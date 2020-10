Schwerpunkt Kritik an Alterszentrum Alpnach: Angehörige und Bewohner klagen über zu wenig Kontakt und Information Aus dem Alterszentrum Allmend Alpnach und dem Umfeld wurde Kritik an Quarantäne und Information laut. Zurzeit könne man die aktuelle Situation gut bewältigen, sagt Geschäftsführer Hansjakob Schmid. Martin Uebelhart 20.10.2020, 16.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bevor die Ansteckungszahlen auch in Obwalden immer stärker anstiegen, war das Alterszentrum Allmend in Alpnach neben einem Unternehmen einer der Corona-Hotspots im Kanton, wie das Obwaldner Gesundheitsamt mitgeteilt hatte. Ausgehend von einem ersten Fall hatte sich das Virus in der Institution weiter ausgebreitet.

Das Alterszentrum Allmend in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach,

12. Oktober 2020)

Die genaue Zahl der Infizierten unter den Bewohnern und den Angestellten kommuniziert Geschäftsführer Hansjakob Schmid nach wie vor nicht. Die Zahl der Erkrankten ändere sich im Tagesverlauf, schreibt er in einer Stellungnahme auf eine entsprechende Frage:

«Bereits konnten einige Bewohner wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Andere haben Symptome entwickelt und sind neu in Isolation.»

Die aktuellen drei Todesfälle könne er nicht kommentieren, das mache jeweils der zuständige Arzt gegenüber dem Kanton. «Wir haben im Alterszentrum eine Lebensgemeinschaft», hält Schmid weiter fest. Eine Viruserkrankung, die im Haus vorhanden sei, werde wie in einer Grossfamilie nach und nach bei vielen Bewohnerinnen und Bewohnern festgestellt werden können. Da eine Covid-Erkrankung einen aggressiven Verlauf habe und dem Erkrankten viel Energie abverlange, sei nachvollziehbar, dass ältere und schwächere Menschen länger krank blieben.

Bewohnerin hatte während Tage kaum Kontakt

Die Bewohnerinnen und Bewohner, die nicht infiziert waren, mussten sich in ihren Zimmern in Quarantäne begeben. Eine Bewohnerin berichtete vergangene Woche gegenüber unserer Zeitung, dass sie in der Quarantäne in ihrem eigenen Zimmer zunächst während Tage kaum Kontakt hatte, auch nicht zu Pflegepersonal. Dieses sei komplett überlastet gewesen. Während Tage habe es keine Betreuung gegeben. Erst nach einigen Tagen in der Quarantäne seien dann wieder Mitarbeiterinnen gekommen und hätten mit ihr gesprochen. Das Essen werde in Behältnissen aus Karton serviert und ins Zimmer gestellt. Meistens sei es kalt, vielfach fehle etwas und wenn man klingle, dauere es lange, bis sich jemand meldet.

Am meisten kritisierte die Bewohnerin die schlechte Kommunikation. Sie hofft, dass sich das wieder verbessert. Die einzigen Informationen seien vom Hausarzt gekommen, doch noch immer wisse sie nicht, ob und wann sie das Zimmer wieder verlassen dürfe.

Die Quarantäne, insbesondere die Kontaktlosigkeit, setze den Bewohnerinnen und Bewohnern zu. «Wir sind eine Gemeinschaft», sagte eine Bewohnerin und sie habe nun Angst, dass diese Gemeinschaft durch die Ereignisse auseinandergerissen werde. Sie wisse nicht, wie das sein werde, wenn sie das Zimmer wieder verlassen könne. Sie habe das Gefühl, sie müsse sich dann wieder neu eingewöhnen.

Auch Angehörige warteten vergeblich auf Informationen. Man sei nicht mehr zur Heimleitung durchgedrungen mit Anfragen, so eine Angehörige im Gespräch mit unserer Zeitung. Man habe nicht mehr vernommen, was vor sich gehe im Alterszentrum, fühle sich ohnmächtig, da man die Bewohnerinnen und Bewohner auch nicht mehr habe treffen können. Allenfalls habe man über die Hausärzte etwas vernommen.

«Jede Rückmeldung wird ernst genommen»

Hansjakob Schmid will auf die Kritik nicht näher eingehen. «Jede Frage, Rückmeldung oder Kritik, die persönlich von den Betroffenen uns gegenüber geäussert wird, wird ernst genommen», betont er. Auf allgemeiner Ebene räumt Schmid ein, dass die aktuelle Situation für die Mitarbeitenden sehr herausfordernd sei. Es könnten aber nach wie vor die gesetzlichen Ruhezeiten eingehalten werden. «Falls wir Hilfe brauchen, haben wir die Zusicherung der benachbarten Alterszentren, dass sie nach ihren Möglichkeiten Unterstützung bieten würden. Zurzeit können wir die aktuelle Situation mit den Mitarbeitenden des Alterszentrums gut bewerkstelligen», so Schmid.

Das Alterszentrum kommuniziere regelmässig mit den direkten Bezugspersonen, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern angegeben worden seien. Diese ihrerseits gäben die Informationen in der eigenen Familie und Verwandtschaft weiter.

Auch für die Bewohner sei die momentane Situation der Isolation oder Quarantäne belastend. Man fange den Mangel an persönlichen Kontakten mit den Angehörigen mit täglich mehrmaligen Gesprächen, Einzelaktivitäten und begleiteten Spaziergängen auf, sagt Schmid:

«Wir beantworten Fragen, geben Informationen weiter und sprechen über Alltägliches.»

Zudem stünden drei mobile Geräte zur Videotelefonie zur Verfügung. Da die Fachpersonen im Alterszentrum auch im Bereich Psychologie und Gesprächsführung ausgebildet seien, brauche es keine externe psychologische Unterstützung. «Wir sind innerhalb der Langzeitpflege mit den Hausärzten und weiteren Spezialisten gut vernetzt», hält der Geschäftsführer fest.