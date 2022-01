Obwaldner Kantonsrat Kantonsrätin übt Kritik an Tests an den Schulen Petra Rohrer-Stimming ist überzeugt: Die Testerei macht niemanden gesund. Deshalb forderte sie die Aufhebung der Tests an Schulen. 27.01.2022, 19.56 Uhr

In einer Interpellation hatte Kantonsrätin Petra Rohrer-Stimming (CVP/Mitte Sachseln) verschiedene Fragen zu den Massentests an öffentlichen Schulen gestellt. Der Regierungsrat lieferte dazu ausführliches Zahlenmaterial.

Man blicke auf 4180 Quarantänetage bei Obwaldner Schülerinnen und Schüler zurück, zog Rohrer ein Fazit aus den Daten. Diese seien mehrheitlich ohne Symptome und ärztliche Untersuchung vom Schulunterricht ausgeschlossen worden. Teilweise seien sie angewiesen worden, sich in ihren Kinderzimmern in Isolation zu begeben. «Als Kantonsrätin und Mutter von drei Kindern stelle ich die Verhältnismässigkeit und einen angemessenen Umgang mit unseren Kindern in Frage», hielt sie fest. Aus den von der Regierung aufgeführten finanziellen Aufwendungen errechnete sie Kosten von rund 1200 Franken pro positives Testergebnis. Weitere Kosten seien rund 3000 verpasste Schultage.

Ansteckungsketten können unterbrochen werden

Angesichts der neuen Situation mit der Omikron-Variante frage sie sich, wie lange die Kinder diese Massnahmen noch zu ertragen hätten. «Denn schlussendlich macht die ganze Testerei niemanden gesund.» Sie forderte die Aufhebung der Tests an den Schulen.

Gesundheitsdirektorin Maya Büchi sagte im Kantonsrat, Gesundheitsexperten würden aus epidemiologischer Sicht empfehlen, möglichst lange an den repetitiven Tests an den Schulen festzuhalten. So könnten Ansteckungsketten unterbrochen werden. Zur Aussage, dass Testen niemand gesund mache, sagte sie, dass vielleicht durch das Ermitteln positiver Personen jemand weniger krank werde.

Die von Petra Rohrer beantragte Diskussion lehnte der Kantonsrat ab. (mu)