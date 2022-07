«Schwiizer Kiddies» Sie singt, tanzt und schauspielert: Dieses Jahr tritt Neele Stenger (10) mit ihrer Kinderband auf dem Seenachtsfest Lungern auf Die Zehnjährige Neele Stenger ist Mitglied der «Schwiizer Kiddies», einer Mundartband. Sie erzählt, wie sie sich auf den Heimvorteil in Obwalden freut, was gegen Lampenfieber hilft und was sie später mal werden will. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 28.07.2022, 16.00 Uhr

Neele Stenger tritt am Seenachtsfest Lungern auf mit den «Schwiizer Kiddies». Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 27. Juli 2022)

Bei ihren Grosseltern in Kägiswil fühlt sich Neele Stenger zu Hause. «Mein Bruder Silas und ich sind viel hier», erzählt die Zehnjährige. Neele ist ein sympathisches, aufgewecktes Mädchen. Mit ihren geflochtenen Zöpfen im langen Haar und der Latzhose über den Leggins wirkt sie wie ein ganz normaler Teenie. Was die Knonauerin vielen Altersgenossen voraus hat: Sie singt und tanzt vor einem Publikum, das schnell mal aus mehreren hundert Besucherinnen und Besuchern bestehen kann. Und das seit Mai vergangenen Jahres.

Neele ist eins der neun «Schwiizer Kiddies», einer Mundartband für Kinder. Auch in Lungern ist sie zwischendurch, bei den Eltern ihrer Mutter. Ihr Grossvater, Tony Imfeld, hat das Theatervirus im Blut. Er spielte jahrzehntelang bei den Theaterlyt Lungrä und jodelte im Jodlerklub Bärgsee. Wer weiss, ob sie ihr Talent nicht von ihm geerbt hat?

Heimvorteil mit der Familie im Publikum

Jahr für Jahr besucht Neele mit den Grosseltern und ihrer Familie nun schon das Seenachtsfest. Dieses Jahr wird sie mit ihren Bandkollegen dort auftreten. Sie freut sich auf den Heimvorteil:

«Meine Grosseltern, Tanten, Cousinen und Cousins werden auch da sein. Es ist schön zu wissen, dass sie im Publikum sind.»

Jeweils von Juni bis September touren die «Schwiizer Kiddies» vorwiegend durch die Deutschschweiz. Insgesamt sind sie sicher auf zehn Veranstaltungen. «Vergangenes Wochenende waren sie auf dem Kinderfest Laax», erzählt Nadin, Neeles Mutter. Auch am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln werden sie auftreten.

Neele Stenger, hier mit Mutter Nadin, tritt am Seenachtsfest Lungern auf mit den «Schwiizer Kiddies». Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 27. Juli 2022)

Wie steht es mit dem Lampenfieber? «Aufgeregt und zappelig bin ich fünf Minuten vorher auf jeden Fall», erzählt Neele. Ein Ritual, bei dem alle Bandkollegen im Kreis eine Hand aufeinanderlegen und ihren Powerspruch «Wir sind cool, wir sind pretty, wir sind zäme d'Schwiizer Kiddies» rufen, helfe ihr aber immer. Wenn es dann losgehe, laufe es wie von selber.

Freunde von überallher aus der Deutschschweiz

In vier Liedern hat Neele Soli-Passagen. Eine kleine Privatvorführung mit Gesang und Tanz auf der Terrasse der Grosseltern in Kägiswil überzeugt von ihrem Können. Neele ist vielleicht von ihrem Naturell her ein bisschen zurückhaltend. Schüchtern bei ihrem Auftritt ist sie aber nicht. Sie hält ein imaginäres Mikro in der Hand, wiegt sich zu den Klängen von «Let's Go Los», das Grossvater Tony Imfeld getextet hat, und zeigt ein paar Moves.

Unter den acht «Kiddie»-Kollegen hat die angehende Fünftklässlerin unterdessen Freunde gefunden: Auch wenn alle aus ganz unterschiedlichen Regionen der Schweiz kommen, schweissen die Auftritte sie zusammen.

Neele Stenger tritt am Seenachtsfest Lungern auf mit den «Schwiizer Kiddies». Hier eine Privatperformance auf der Terrasse der Grosseltern in Kägiswil. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 27. Juli 2022)

Ein Flyer mit Aufruf zum Casting im Tanzunterricht hatte sie dazu gebracht, sich bei den «Schwiizer Kiddies» zu bewerben. Diese gibt es seit 2016, ihre drei CDs wurden bereits gesamthaft 25’000-mal verkauft, die neueste CD ist gerade erschienen.

Die Musik reicht von Kinderdisco über rockige Lieder, Hip-Hop bis zum Schlager. Die Lieder, für die mittlerweile auch Neeles Mutter Texte schreibt, handeln von Piraten, Dinos und Delfinen oder beschreiben Alltagssituationen. «Sie sind oft unterhaltsam, manchmal aber auch mit Tiefgang», findet Nadin Imfeld selber.

Das Engagement ihrer Tochter bei den «Schwiizer Kiddies» hat sie kritisch hinterfragt. «Natürlich darf es nicht zu stressig werden», findet die Mutter. Durch ihre Legasthenie habe Neele ohnehin schon einen Mehraufwand in der Schule, den sie aber gut meistere. Andererseits hatten die Eltern überlegt, ob der Tochter nicht eine Kampfsportart zu mehr Selbstbewusstsein verhelfe. Statt Karate wollte Neele lieber singen und tanzen.

Beim Einkaufen werde sie mittlerweile manchmal mit ihrem Namen angesprochen. «Woher kennen die mich?», fragt sich Neele dann. Nein, Selfies habe sie bislang noch nicht machen müssen, sagt sie. Und was sie werden will, das wird sich auch erst noch zeigen. Schlagersängerin? «Vielleicht», sagt sie und lächelt, «vielleicht aber auch was mit Tieren ...»

Die «Schwiizer Kiddies» treten am Seenachtsfest in Lungern im Seepark um 17.30 Uhr und um 19 Uhr auf.

