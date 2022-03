Krieg in der Ukraine Kanton Obwalden plant Kollektivunterkunft für ukrainische Flüchtlinge Der Sonderstab Ukraine arbeitet mit Hochdruck an der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet. Marion Wannemacher 10.03.2022, 19.22 Uhr

Der Kanton Obwalden steht aktuell mit einem privaten Eigentümer in Verhandlung. Wie Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad bestätigte, soll eine Kollektivunterkunft für bis zu 80 Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet werden. Genauere Angaben zu Objekt und Standort konnte er nicht machen. Klar sei, dass es sich beim Objekt nicht um eine Zivilschutzanlage handle und dass es sich an «guter zentraler Lage» befinde. Der Eigentümer sei von sich aus auf den Kanton zugekommen. Ziel ist, die Unterkunft am 21. März zu eröffnen.