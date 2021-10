Luke Gasser zeigt neuen Dokumentarfilm am Schweizer Fernsehen

Kultur Wie ein feuriges Dutzend aus Irland Europa missionierte: Luke Gasser zeigt seinen neuen Film im SRF Der Obwaldner Kulturschaffende und Filmemacher Luke Gasser zeigt im Schweizer Fernsehen seinen neusten Film. In «Gallus & Columban» geht es darum, wie die Kelten-Mönche Christus nach Europa brachten. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 21.10.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Szene aus dem Dokumentarfilm «Gallus und Columban» von Luke Gasser. Bild: PD/Luke Gasser

Es war eine folgenschwere Reise. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts brach eine Gruppe von Mönchen aus Irland auf, um das Christentum in Europa zu verbreiten. Columban, Gallus und ihre Mitstreiter gelangten zuerst ins Reich der Franken im heutigen Belgien und östlichen Frankreich. Die Männer waren beseelt vom Christentum und wild entschlossen, dieses weiterzutragen. Mit teilweise rabiaten Methoden versuchten sie, den Menschen ihren Glauben an die germanischen Gottheiten auszutreiben. «Columban war ein Mann mit energischem Kampfgeist», skizziert der Obwaldner Filmemacher Luke Gasser den Mönch, der sich schon sehr von der gängigen Vorstellung eines sanften und still betenden, choralsingenden Klostermönchs unterscheidet. «Gallus war wohl eher der Spirituellere, während sein Mentor Columban ein religiöser Kämpfer war.» Und Luke Gasser ergänzt, dass wir ja auch nur von den erfolgreichen, also auch wehrhaften, Missionaren Kenntnis hätten. Wie viele andere in den Wäldern Germaniens erschlagen wurden, wisse kein Mensch.

Luke Gasser. Bild: PD

Der neuste Dokumentarfilm von Luke Gasser erzählt auch, wie die Mönche aus dem Frankenland vertrieben wurden, weil Columban dem Königshof wohl zu mächtig wurde. Sie landeten auf dem heutigen Gebiet der Schweiz, wo sich Gallus im Zwist von seinem Meister Columban trennte und in der Bodensee-Region zum gefragten Seelsorger wurde. Er gründete eine Gemeinschaft und wurde zum Gründer und Stifter des Klosters St.Gallen, während Columban in Norditalien das Kloster Bobbia gründete.

Wald in Obwalden gleicht Wäldern im übrigen Mitteleuropa

Luke Gasser beleuchtet in seinem neusten Werk ein interessantes Stück europäischer Geschichte, das unsere Kultur geprägt hat. Der einstündige Dokumentarfilm ist in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Fernsehen/«Sternstunde Religion» entstanden. «Idee und Projekt sind von mir. Ich hatte im Dialog mit der Redaktion weitgehend freie Hand. Die Zusammenarbeit ist ja nicht neu, das war bereits das sechste Mal, und es funktionierte immer bestens.»

Gedreht wurden die Dokumentation und die nachgestellten Szenen nicht nur an Originalschauplätzen, sondern auch in Ob- und Nidwalden. «Die Wälder in Mitteleuropa sehen ja in etwa gleich aus. Wieso sollten wir also weit reisen, wenn wir auch im Schlierenwald drehen konnten, oder in Stans im Gnappi?», erzählt Luke Gasser.

Szene aus «Gallus und Columban» von Luke Gasser. Vorne Phippu «Bluedog» Gerber als Columban und dahinter der Luzerner Schauspieler Markus Amrein als Gallus. Bild: PD/Luke Gasser

Premierenfeier fällt aus

Am kommenden Sonntag feiert der Film seine Premiere im Schweizer Fernsehen in der Sendung «Sternstunde Religion» um 10.00 Uhr. Geplant war aber eigentlich alles etwas anders. «Wegen der Covid-Umstände musste ich leider auf eine Premierenfeier verzichten und auch die aktuelle Situation erlaubt einen Event nicht», sagt Luke Gasser. Auch aus den regionalen Events, die im Zusammenhang mit dem Film geplant waren, ist deshalb leider nichts geworden. Dasselbe gilt für den ursprünglich geplanten Anlass in der St.Galler Stiftsbibliothek. «Als öffentliches Museum ist man dort in besonderem Mass dem Covid-Regime unterworfen, weshalb von einem Anlass abzusehen war», so Luke Gasser.

Wer den Film zur Ausstrahlungszeit nicht schauen kann, kann ihn sich entweder je nach TV-Anschluss zeitversetzt oder dann nach erfolgter Erstausstrahlung auf der SRF-Website ansehen.

Der Doku-Spielfilm «Gallus + Columban» wird am kommenden Sonntag, 24. Oktober 2021, in der Sendung «Sternstunde Religion» um 10.00 Uhr im Schweizer Fernsehen SRF ausgestrahlt.