in frechem Ton, das sei doch kein Weltuntergang. Stimmt, aber unser Picknick und der entspannte Feierabend sind dahin.

Oder das Hundehalterpaar, das nachts ihre zwei Schäferhunde ohne Leine entlang einer Strasse frei laufen lässt. Die Hunde rennen bellend auf eine junge Fussgängerin zu, springen laut um sie herum. Auf die Bitte der Frau hin, die grossen Tiere an die Leine zu nehmen, reagieren die Hundehalter uneinsichtig. Sie sagen, die beiden würden nur ihre natürliche Aufgabe erfüllen und ihre Meister verteidigen. Nein, ihre Hunde nähmen sie nicht an die Leine.

Ich weiss, ich habe die (hunds)miserabelsten Erfahrungen herausgepickt. Es gibt auch weniger boshafte: Ein Vierbeiner macht sich an einen verängstigten Passanten heran. Die Besitzerin oder der Besitzer behauptet, dass der Hund ein Lieber ist und nur spielen will. Das ist zwar gut gemeint, hilft aber einem Menschen mit Hundephobie überhaupt nicht.

Mit den Hunden ist es wie mit den dazugehörenden Menschen: Da gibt es die Disziplinierten, natürlich auch die Unerzogenen, die Netten, die Spielenden, die Unterwürfigen, die nach Liebe Heischenden, die Wilden, die Aggressiven und die Hungrigen. Es gibt welche, die irgendwie wie ihre Besitzerinnen aussehen, aber auch jene Halter-Hund-Paare, die eigentlich gar nicht zusammenpassen.

Über eine halbe Million dieser Vierbeiner werden in der Schweiz gehalten. Das bedeutet: Hunde im Wald, Hunde in den Bergen, auf allen Wegen, im Dorf, unter dem Esstisch, im Camping, am Badestrand, in der Luftseilbahn, im Restaurant. Kurz: überall. Zur hinlänglich diskutierten Überbevölkerung kommt noch die «Überhundung» dazu. Umso besser, dass eine grosse Mehrheit der Hundebesitzer sich bemüht, ihre Tiere vorbildlich zu führen. Ich meinti, den Übrigen darf ab und zu gesagt werden, was sich gehört und was nicht.