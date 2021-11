Kommentar Verbundene Skigebiete: Jetzt liegt die Gesprächsgrundlage vor Macht es Sinn, die Skigebiete Melchsee-Frutt, Engelberg-Titlis und Hasliberg zusammenzuschliessen? Eine Machbarkeitsstudie geht – unter gewissen Bedingungen – von einem rentablen Projekt aus. Florian Arnold 08.11.2021, 18.43 Uhr

Eigentlich braucht es keine Studie dazu: Wenn in den Skigebieten Titlis, Melchsee-Frutt und Hasliberg nicht investiert wird, werden die Gästezahlen sinken. Klar ist auch, dass eine Verbindung dieser drei Gebiete deren Attraktivität steigern würde. Ist der Schnee im Hasliberg schlecht, setzt man sich in die Bahn und fährt auf dem Titlis weiter. Und mehr Pistenkilometer sorgen dafür, dass einem nicht schon nach zwei Tagen langweilig wird. Ausserdem liegen hier genügend Hänge höher als 1800 Meter über Meer, weshalb auch in 20 Jahren noch mit Schnee gerechnet werden darf.

Die nun veröffentlichte Machbarkeitsstudie dieser Gebietsverbindungen ist sehr detailliert ausgefallen. Klar ist nach der Veröffentlichung: Die jüngsten Pläne haben entgegen der Meinung von Kritikerinnen und Kritikern mit der ursprünglichen Idee «Schneeparadies» nur mehr wenig zu tun. Statt geschützte Landschaften zu gefährden, würde die Verbindung nun durch jene Gebiete geführt, die in den Richtplänen bereits für touristische Intensivnutzung ausgeschieden sind. Sind gewisse Bedingungen erfüllt, geht die Studie von einem rentablen Projekt aus.

An der gestrigen Medienkonferenz sagte der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki zurecht, dank der Studie könne die Diskussion nun faktenbasiert statt wie bis anhin emotionsgeladen geführt werden. Am wichtigsten für das bis zu 70 Millionen Franken teure Projekt ist jedoch: Die Region muss selber an den Erfolg glauben.