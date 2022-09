Bei den Kita-Kosten geht der Kanton Obwalden als Vorbild voran

Kommentar Kita-Kosten: Vorbild-Kanton Obwalden Will der Kanton Luzern bei der Ausarbeitung kantonaler Regeln einkommensschwache Familien berücksichtigen, könnte sich der Blick in den Nachbarkanton also lohnen. Carmen Epp 05.09.2022, 05.00 Uhr

Beide Elternteile arbeiten – und am Ende bleibt weniger Geld übrig, als wenn Mutter oder Vater zu Hause bleiben würden. So ergeht es vielen Zentralschweizer Familien mit tiefem Einkommen. Im Kanton Luzern etwa fressen die Kita-Kosten im Fall der Beispielfamilie Müller das Zusatzeinkommen in den meisten Gemeinden gänzlich auf, wie eine Recherche unserer Zeitung unlängst ergeben hat.

Obwohl die Betreuungskosten in Nidwalden kantonal subventioniert werden, haben Müllers auch dort meist das Nachsehen. Bis auf eine Ausnahme bleiben von Frau Müllers Zusatzverdienst von monatlich netto 1620 Franken nach Abzug der Kita-Kosten maximal 150 Franken übrig. Führt der Zweitjob zu zusätzlichen Fahrt- und Verpflegungskosten, legt die Familie am Ende sogar drauf. Und das, obwohl die Betreuungseinrichtungen in Nidwalden deutlich günstiger sind als jene im Kanton Luzern.

Wie sich das Zusatzeinkommen für einkommensschwächere Familien lohnen könnte, zeigt der Kanton Obwalden. Hier beteiligt sich bis zu einem steuerbaren Einkommen von 71’000 Franken nebst den Gemeinden auch der Kanton an den Kita-Kosten. Das führt zusammen mit ebenfalls tiefen Kita-Tarifen dazu, dass für Familie Müller nach Abzug der Subventionen Ende Monat rund 900 Franken übrig bleiben.

Will der Kanton Luzern bei der Ausarbeitung kantonaler Regeln einkommensschwache Familien berücksichtigen, könnte sich der Blick in den Nachbarkanton also lohnen.