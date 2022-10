In Giswiler Ausstellung begegnen sich Wissenschaft und Kunst

Kunst Obwalden denkt über seine Landschaftsgestaltung nach Der Verein Kulturlandschaft Obwalden spiegelt Landschaft «gestern – heute – morgen». Kunst und Wissenschaft treten dabei in Dialog. Romano Cuonz 15.10.2022, 05.00 Uhr

In die riesige Werkhalle der Giswiler Turbine sind derzeit zahlreich Kojen eingefügt. Besucherinnen und Besucher «wandern» von einer zur andern. Durchschreiten dabei Jahrtausende. Von der Eiszeit, in der grosse Teile Obwaldens von Eis bedeckt waren, bis zur Gegenwart, in der neue Siedlungen mehr oder weniger wahllos zu alten Ortskernen gruppiert werden. Bezeichnend für die einzigartige Ausstellung ist das Teamwork: Landschaftsarchitekt Jodok Imhof demonstriert anhand von Videoanimationen und Bildern anschaulich, wie sich die Landschaft des Sarneraatals von der Eiszeit bis zur Römerzeit entwickelt hat. Geologe Markus Liniger liefert leicht verständlich wissenschaftliche Fakten zu Findlingen und Graniten. Forstingenieur Seppi Berwert skizziert den jahrhundertelangen Kampf der Obwaldner gegen Hochwasser, Rutschungen oder Lawinen. Mit den Wissenschaftern treten 14 Künstlerinnen und Künstler in Dialog. Nicole Buchmann etwa thematisiert unter dem Titel «Friitig, dä 13.» die tragische Hexenverfolgung in Obwalden mit 138 Opfern. In der Koje präsentiert sie eine bearbeitete Grossfotografie der Lauwi, ein Mahnmal und eine Videostation.

Ein Projekt von Marie-Cathérine Lienert

«Die konzeptionell einzigartige Ausstellung spiegelt vertieft unsere Arbeit seit 2015», sagt Karl Vogler, Präsident des Vereins «Kulturlandschaft– Landschaft und Kultur in Obwalden». Eine Zusammenführung von wissenschaftlichen Fakten mit poetisch konzeptionellen Eindrücken Kunstschaffender sei es, sagt die Ideengeberin Marie Cathérine Lienert. Die langjährige Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste kuratierte das vielschichtige Projekt. Man könnte sagen: als Hommage an ihren Vater Leo Lienert. Dieser hat vieles von dem, was nun aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten wird, schon in den 1980er-Jahren vorausgesehen. Karl Vogler formuliert das Anliegen hinter der Ausstellung unmissverständlich: «Es ist höchste Zeit, das Momentum umzukehren und Weichen in eine andere Richtung zu stellen.» Architekten, Bauämter, Gemeinden und die Bevölkerung sollten erkennen, wie wichtig es wäre, das Motto «Globwalden» aufzugeben und die Obwaldner Identität zu bewahren.

Die Initianten der Ausstellung Kulturlandschaft Obwalden Marie-Cathérine Lienert und Karl Vogler im Gespräch mit der Künstlerin Olivia Abächerli. Bild: Romano Cuonz (Giswil, 14. Oktober 2022)

Fundiert und frech zugleich

Um den reichen Fundus an Fotos, Drucken, Tabellen, Videos, Modellen und künstlerischen Objekten der Ausstellung wahrzunehmen, braucht man viel Zeit. Obgleich reduziert auf den Kern der Sache, sind alle Informationen wissenschaftlich fundiert. Ludwig Degelo illustriert die Trockenlegung des Giswiler Aarieds vor mehr als 250 Jahren. Vom fischreichen Rudenzersee zum fruchtbaren Kartoffelacker. Brigitte Flüeler veranschaulicht die Vegetationsentwicklung der letzten 17’000 Jahre in Obwalden. Alt Staatsarchivar Angelo Garovi spiegelt die Kulturlandschaft in ihren mannigfaltig bunten Flurnamen.

Die Künstlerin Anna Rasellis reagiert: Über viele Orte, die einst ihr Zuhause waren, spannt sie eine Zeit-Raum-Brücke vom Damals ins Jetzt. Das Bau- und Raumentwicklungsdepartement Obwalden vermittelt Eindrücke zum Bau des Hochwasser-Entlastungsstollens Sarneraatal. Buchautor Gianni Paravicini hält im Bild gar alle Tunnelbauer fest. Daniel Rogger vermittelt eine Einblick in die Klimageschichte Obwaldens. Peter Lienert befasst sich mit der für den Kanton bedeutenden Waldwirtschaft. Und die IG Baukultur stellt nochmals ihre Vision zur Siedlungsentwicklung im Sarneraatal bis 2050 zur Schau.

Die teils neuen Antworten von Kunstschaffenden sind vielfältig. Manchmal überraschend: Celia und Nathalie Sidler füllen eine Gefriertruhe mit Buttermodel à 100 Gramm. Auf ihrer Verpackung invasive Neophyten! Besucherinnen und Besucher dürfen sich bedienen. Olivia Abächerli legt vier Gubersteinplatten wie Inseln oder Schollen am Boden aus, zeichnet darauf mit Kohle und Kreide Territorien, Spuren und Pfade. Kurt Sigrist, Künstler und Forscher zugleich, lässt einen die Orte entdecken, die sternförmig ausstrahlen, wie etwa die Kirchen Melchtal und Malters. «Frech» lässt Stephanie Hess «Wildmaa» und «Wildwieb» als eine einzige Mythenfigur durch Halle und Besucherreihen tanzen. Die Kostümierung verströmt gar einen diskreten Geruch aus der Obwaldner Bergwelt. Eine Ausstellung, die Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Entdeckungen beschert!

Kultur Landschaft Obwalden: Wissenschaft und Kunstschaffende setzen sich mit der Landschaft auseinander. Turbine Giswil 15.10. (Vernissage) bis 3.12. (Finissage). Infos zu Rahmenveranstaltungen www.kulturlandschaft-ow.ch.

Beteiligt sind folgende Personen: Autorinnen und Autoren: IG Baukultur, Seppi Berwert, Ludwig Degelo, Elsbeth Flüeler, Angelo Garovi, Eugen Imhof, Jodok Imhof, Peter Lienert, Markus Liniger, Gianni Paravicini, Daniel Rogger. Künstlerinnen und Künstler: Olivia Abächerli, Jo Achermann, Judith Albert, Roman Britschgi, Franz Bucher, Nicole Buchmann, Barbara Gut, Stephanie Hess, Christian Kathriner, Anna Raselli, Celia & Nathalie Sidler, Kurt Sigrist, Anna-Sabina Zürrer. (cuo)