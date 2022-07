Dank Obwald wurden sie Freunde:

Obwald Wie ein mongolischer Ziegenhirte, ein andalusischer Flamenco-Musiker und ein georgischer Sänger Freunde wurden Zu seinem letzten Volkskulturfest lud Martin Hess Freunde aus aller Welt ein. Neben der «Gsang»-Bühne war das «Paxmontana» ihr Daheim. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 03.07.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dank Obwald sind sie beste Freunde geworden: Givi Abesadze (Georgien), Batzorig Vaanchig (Mongelei), Ali de La Tota (Andalusien) und Martin Hess (von links). Bild: Romano Cuonz (Flüeli-Ranft, 1. Juli 2022)

Am Sonntagnachmittag ging das 16. Volkskulturfest Obwald zu Ende. Für den künstlerischen Leiter Martin Hess das letzte! Und nochmals vermochte er in der Waldlichtung «Gsang» mit seinem «Urkonzept» Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern. So einfach es tönen mag, so genial ist das Grundmotiv des Weltreisenden Engelbergers Martin Hess: Er verknüpft gut Schweizerisches mit Neuem aus aller Welt. Schafft so Verbindungen, die man auf den ersten Blick für unmöglich hält. Überwindet dank Musik Grenzen und Konflikte. Lässt Freundschaften entstehen, die Tausende Kilometer Distanz überwinden und über Jahre andauern. Genau dies spürt das Publikum. Instinktiv beinahe. Je mehr sich die Formationen und Paarungen mischten, desto mehr Applaus donnerte mit den bisweilen im Hintergrund aufziehenden Gewittern um die Wette.

Was die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer nur am Rande mitbekommen: wie und wo Fremdes mit Fremdem und Fremdes mit Schweizerischem gemischt wird. Über alle anscheinend unüberwindbaren Sprachgrenzen hinweg, zu Neuem, oft Verblüffendem. Manchmal geschieht dies auch spontan hinter der Bühne. Meistens aber macht Martin Hess die Musikerinnen und Musiker, die er zuvor in ihrer Heimat besucht und kennen gelernt hatte, in der gemeinsamen Schweizer Unterkunft miteinander bekannt. Seit Jahren ist dies das Hotel «Paxmontana». In seinen Räumen und auch vor dem Hotel treffen Stimmen und Instrumente zusammen. Fügt sich neue Harmonie, wo sie zuvor bestimmt niemand erwartet hätte. Mit Ausnahme von Martin Hess!

Kaschmirziegen und feuriger Flamenco

Freitagnachmittag: Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger sind eben von einer Shoppingtour in der Umgebung zurückgekommen. Obschon sich viele von ihnen ohne Dolmetscher (oder Google-Übersetzer) nicht unterhalten könnten, sitzen sie auf der «Paxmontana»-Gartenterrasse zusammen. Vor imposanter Bergkulisse trinken sie ihren Kaffee. Martin Hess hat mit vielen von ihnen Freundschaften geschlossen. Wenn er sie in ihrer Heimat besucht hatte und während Auftritten am Obwald.

Da ist der mongolische Pferdekopfgeiger Batzorig Vaanchig. «Batzorig ist einer der grossartigsten Obertonsänger der Mongolei», lobt Hess. Er lebe in der Wüste Gobi und züchte Kaschmirziegen. Der asiatische Musiker verrät: «Dieses Jahr hat mir Martin einen Film mit Cello- und Bassmelodien von zwei talentierten Schweizerinnen geschickt und angefragt, ob ich mit ihnen zusammenspielen möchte». Er habe sofort ja gesagt. Im Andachtsraum des Hotels trafen sich die drei dann erstmals. Vaanchig stimmte ein Lied an, die Bernerinnen spielten mit. Und schon war ein weiterer Grosserfolg in der Geschichte des Obwald geboren. Der Wüstenbewohner sagt:

«Ich liebe die Schweiz mit ihren Bergen und der grünen Landschaft.»

Am meisten überrasche ihn die Offenheit aller Menschen auf der Waldbühne. Seinen sportbegeisterten Kindern bringt er aus der Schweiz T-Shirts mit. Und viel Schokolade für seine Frau.

Ali de La Tota aus Andalusien ist schon zum dritten Mal am Obwald dabei. Der feurige Chef de Flamenco-Truppe sagt: «Martin ist der König, ich liebe ihn und danke ihm für alles.» Dieses Jahr hat de La Tota als besondere Attraktion die erst elfjährige Aitana Bermúdez aus Jerez de la Frontera mitgebracht. «Es ist unglaublich, wie mutig und stark das Mädchen bei seinem ersten Auftritt tanzt», sagt er. Wie Flamenco mit «Gäuerlern» aus dem Muotathal eine musikalische Symbiose bildet, muss man gehört haben, sonst glaubt man es nicht. Und was bringen Ali de La Tota, der Gipsy-Tänzer Fernando Jimenez und das Mädchen mit nach Hause! «Swiss chocolate of course!» ruft de La Tota und leckt sich dabei die Lippen.

Der dritte am Tisch ist Givi Abesadze aus Georgien. Der Didgori Chor mit den tief brummenden Bassstimmen, dem er angehört, ist zum zweiten Mal in Obwalden. «Die Schweiz mit ihren Bergen sieht ein wenig aus wie unser Land, deshalb kennen auch wir eine Art Jodelgesang», sagt der Georgier. Dass der Chor im Festzelt mit der Giswiler Solojodlern Tamara Riebli auftreten darf, findet Abesadze grossartig:

«Dank Martin bot sich uns die grosse Gelegenheit, die eigene Tradition mit der schweizerischen zu vergleichen und etwas völlig Neues auszuprobieren.»

Der georgische Gesang entfaltet in der Mehrstimmigkeit eine aussergewöhnliche Spannung und Intensität. Die Giswiler Solo Jodlerin aber bringt mit ihrer reinen und reichen Stimme Frische und Licht in die Darbietung. Übrigens: Auch Abesadze wird nicht mit leeren Händen in die Heimat zurückkehren. Neben Schokolade – was denn sonst – hat er vor allem Spielzeug für die noch kleinen Kinder gekramt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen