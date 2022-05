Kultur Ob- und Nidwalden Experiment «Unplugged» ist für Lopper geglückt Mit einem viertägigen Event feiert die Band Lopper ihre erste CD «Werkschau Eins» im «Pfistern» in Alpnach. Der erste Abend war bereits ein voller Erfolg. Marion Wannemacher 06.05.2022, 16.41 Uhr

Roy Michel (links) und Armin Wallimann im Unplugged-Konzert. Bild: Marion Wannemacher (Alpnach, 5. Mai 2022)

Sie steigen von der Bühne und mischen sich unter ihre Fans. Die Erleichterung ist ihnen anzumerken. Was die Band Lopper in der letzten Dreiviertelstunde abgeliefert hat, war geradezu genial. Noch vor zwei Wochen hatte Gitarrist Armin Wallimann aus Alpnach geäussert: «Wir haben Herzklopfen beim Gedanken, ob der Funke bei Unplugged-Konzerten überspringt.» Die Sorge war nicht ohne Grund, die Songs der Band leben sonst auch von Computereffekten und «kommen oft brachial und laut rüber», so Wallimann.

Am Montag erscheint die erste CD von Lopper, die «Werkschau Eins». Auf eine konventionelle CD-Taufe hatten Roy Michel aus Wolfenschiessen und Armin Wallimann aus Alpnach aber keine Lust. Als der Titel «Werkschau» feststand, fand Michel, das klinge nach Ausstellung. So entschieden sich die Musiker für einen Event mit Ausstellung und Unplugged-Konzerten. Donnerstag war der erste von vier Abenden.

«Fiddläblutt» vor den Zuschauern

«Unplugged hat nichts zu tun mit dem, was wir sonst machen, wir sind heute ‹fiddläblutt›», erklärte Roy Michel den Zuschauern. Schon nach dem ersten Song «Lass mich nicht im Regen stehen» war klar, dass die Musik der beiden auch ohne Verstärker und künstlerische Videos funktioniert. Die Stimme von Sänger Roy kommt harmonisch und vielleicht sogar in grösserer stimmlicher Bandbreite rüber, sein Cajon mit Snare, Fusspedal und Becken erzeugt Rhythmus und Spannung. Armin Wallimann überzeugt mit faszinierenden Riffs auf seiner akustischen Gitarre und einer erstaunlichen Vielfalt an Spielweisen.

Das finden auch die Zuschauer. An diesem Abend sind vor allem die Fans gekommen. «Man hätte meinen können, dass auf der Bühne fünf Musiker sind», findet Adi Imfeld aus Alpnach, der mit seiner Frau Evelyn da ist. Die Auswahl der Songs ist geglückt. Es gibt Lopper-Hits zu hören wie «Stand By Me» oder «Kind der Achtzigerjahre». Auch die bis aufs Äusserste reduzierten Songs «Autobahn» oder «Keiner kann es sehen», die sonst sehr von der Technik leben, begeistern. Die Zuschauer belohnen es mit kräftigem Applaus.

Jeder Raum eine Welt für sich

Die Ausstellung eröffnet Erlebniswelten zu den Songs von Lopper. Hier geht es um die visuelle Darstellung von «Animals». Bild: Marion Wannemacher (Alpnach, 5. Mai 2022)

«Feierabendbier» heisst das Motto des ersten Abends, und tatsächlich sind einige nach dem Schaffen in Arbeitskleidung gekommen. In der interaktiven Ausstellung eine Treppe höher können sie in die Welt von Lopper eintauchen. In sieben Räumen, im Treppenhaus und einem WC erleben sie ausgewählte Songs. Jeder Raum ist anders gestaltet, mit grossem Aufwand, eine Welt für sich und ein kleines Gesamtkunstwerk.

Im ersten Raum läuft zum Lopper-Song «Animals» ein Video mit Tieraufnahmen, dekoriert sind Hirschen und Hasen im Herbstlaub. Thema ist der Umgang von uns Menschen mit Tieren. Auf einem Tisch gibt es zum Probieren Schalen mit getrockneten Grillen in verschiedenen Geschmacksvarianten.

Im «Teyschtland»-Zimmer werden Masskrüge gestemmt. Sandra Ablanalp und Adi Imfeld geben ihr Bestes. Bild: Marion Wannemacher (Alpnach, 5. Mai 2022)

Der nächste Raum ist dem Making-of des «Teytschland»-Song-Covers von Rammstein gewidmet, der aus rechtlichen Gründen dann doch nicht erscheinen durfte. Ein Video zeigt die Aufnahmearbeiten im Brünigpark. Als Challenge dürfen die Gäste Bierkrüge stemmen, hier geht es zur Sache. Sandra Ablanalp, die als Malerin bei Holzbau Bucher arbeitet, ist in Berufskleidung und testet ihre Muskeln. Entspannender ist da schon der mit indischen Tüchern, orientalischen Sitzkissen und Shisha ausgestattete Raum zum Song «Meine Welt».

Die Besucher sind angetan. Alt Regierungsrat Niklaus Bleiker findet die Ausstellung sehr eindrücklich. «Dahinter steckt ein Haufen Arbeit, jeder Raum ist überraschend.» Auch Marcel Scaramuzza aus Zürich zeigt sich begeistert, vor allem von den Videos. Er arbeitet als Videoeditor für SRF. «Sie sind sehr stimmig und ihre Vielfalt hat mich überrascht», sagt er.

Für Lopper war das Warming-up ein guter Einstieg, sie freuen sich nun auf das Galadinner mit ihren Gästen am Samstag und auf den Frühschoppen als Ausklang am Sonntagmorgen.

Hinweis: Mehr Infos zur Werkschau im «Pfistern» in Alpnach unter www.lopper.rocks.