Ehemalige Kanti-Schülerin Laura Spichtig freut sich auf Konzert

Konzert Ehemalige Kanti-Schülerin Laura Spichtig freut sich auf ihr «Heimspiel» in Sarnen Das Kammermusik-Ensemble Trio Momo knüpft an seinen Erfolg vom letzten Sommer an und tritt am kommenden Freitag in der Aula Cher auf. Marion Wannemacher 01.02.2022, 18.38 Uhr

In Obwalden kennt man Laura Spichtig noch als Spielerin des Kollegitheaters Sarnen. Sie glänzte unter anderem in Rollen wie der des jüngeren «Parzival» oder der Gottesanbeterin in «Blutiger Honig». Nun kommt die 24-Jährige als Pianistin nach Sarnen. Sie hat ihren Bachelor an der Musikhochschule abgeschlossen und absolviert zurzeit ihren Master of Arts in Music Performance Klassik. «Ich bin überglücklich, dass ich das machen darf, was ich mache», sagt sie. Neben ihrem Studium spielt die gebürtige Sachslerin im Trio Momo und wird mit diesem am kommenden Freitag in der Aula Cher auftreten.

Das Trio Momo mit Laura Spichtig (Mitte), Lisa Travella und Georg Jäschke. Bild: PD

«Das Trio ist mein Kernpunkt in meinem musikalischen Schaffen», bekennt sie. Es sei nicht selbstverständlich, sich so früh bereits im Studium zusammenzufinden und die gleichen Vorstellungen in der Musik zu teilen. Gemeinsam sind die drei nun auf ihrem Weg, professionell zu musizieren.

Konzertreihe im Sommer war bereits ein Erfolg

Im vergangenen Sommer hatte das Kammermusik-Ensemble mit Lisa Travella an der Violine und Georg Jäschke am Cello sein Début in einer Konzertreihe gegeben, die unter anderem in Sarnen stattfand. «Diese ist so gut angekommen, dass wir uns entschlossen haben, ausser in Basel und Brienz dieses Mal auch in Luzern zu spielen», erzählt Laura Spichtig. Alle Orte stehen in Bezug zu den jungen Künstlern. Lisa Travella und Georg Jäschke stammen aus Basel. In Brienz hat Lisa Travella eine Ausbildung zur Geigenbauerin absolviert und ihr eigenes Instrument gebaut.

Allen dreien liegt am Herzen, ihren Konzertbesuchern einen Weg zur Klassik zu erschliessen. So besteht der erste Teil ihres Programms vor der Pause aus leicht zugänglicher Salonmusik. «Zu Beginn spielen wir Werke von Fritz Kreisler und Dmitri Schostakowitsch, anschliessend als Hauptwerk auch Schumanns Fantasiestücke Op. 88, die selten auf der Bühne gezeigt werden», berichtet Spichtig.

Haben's lustig: die Mitglieder des Trios Momo mit Laura Spichtig (Mitte), Lisa Travella und Georg Jäschke. Bild: PD

Die Saalmieten, der Flügel und die vielen Proben kosten Geld. Unterstützt werden die Konzerte jeweils von regionalen Sponsoren wie in Obwalden der Sarner und Obwaldner Kulturförderung sowie der Obwaldner Kantonalbank. Für Laura und ihre Kollegen ist es ein weiterer Schritt, um sich mit ihrem Trio professionell zu etablieren.

Kein Wunderkind von klein auf

Laura Spichtig, 24 Jahre, stammt aus Sachseln und machte an der Kantonsschule Obwalden ihre Matura. Bild: PD

Laura Spichtig wuchs nicht in einer Familie auf, in der sich immer alles um Musik drehte. Mit sieben Jahren begann sie, neben anderen Hobbys Klavier zu spielen. Im Gymi zog sie ein Studium der Biomedizin in Erwägung. Im Ergänzungsfach hatte sie Musik gewählt und absolvierte die Musikmatura. Die Klavierlehrerin schlug ihr ein Musikstudium vor. Eine Empfehlung eines Jurymitglieds beim Rotary-Wettbewerb gab den Ausschlag. Im Vorstudium wusste sie bereits, dass sie auf dem richtigen Weg war. Von Beginn des Studiums bis heute hat sich Laura entwickelt. Für ihren Performance Master brauchte sie neben der Mindestnote auch eine Empfehlung des Dozenten. «Ich bin definitiv am richtigen Ort», weiss sie.

Auf das Konzert in der Aula Cher freut sie sich besonders: «Es ist so schön, die Leute wiederzusehen, die einen auf den Weg gebracht haben, und zu zeigen, was wir machen.»

Hinweis: Trio Momo am Freitag, 4. Februar, 19.30 Uhr, Aula Cher. Freier Eintritt, Kollekte.