Korporation Giswil Remo Berchtold gibt Amt ab Im Rat der Korporation Giswil kommt es zu Änderungen. Nach 16 Jahren im Gremium tritt Remo Berchtold im Sommer ab. 29.04.2021, 19.03 Uhr

Remo Berchtold anlässlich der Herbstversammlung 2020. Bild: Richard Greuter (Giswil, 22. Oktober 2020)

(inf) Wie die Korporation Giswil in einer Mitteilung schreibt, wird ihr Präsident Remo Berchtold nach 16-jähriger intensiver Mitarbeit am 30. Juni auf Ende des Amtsjahres aus dem Korporationsrat ausscheiden. Berchtold wurde 2005 in den Korporationsrat gewählt und übernahm 2015 das Präsidium. Er habe es verstanden mit seinem Team zusammen, die Korporation weiter zu entwickeln und Traditionen mit neuen Elementen zu verbinden. Die Korporation Giswil sei heute ein wichtiger Dienstleistungsbetrieb in den Bereichen Forst, Energie, Immobilien und Kulturland.