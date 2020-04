Krelus verlegt Standort zu Leister nach Sarnen Das im Infrarot-Bereich tätige Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeiter. Der Umzug soll im Oktober dieses Jahres stattfinden. 27.04.2020, 05.00 Uhr

Krelus wird ab Oktober 2020 am Standort der Leister Technologies AG in Sarnen tätig sein. Bild: PD

(pd/pz) Verwaltungsrat und Konzernleitung der Leister Gruppe sowie das Management der Leister Technologies AG haben beschlossen, den Standort von Krelus in Oberentfelden, Kanton Aargau, an den Standort der Leister Technologies AG in Sarnen, Kanton Obwalden, zu verlegen. Dies geht aus einer Mitteilung der Leister AG hervor.