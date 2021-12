Kriminalität Warum die Obwaldner Fahnder so erfolgreich sind Die Aufklärungsquote von Straftaten liegt im Kanton Obwalden deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. Das liegt aber nicht daran, dass sich Obwaldner Straftäter besonders ungeschickt anstellten. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Insbesondere bei Einbruch- oder Diebstahldelikten kann die Obwaldner Kriminalpolizei hohe Aufklärungsquoten vorweisen. Bild: PD/Kapo Obwalden

«Die Ermittler werden meist mit einem Knacks dargestellt. Entweder sie haben Beziehungsprobleme, konsumieren selber Rauschmittel oder sind einfach sehr verschrobene Leute.» Christoph Fries und seine Mitarbeiter, schauen vor allem aus diesem Grund kaum Krimis. Der Leiter der Kriminalpolizei und stellvertretende Kommandant der Kantonspolizei Obwalden stört sich an diesem Bild der Fahnder viel mehr, als an der Tatsache, dass so manches in den Filmen kaum der Realität entspricht.

«Das enge rechtliche Korsett, in dem sich die Polizei bewegen muss, wird meist ausgeblendet.»

In den Filmen werde oft weit über das erlaubte Mass hinausgegangen. Beispielsweise bei Verhören, wo Verdächtige unter Druck gesetzt, angeschrien oder gar mit suggestiven Behauptungen zu Geständnissen genötigt würden. Oder wie in kürzester Zeit Daten von Banken verfügbar seien. Da seien genaue Prozesse einzuhalten. Und Auswertungen von Mobiltelefonen beschäftigten einen Ermittler nicht nur kurze Zeit wie im Film, sondern dauerten oft Wochen.

Christoph Fries, Leiter Kriminalpolizei und stellvertretender Kommandant der Kantonspolizei Obwalden. Bild: PD

«Im Krimi haben sie eine Aufklärungsquote von 100 Prozent und sie brauchen pro Fall kaum eine Stunde», sagt Christoph Fries und lacht. Von dieser Filmwelt sind er und seine momentan 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (11 Männer, 6 Frauen, Tendenz bei den Frauen steigend) freilich weit entfernt. Aber bei den Fällen in der Realität, die nach dem Strafgesetzbuch (StGB) geahndet werden, sind die Obwaldner Fahnder überaus erfolgreich. Über 62 Prozent dieser Fälle klärten sie 2020 auf, während laut Kriminalstatistik der nationale Durchschnitt bei knapp 42 Prozent lag. Da drängt sich die Frage auf: Sind die Obwaldner Fahnder so viel besser, oder stellen sich die hiesigen Straftäter einfach ungeschickter an als anderswo?

Die Polizei kennt etliche ihrer einheimischen Täter

Christoph Fries schmunzelt wieder und sagt dann, das habe verschiedene Gründe. «Ich denke, das liegt unter anderem an der Kleinräumigkeit und daran, dass wir viele einheimische Täter haben. Wir wissen, wie die ticken. Es gibt auch viele Wiederholungstäter.» Grenzkantone mit vielen Kriminaltouristen hätten es da naturgemäss schwerer. Am erfolgreichsten waren die Obwaldner Ermittler bei Betäubungsmittel- oder Gewaltdelikten. Bei Einbrüchen lag die Aufklärungsquote 2020 beispielsweise bei knapp 48 Prozent, in der übrigen Zentralschweiz bei 20 bis gut 28 Prozent.

Eine weitere Rolle spiele die Bevölkerungsstruktur in Obwalden.

«Es ist schon so, dass die Leute hier noch genauer hinschauen und der Polizei Hinweise geben.»

Und auch wenn die Kleinheit des Polizeikorps eigentlich kein Vorteil sei, führe das aber doch dazu, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mehr über die Fälle unterhalten würden. «Alle denken mit, weil ein Austausch stattfindet. Und es gibt kaum ein Gärtchendenken.» Ins Gewicht falle schliesslich auch, dass in Obwalden der kriminaltechnische Dienst zur Spurensicherung sehr niederschwellig und sehr schnell ausrücke.

Spurensicherung nach einem Einbruch. Bild: PD

Cyberkriminalität nimmt auch in Obwalden zu

Luft nach oben gibt es laut Christoph Fries bei der Cyberkriminalität, welche stetig zunehme und die Polizei auch künftig beschäftige. Das seien komplexe Fälle, die grosses Fachwissen erfordern und für die man oft auf internationale Rechtshilfe angewiesen sei. «Und da gibt es sogar gewisse europäische Staaten, die nur mässig kooperieren.»

Erstaunlicherweise nur wenig Auswirkungen hat bisher die Pandemie. Zwar kam für die Polizei eine zusätzliche Aufgabe hinzu, weil sie auf Anordnung des Gesundheitsamtes die erlassenen Schutzmassnahmen durchsetzen und allfällige Verstösse dagegen strafrechtlich verfolgen muss. Dafür gab es wegen der Reiseeinschränkungen weniger Kriminaltouristen. Erfreulicherweise haben in Obwalden auch die Gewaltdelikte, wie zum Beispiel häusliche Gewalt, nicht signifikant zugenommen.

Besser eine Beobachtung zu viel melden

Das laufende Jahr ist natürlich noch nicht ausgewertet. Christoph Fries nimmt aber an, dass die Aufklärungsquote nicht ganz so hoch kommt wie im sehr guten 2020, aber doch einiges über 50 Prozent liegen wird. Eine Zunahme von Delikten sei möglich bei Betrügereien wie den Enkeltricks. Die Täter gehen oft nach dem Zufallsprinzip vor und arbeiten Telefonverzeichnisse ab, indem sie scheinbar altmodisch klingende Vornamen anrufen und darauf hoffen, dass sie so ältere Menschen erreichen. Sie gehen dabei extrem perfid und manipulativ vor und setzen die Leute unter Druck. Im Trend liegen ausser Cybercrime auch immer härtere Drogen und der Mischkonsum von Rauschmitteln.

Die Bevölkerung kann der Polizei natürlich ebenfalls helfen, gerade in dieser Jahreszeit. «Man soll aufmerksam bleiben und lieber einmal zu oft eine verdächtige Beobachtung melden», sagt der Leiter der Kriminalpolizei. Die Polizei bietet zudem auch Beratungen zum Einbruchschutz an und technischen Hilfsmitteln dafür. Wer sich im Internet bewegt, solle immer ein gesundes Misstrauen an den Tag legen.

«Angebote, die zu schön sind, um wahr zu sein, sind meistens auch nicht wahr!»

