«Die Welt durch Wörter sehen»: Federica de Cesco greift in Sarnen in ihr literarisches Schatzkästlein Kommenden Samstag liest Federica de Cesco in Sarnen. Auch mit 84 Jahren hat die im Herzen junge Schriftstellerin ihren Lesern sehr viel zu sagen. Marion Wannemacher 21.09.2022, 17.00 Uhr

Federica de Cesco kommt für eine Lesung nach Sarnen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. Oktober 2020)

Auch wenn es nur ein Gespräch am Telefon ist: Federica de Cesco hat eine mitreissende Art, und ich wette, ihre Augen funkeln lebendig. Am Morgen um halb neun ist sie bereits gut gelaunt. Sie lebt in Luzern mit ihrem Mann Kazuyuki Kitamura, einem Japaner. Sie wirkt nicht wie eine 84-Jährige. Nie käme ihr der für ältere Menschen typische Satz über die Lippen, früher sei doch alles besser gewesen. Stattdessen sagt sie:

«Ich interessiere mich für vieles, man muss mit seiner Zeit leben.»

Und das tut sie auch. Und schreibt, so lange die Kraft reicht, jeden Tag bis zu vier Stunden. Zu erzählen hat sie viel, erlebt ebenso.

Sie erzählt Erlebtes und Fantastisches

Federica de Cesco wuchs als Tochter eines Italieners und einer Deutschen in Äthiopien, Italien Frankreich, Deutschland und Belgien auf. Sie studierte Kunstgeschichte und Psychologie und reiste in der Welt umher. Unter anderem lebte sie bei den Tuareg in der Sahara.

Das Schreiben war für Federica de Cesco schon immer wichtig. «Ich kann das einfach», sagt sie trocken. Als 16-Jährige landete sie mit dem Roman «Der rote Seidenschal» ihren ersten grossen Erfolg. Bis heute hat sie über 100 Bücher geschrieben, darunter vor allem Jugendliteratur, aber auch Bücher für Erwachsene und Sachbücher.

Ihre Bücher und Erzählungen geben ihre eigenen Erlebnisse wieder. Inspirieren lässt sich Federica de Cesco auch von Konzerten, interessanten Menschen oder schönen Landschaften.

«Wenn ich in einem Konzert sitze, tauche ich in die Musik ein. Mir kommen Gedanken für meine Romane.»

Als Schriftstellerin bewahrt sie sich zugleich eine gewisse Distanz, um den Stoff rationell zu verarbeiten.

Schlummernder Schatz im Schuhkarton

Mancher Schatz braucht vielleicht Jahrzehnte, bis er gehoben wird. Wie jene Briefe ihrer «Tante Fränzel» aus dem deutschen Münster, die sie sich aus deren Nachlass neben einer Uhr und einem Ring auswählte. Auf der Suche nach Stoff für ein neues Buch kam Federica de Cesco der Schuhkarton mit den vielen Liebesbriefen in den Sinn. Gemeinsam mit ihrem Verleger nahm sie ihn in den Augenschein. Beide fanden, dass diese Geschichte geschrieben werden muss.

Federica de Cesco. Bild: PD/Kazauyuki Kitamura

«Der englische Liebhaber» erzählt von der unglücklichen Liebe einer jungen Frau, die sich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in ein englischen Offizier des Secret Service verliebt. Nach dessen Zwangsversetzung nach Malta wartet die inzwischen Schwangere umsonst auf ein Lebenszeichen. Erst nach der Pensionierung erhält der Offizier ihre vom Geheimdienst abgefangenen Liebesbriefe und nimmt sofort zu ihr Kontakt auf. Zehn Tage vor ihrer Hochzeit stirbt er an einem Herzinfarkt.

Mit aktuellem Buch in Sarnen

Spannende Geschichten hält Federica de Cesco auch für ihre Lesung vom kommenden Samstag, 24. September, in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Sarnen parat. Sie wird aus ihrem gerade erschienenen Buch «Die Welt durch Wörter sehen» lesen. Darin geht es um Anekdoten aus dem eigenen Leben, um Lieblingsgeschichten, Vorworte und Vorträge der vergangenen Jahre.

Die Schriftstellerin vermag zu fesseln, wenn sie von ihrer Begegnung im Reservat eines indigenen Volkes in Kanada erzählt, von der Trauer des Chiefs wegen erlittener Misshandlungen als Kind in einem Internat. «Diese liessen sich in der Natur wahrnehmen, die Trauer hatte sich übertragen», berichtet de Cesco ihre Eindrücke.

Und es gibt auch Geschichten zum Schmunzeln, etwa wie die der Europäerin, die ein klassisches japanisches Theater besucht, in dem Männer die Frauenrollen spielen. Fast wider Willen lässt sie sich zu Tränen rühren und erlebt erst noch eine folgenschwere Begegnung, die an dieser Stelle nicht verraten werden soll.

Auch heute noch hat Federica de Cesco ihren Lesern viel zu sagen. Unbeirrbar geht sie ihren Weg als Schriftstellerin, auch wenn sie mehr und mehr feststellt, dass heute viele Jugendliche nicht mehr lesen. Wenn sie Schulklassen begegne, seien es gerade die jungen Männer, die sich nach kurzer Zeit öffneten.

Hinweis: Lesung Federica de Cesco am Samstag, 24. September, 19.30 Uhr in der Aula des Berufs- und Weiterbildungszentrums Sarnen im Rahmen des Proekts Karawagen. Eintritt Erwachsene: 15 Franken, Jugendliche bis 17 Jahren: gratis. Reservation 041 660 11 88, Bücher Dillier. In Zusammenarbeit mit der Kantonsbibliothek Obwalden.

