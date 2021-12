Kultur «Die schönste Arbeit, die man sich vorstellen kann» Die Sarnerin Elisabeth Zurgilgen erzählt auf ihrem Podcast seit einem Jahr «Immertag-Geschichten». Und neu schreibt und erzählt sie sogar auf Bestellung. Philipp Unterschütz 24.12.2021, 05.00 Uhr

Es hagelte Proteste, als Radio SRF1 vor knapp einem Jahr die Morgengeschichten aus dem Programm kippte. Damit verschwand ein Format, das nicht nur von den Geschichten an sich lebte, sondern auch von den verschiedenen Mundart-Dialekten der Erzählerinnen und Erzähler. «Ich vermute, die Verantwortlichen sind sich des Wertes der Morgengeschichten gar nicht bewusst», hiess es auch in unserer Zeitung in einem Leserbrief.

Auf der Liste der Autorinnen und Autoren standen neben Milena Moser, Linard Bardill oder Pedro Lenz auch der inzwischen verstorbene Obwaldner Pfarrer, Autor und Volkskundler Karl Imfeld. Bis zur Einstellung des Formats war die Sarner Schriftstellerin Elisabeth Zurgilgen dabei. 22 Jahre lang hatte sie mit ihrer warmen Stimme und im typischen Obwaldner Dialekt erzählt. Um die 700 Morgengeschichten kamen so zusammen.

Elisabeth Zurgilgen zeichnet eine Immertag-Geschichte auf. Bild: PD/Karin Krummenacher

Rückblickend sagt Elisabeth Zurgilgen, dass sie damals damit gerechnet habe, dass sie nach der langen Zeit einmal durch eine andere Autorin oder einen anderen Autor ersetzt würde. «Dass die Morgengeschichten ganz eingestellt wurden, hat mich dann aber schon geschockt.» Ganz verschwunden aus dem Äther ist Elisabeth Zurgilgen aber nicht. Alle sechs Wochen ist sie im Apropos (jeweils am Montag, ca. um 17.40 Uhr) im «Regionaljournal Zentralschweiz» auf SRF1 zu hören.

Sie weiss immer etwas zu erzählen

Und neue Erzählungen der Autorin gibt es seit der Einstellung der Morgengeschichten einmal pro Monat auf ihrem Podcast «Immertag-Geschichten». Neben den neuen Geschichten sind am Ende des Podcasts meist noch zwei, drei ältere, überarbeitete Geschichten aus ihrem Archiv zu hören. Rund eine Woche sei sie mit einer Podcast-Folge beschäftigt. «Ich geniesse es, dass meine Geschichten sich nicht mehr ans Radioformat von zwei Minuten halten müssen. Jetzt dürfen sie auch länger sein.»

Nach wie vor handeln die Storys von Elisabeth Zurgilgen von vordergründig einfachen, alltäglichen Begebenheiten, wie sie Menschen wie dir und mir passieren. Was daran auffällt: Sie sind nicht moralisierend. Die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen selber ihre Schlüsse ziehen. «Gute Geschichten müssen berühren und unterhalten», sagt sie.

Dass sie nichts zu erzählen weiss, kommt eigentlich kaum vor. «Und wenn doch, dann heisst es, Ruhe bewahren. Bis jetzt kam noch immer eine Idee.» Geschichten zu schreiben und zu erzählen, sei schliesslich «die schönste Arbeit, die man sich vorstellen kann». Die kurzen Mundart-Geschichten seien aber ganz anders als Geschichten, die sie für ihre Bücher schreibe. «Während sie entstehen, höre ich sie schon in meinem Kopf. Einzig das Ende der Geschichte lasse ich noch lange offen. Damit ich möglichst lange mit Möglichkeiten spielen kann und mir beim Schreiben nicht langweilig wird.»

Von der Einsamkeit der Erzählerin

Seit einem Jahr sind die Podcasts online. Die Obwaldner Kulturförderung und die Sarna-Jubiläumsstiftung gaben ihr damals eine Starthilfe. Geld verdient sie mit ihren Podcasts aber bisher nicht. Sie zu hören, kostet nämlich nichts. Die Zahl an Hörerinnen und Hörern ist steigend. Und regelmässig scheinen die Immertag-Geschichten im Ranking von Apple auf, im vorderen Bereich der 100 Top-Podcasts, Fiktion, Schweiz. Und sie halten sich auch seit längerem in der Liste der empfohlenen Podcasts von Podtail.

Direkte positive Reaktionen auf ihre Geschichten freuen Elisabeth Zurgilgen. «Sie zeigen, dass Erzählen wichtig ist, gerade in diesen schwierigen Zeiten.» Der schwierigen Zeiten wegen ist es jedoch einsam geworden für die Erzählerin. Lesungen werden geplant – und dann wieder abgesagt. «Und wenn ich alleine am Mikrofon sitze und erzähle, ist es gut, zu wissen, dass meine Geschichten vielen etwas bedeuten. Darum höre ich auch nicht auf.»

Elisabeth Zurgilgen. Bild: PD/Stefan Peter

Obwohl es harte Arbeit bedeutet, den Podcast bekannt zu machen – ihn mit Werbung der herkömmlichen Art zu finanzieren, will sie aber nicht. Dafür kann man bei ihr Geschichten bestellen und Themen wünschen. «Ich habe schon früher Geschichten im Auftrag geschrieben. Es ändert nichts an meiner Art zu erzählen, wenn das Thema vorgegeben ist – oder die Kulisse, vor der die Geschichte spielen soll.» Sie könne sich gut vorstellen, dass Unternehmen dieses Angebot für sich nutzen möchten und Geschichten bestellen, die in ihrem Betrieb spielen oder die etwas mit ihren Produkten zu tun haben. «Oder sie lassen ihre Mitarbeitenden die Themen einer Podcast-Folge bestimmen.» Eine eher unübliche Art von Sponsoring, gibt sie zu, «aber eine, die zu mir passt». Die Idee scheint zu greifen. Eine Folge wurde bereits auf diese Art realisiert, ein weiterer Auftrag steht an. Und schliesslich gibt es Ideen für die Verwendung solcher Geschichten wohl fast ebenso viele wie Ideen für Erzählungen.

Geschichten und weitere Informationen unter www.immertag.ch