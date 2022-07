Kunst Bruder Klaus leuchtet weiter Die Kunstinstallation «Leuchtbild Bruder Klaus» im Geburtshaus des Eremiten wird bis September gezeigt. 01.07.2022, 11.45 Uhr

Die Präsentation der Kunstinstallation «Leuchtbild Bruder Klaus» von Philipp Schönborn im Geburtshaus von Niklaus von Flüe im Flüeli-Ranft wird bis zum eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag am 18. September verlängert, wie der Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss mitteilt.

Strahlendes Bild von Künstler Philipp Schönborn mit Darstellungen des Konterfeis von Bruder Klaus, in Rot und Weiss zum Schweizerkreuz angeordnet. Bild: Philipp Schönborn/Bruder Klaus Sachseln

Der Münchner Kunstschaffende Philipp Schönborn hat Darstellungen des asketischen Gesichts von Bruder Klaus fotografiert, sie in Schwarz-Weiss vereinheitlicht und zu einem räumlichen Bild angeordnet. Einige Porträts sind rot gefärbt, sie bilden den Grund für das weisse Kreuz, eine Anlehnung an die Schweizer Fahne. Zuvor wurde das Leuchtbild im Dom von St.Gallen sowie in der Klosterkirche Einsiedeln gezeigt.

Aufgeladen mit der spirituellen Energie aus dem Geburtshaus von Niklaus von Flüe, reist das Werk zum Bruder-Klausen-Fest am 25. September in die Berner Bruder-Klaus-Kirche und später an weitere Orte in der Schweiz. Anschliessend wird das Leuchtbild in Bern und weiteren Orten gezeigt. (sez)

Hinweis: Die Kunstinstallation ist täglich während der Öffnungszeiten des Geburtshauses von Bruder Klaus zugänglich.

Interessierte, die das Bild temporär bei sich ausstellen wollen, melden sich direkt bei Philipp Schönborn. Mail: schoenborn@muenchen-mail.de

