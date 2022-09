Ruth Rieder stellt ihre Sorge um den Planeten in Luzern aus

Kunst Von Mädchen, Pflanzen, Bergen und einem Alien, das die Welt rettet Die in Luzern wohnhafte Bündnerin Ruth Rieder stellt in der Galerie Hofmatt in Sarnen aus. Ihre Bilder wecken Erinnerungen an eine Kindheit in einer heilen Natur. Rafael Schneuwly Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.00 Uhr

Ruth Rieder hat einen engen Bezug zu den neun Mädchenbildern, die im Eingangszimmer der Galerie Hofmann hängen und die sie nach Fotografien des Glarners Emil Brunner von 1943/44 in Tempera und Acryl auf Holz gemalt hat. Die aus dem bündnerischen Vals stammende Künstlerin hält fest: «Ich kenne alle fotografierten Valser Kinder. Unter ihnen befindet sich meine Mutter, die noch lebt. Mich faszinieren auch die damaligen Kleider, die zum ersten Mal aus Stoffen hergestellt wurden, die mit Mustern bedruckt waren.»

Ruth Rieder stellt in der Galerie Hofmatt in Sarnen unter anderem Mädchenporträts aus. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 31. August 2022)

Ruth Rieder.

In der Tat legt die Künstlerin – ungewöhnlich für dieses Genre – das Gewicht auf die Kleidung und den Hintergrund, der farblich zurückhaltend floral oder mit einem Muster aus horizontalen und vertikalen Linien gestaltet ist. Die weich konturierten Mädchengesichter haben einen sanften Ausdruck. Ruth Rieder bestätigt, dass ihr Stil in den letzten Jahren weicher und fliessender geworden ist. Auch bei den beiden grossflächigen Bildern im Gang sind die im Halbprofil gemalten Frauenköpfe kaum bearbeitet und bilden helle Flächen, während die sorgfältig gestalteten Kleider mit der sie umgebenden üppigen Pflanzenwelt verschmelzen.

Sorge um die Welt steht im Mittelpunkt

Ein anderes grosses Werk, das zum ersten Mal ausgestellt wird, befindet sich im Panoramazimmer. Dieses Bild zeigt eine fantastische Welt, die aus Farnen, Blumen, Punkten, Lianen, Blättern, Zweigen und Flecken besteht. Die Farben – Blau, Grün, Rot – sind zurückhaltend und fliessen an vielen Stellen zusammen. Ebenfalls zur Natur gehören die Bergstücke auf den Fenstersimsen. Sie wurden zuerst in Ton erarbeitet. Anschliessend wurde eine Negativform abgenommen und am Ende mit Gips ausgegossen. Die Künstlerin erinnert sich: «Als ich den Ton herausstach, habe ich mich daran erinnert, wo ich überall gewandert bin.»

Auch Landschafts- und Naturbilder stellt Ruth Rieder aus. Bild: Rafael Schneuwly (Sarnen, 31. August 2022)

Bis anhin hat Ruth Rieder ausschliesslich bildende Kunst hergestellt. In Sarnen präsentiert sie im Keller der Galerie zum ersten Mal ein Video mit dem Titel «Ich als Alien oder die Welt streicheln». Der rund achtminütige Film zeigt in Schattenbildern, die zwischen Farben und Schwarz-Weiss-Aufnahmen wechseln und mit Musik und Geräuschen unterlegt sind, den Auftritt eines Alien, der den Menschen zu Hilfe eilt und die bedrohte Welt rettet. An einer Stelle wirft das positiv konnektierte Wesen – es wird von der Künstlerin selbst verkörpert – die Weltkugel wie in Charly Chaplins «The Great Dictator» in die Höhe und fängt sie behutsam wieder auf.

Auch im Raum nebenan steht die Sorge um die Welt im Mittelpunkt. In drei Nischen platziert Ruth Rieder Kernser Edelpilze. Diese Lebewesen haben schon häufig ihre Überlebensfähigkeit bewiesen – zum Beispiel nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl – und können so als Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft dienen.

Ausstellung von Ruth Rieder in der Galerie Hofmatt in Sarnen. Bilder, Skulpturen, Video. 3. September – 2. Oktober 2022. Vernissage am 3. September 2022, 17–19 Uhr. Offen am Samstag und Sonntag, 14–17 Uhr.

