Feldmusik Sarnen feiert generationenübergreifendes Sommerkonzert

Konzert Drei Generationen auf der Cher-Bühne – Blasmusik kennt keine Altersgrenzen Am Sommerkonzert 2022 teilt sich die Feldmusik Sarnen die Cher-Bühne mit dem Generationen-Orchester. Primus Camenzind 22.06.2022, 15.13 Uhr

Das Generationen-Orchester probt mit Musikanten im Alter zwischen 10 und 75 Jahren. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 21. Juni 2022)

Nach dem Sieg in der Kategorie Höchstklasse sowie der höchsten Punktezahl (196 von 200) aller aktiven Harmoniemusiken am Luzerner Kantonalmusikfest in Emmen, war das für die Feldmusik Sarnen noch keineswegs der Moment, die Instrumente den Sommer über in eine Ecke zu stellen.

Damit die Musikfreunde in unserer Region ebenfalls die Gelegenheit erhalten, das Aufgabestück «Audivi Media Nocte» von Oliver Waespi (*1971) in seiner vollen Pracht zu geniessen, geben die 90 Musikantinnen und Musikanten und ihr Dirigent Sandro Blank das imposante Werk am kommenden Samstag, 25. Juni, im Rahmen des traditionellen Sommerkonzertes in der Aula Cher nochmals zum Besten.

Mit jugendlicher Frische

Da auch die Musikschule Sarnen mit ihrem 50-Jahr-Jubiläum unlängst etwas zu feiern hatte, nimm das «Generationen-Orchester» – ein Projekt der Jubilarin – am Sommerkonzert teil und bespielt die Cher-Bühne in der ersten Hälfte des Programms. Das rund 60 Instrumentalisten starke Ensemble im Altersumfang von 10 bis 75 Jahren unter der Leitung von Dirigent Norbert Kiser setzt sich aus den «Windkids», den vereinigten Jungmusiken von Sarnen, Giswil und Lungern sowie aus einigen mehr oder weniger «betagten» Mitgliedern der Feldmusik und der Schwander Musik zusammen.

Das Publikum erlebt ein generationenübergreifendes Blasorchester, welches eingängige und gepflegte Blasmusik vorträgt. Es sind vornehmlich Kompositionen, mit denen sich die Jugendlichen in ihrer angeborenen Frische und Dynamik gerne identifizieren. Auf dem Programm stehen «Funky Kids», ein funkendes Intro; Filmmelodien aus «Avengers – Endgame»; ein Ausschnitt aus der Serie «The Greatest Showman» und das romantische Stück «Nora – das Licht es Nordens». Auch die Feldmusik Sarnen wird mit dem «Berner Stadtschützen-Marsch» (Stephan Jaeggi, 1903–1957) und dem Werk «Everest» von Rossano Galante (*1967) den unterhaltsamen Teil des Programms bereichern. Ein Höhepunkt des Sommerkonzertes bildet der Marsch «Forever Young», wenn sich das Generationen-Orchester und die Feldmusik mit dem Traum der «Ewigen Jugend» gemeinsam in die langen Sommerferien verabschieden. Für die Feldmusik gibt es allerdings am 1. August im Rahmen der Bundesfeier ein kurzes Comeback im Seefeldpark in Sarnen.

Hinweis: Das Sommerkonzert findet am Samstag um 20 Uhr in der Aula Cher in Sarnen statt. Eintritt frei, Türkollekte.