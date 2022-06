Militärflugplatzes beschäftigt den Freiteilrat Sarnen weiterhin

Korporation Freiteil Sarnen Die Umnutzung des Militärflugplatzes beschäftigt den Freiteilrat auch in Zukunft An ihrer Korporationsversammlung informierte der Rat über die aktuelle Situation in Sachen Flugplatz und ehrte Revierförster Wendelin Kiser für seine 40-jährige Tätigkeit. Markus Villiger 02.06.2022, 13.51 Uhr

«Die geplante Umnutzung des Militärflugplatzes Kägiswil in ein ziviles Flugfeld hat dem Freiteilrat und der Freiteilverwaltung unerwartet viel Aufwand beschert. Die Interessen der Flugplatzgenossenschaft Obwalden decken sich in vielen Punkten nicht mit den Interessen des Freiteils. Der Versuch, eine Einigung zu erzielen, war leider nicht von Erfolg gekrönt», schreibt Freiteilpräsident Niklaus Wirz im kürzlich erschienenen Jahresbericht 2021.

Allmendverwalterin Camille Stockmann betont ergänzend: «Als grösste private Besitzerin von Kulturland inklusive Ökonomiegebäude hat die Korporation Freiteil verschiedene Anforderungen, welche bei der Betriebsbewilligung zur Umnutzung miteinbezogen werden sollten. Um unsere Anliegen einzubringen, haben intensive Verhandlungen mit der Flugplatzgenossenschaft Obwalden stattgefunden.» Leider habe die Betreiberin des Flugplatzes das Umnutzungsgesuch beim Bundesamt für Zivilluftfahrt während der Verhandlungen öffentlich auflegen lassen, womit weitere Verhandlungen überflüssig wurden. Die Allmendverwalterin:

«Es blieb der Korporation nichts anderes übrig, als das Rechtsmittel zu ergreifen und eine umfassende Einsprache zu platzieren. Die Einsprache wurde bis jetzt noch nicht behandelt.»

Dritter Heizkessel: Anschaffung wird erwogen

Das zweite volle Betriebsjahr der Holz-Fernwärme Sarnen AG darf als durchaus erfolgreich bezeichnet werden. Es handelt sich um eine selbstständige Aktiengesellschaft. Insgesamt sind 11'480 Megawattstunden (Vorjahr 8740 Megawattstunden) für 97 Objekte (Vorjahr 94) an 69 Kunden (Vorjahr 66) verkauft worden. Der Jahresumsatz 2021 fiel mit rund 1,53 Millionen Franken um rund 406'000 Franken höher aus als im Vorjahr. Da die bestehende Anlage schon sehr gut ausgelastet ist, stellt sich die Frage, ob ein zusätzlicher dritter Heizkessel angeschafft werden soll. Um die Nachfrage zu klären, fand im Jahr 2021 eine detaillierte Umfrage in klar definierten Gebieten der Gemeinde Sarnen statt. So sind aus den Gebieten Bünten/Marktstrasse, Dorfkern Sarnen und Bitzighofen von rund 300 versandten Fragebogen 208 Antworten eingegangen, wovon 112 Liegenschaftseigentümer sich einen Anschluss an den Wärmeverbund Sarnen vorstellen könnten. Aktuell laufen die Detailabklärungen, welche dann in eine Machbarkeitsstudie einfliessen. Bis im Sommer/Herbst 2022 wird der Verwaltungsrat über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Sarner Korporation Freiteil ehrte Revierförster Wendelin Kiser für seine 40-jährige Tätigkeit. Bild: PD

Im vergangenen Jahr konnte Revierförster Wendelin Kiser sein Dienstjubiläum für 40 Jahre feiern. Anlässlich der Generalversammlung von Wald Obwalden wurde er gebührend geehrt. Der 61-jährige Wendelin Kiser hat bereits die Lehre als Forstwart im Forstbetrieb der Korporation Freiteil absolviert und später die Försterschule besucht. Anschliessend trat er in die Fussstapfen seines Vaters und war zuerst Betriebsleiter der Korporationen Ramersberg und Kägiswil. Im Jahr 1999 wurde ihm die Führung des Betriebs der Arge Forst Sarnen mit den Korporationen Ramersberg, Kägiswil und Freiteil übertragen. Nachdem die Arge auf den 1. Januar 2010 mit der Korporation Schwendi erweitert wurde, übernahm er die Führung des Betriebs zusammen mit dem Schwander Förster Gregor Jakober und ist nach dessen Pensionierung seit Januar 2015 allein für die Betriebsführung zuständig.

Der jubilierende Revierförster schätzt die grosse Abwechslung bei der Arbeit und im Jahresverlauf. «Es macht mir grosse Freude, dass ich über viele Jahre die Waldentwicklung zusammen mit der Natur beeinflussen durfte und immer noch darf. Ich hatte in all diesen Jahren die Freiheit, meine Ideen zur Waldbewirtschaftung innerhalb der gesetzlichen Vorgaben zu verwirklichen und dieses grosse Vertrauen habe ich immer sehr geschätzt. Heute darf ich auf einige gelungene Resultate der Arbeit blicken und darauf bin ich ein bisschen stolz.»

Korporationsversammlung

Die 57 Stimmberechtigten haben an der Korporationsversammlung dem Jahresbericht 2021 des Korporationsrates zugestimmt. Ebenso wurde die Jahresrechnung mit einem Gesamtbetrag von 4,2 Millionen Franken und einem Jahresgewinn von 968'000 Franken einstimmig genehmigt. Für ein weiteres Jahr ist der bisherige Präsident Niklaus Wirz-Burch mit Applaus wiedergewählt worden.