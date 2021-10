Stansstader Sust feiert mit Kunstausstellung 20-Jahr-Jubiläum

Kunstausstellung Goldener Faden zieht sich durch die Werke in der Stansstader Sust Seit 30 Jahren ist die Stansstader Sust ein Kulturzentrum. Zum Geburtstag entfalten 20 einheimische Kunstschaffende ihre Kreativität. Romano Cuonz 22.10.2021, 17.23 Uhr

Napoleons Franzosen hätten es sich wohl niemals erträumt, dass das alte Sust Gebäude in Stansstad, welches sie 1798 in grosser Wut abfackelten, wie ein Phönix aus der Asche aufsteigen und dereinst zum Kulturzentrum mit überregionaler Ausstrahlung werden könnte. Doch so ist es. Seit 30 Jahren dient der vom Luzerner Nikolaus Purtschert wunderschön wiederaufgebaute Güterumschlagplatz vorab der Durchführung kultureller Anlässe und Ausstellungen.

Er war vor 30 Jahren ein Gründungsmitglied des Kulturhauses Sust in Stansstad: Robi Odermatt. Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Es begann 1991. Da setzte die Gemeinde Stansstad für die Sust eine Kulturkommission ein. Als Gründungsmitglied war damals auch der einheimische Maschineningenieur und Freizeitkünstler Robi Odermatt dabei. «Wir konnten im Haus eine Beleuchtung installieren und Stellwände platzieren», erinnert er sich. Gleich zum Auftakt bespielten der berühmte Schwarzweissmaler Paul Stöckli und sein Freund Serge Brignoni mit bunter Farbigkeit das Haus. «Ab diesem Tag ist die Sust zum Kulturtempel geworden», freut sich Odermatt. Sogar Bernhard Luginbühl, Hans Falk oder Niklaus «Knox» Troxler hätten hier Werke gezeigt. Holzschnittkünstler Odermatt betont:

«Mehrmals gestalteten wir Ausstellungen, in denen wir Kunstschaffende im eigenen Dorf vorstellten.»

Er selber trat – zusammen mit seiner Frau Doris, die witzige kleine Figuren kreiert – immer auch wieder vors heimische Publikum.

Eine goldene Idee zum Jubiläum

Zum 30. Geburtstag wollte die Kulturkommission Stansstad ihrem treuen Publikum – und möglichst allen, die im Dorf kreativ tätig sind – ein Geschenk machen. Dazu hatten die künstlerischen Leiterinnen Yvonne Huber und Manue Bircher eine wortwörtlich goldene Idee. «Wir beschlossen, die Sust zu diesem Anlass in ein Geschenk zu verwandeln», verrät Manue Bircher. Dazu habe man einen goldenen Faden wie «den Faden der Ariadne» durch die ganze Sust, vom Parterre bis zum Dachgeschoss, gespannt. «Unseren goldenen Faden sollten Teilnehmende aufnehmen und dazu ihre eigenen Fragen stellen oder spannende, neue Geschichten erzählen», sagt Manue Bircher.

Das Wer der jüngsten 12-jährigen Künstlerin Alisha Bircher: Der Bürgenstock mit einer goldenen Skyline. Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Gold ist, obwohl nicht magnetisch, das anziehendste aller Metalle. Dies beweist die unglaubliche Zahl Kunstschaffender, die mitgemacht haben. Gleich zwanzig – 14 Frauen und sechs Männer – befassten sich in ihren Werken mit dem Edelmetall. Jüngste Teilnehmerin ist die erst 12-jährige Alisha Bircher. Sie schuf mit Hunderten Pixel ein Bild vom Bürgenstock mit einer goldenen Skyline. Über siebzigjährig ist der eigenwillige Elektrotechniker und Fotograf Karl Amstutz. Der bescheidene Stansstader Künstler hat seine Bilder schon im In- und Ausland, in Fachzeitschriften und Ausstellungen präsentieren können. Das diesmal verlangte Gold fing er in der Gestalt faszinierend ausgeleuchteter Wassertropfen ein, die er mit Hochgeschwindigkeit fotografiert hat.

Der technische Fotograf Karl Amstutz mit einem Werk. Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Manue Bircher freut sich:

«Ja, diese Ausstellung ist vielfältig geworden, und das nicht nur inhaltlich, sondern auch mit den vielen Techniken und der grossen Vielfalt, die sie unter dem Sust-Dach vereint.»

Wer dieser Tage durch die Sust geht und genau hinschaut, nimmt, davon ist die Kulturkommission überzeugt, glückliche, humorvolle, positive wie kritische oder sogar märchenhafte Geschichten mit nach Hause.

Die Stansstader Künstlerin Elionora Amstutz (rechts) zeigt der Ausstellungsleiterin Manue Bircher ihren «Goldenen Faden». Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Ein Blickfang gleich beim Eintritt in die Ausstellung: Die Helvetia mit goldenem Horn von Beatrice Sala. Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Gleich beim Betreten des Raumes zieht eine mehr als kuriose «Helvetia» von Beatrice Sala die Blicke auf sich. Die Figur mit Tierschädel, teuflischen Hörnern und einer Spritze im Oberschenkel ist an eine goldene Kette gefesselt. Gleich daneben spinnen zwei der bekanntesten Künstlerinnen aus Stansstad ihre goldenen Fäden. Carmen Annen Bonati tut es, wie gewohnt, in akribisch gestalteten dreidimensionalen Bildern. Die Raumgestalterin und Malerin Elionora Amstutz hat einen «goldenen Gedankenfaden» in ein abstraktes Bild gewoben, an dem sie seit Jahren immer wieder weiterarbeitet. «Mich fasziniert die grosse Zahl an Arbeiten und Ideen, die hier gezeigt werden», sagt die arrivierte Künstlerin. Wiederum einer völlig anderen Welt begegnet man im ersten Stock, wo der mit vielen Guinnessbuch-Einträgen dekorierte Balancekünstler Leo Bircher in einem Film über seine «goldene» Karriere berichtet. Die Ausstellung 30 Jahre Sust: wahrlich ein Geburtstagsgeschenk! An die Bevölkerung wie an die Kunstschaffenden im Nidwaldner Dorf Stansstad.

Werke mit viel Gold von Carmen Annen Bonati. Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 22. Oktober 2021)

Die Namen der 20 an der Sust-Jubiläumsausstellung teilnehmenden Kunstschaffenden:

Margrit Ammann-Rast, Karl Amstutz, Elionora Amstutz, Carmen Annen Bonati, Alisha Bircher, Leo Bircher, Maggie Blättler, Elsa Feller-Lustenberger, Beat Furrer, Astrid Joller-Amstad, Ramona Marcionetti, Walter Merz, Marion Mischler, Frédéric Müller, Monika Nigg, Doris Odermatt, Robi Odermatt, Gaby Rohrer, Ursi Rothenfluh und Beatrice Sala.

Hinweis: Kunstausstellung in der Sust am Dorfplatz Stansstad. 23. Oktober bis 14. November. Vernissage: 23. Oktober, 17 Uhr. Öffnungszeiten: Samstag 14 – 17 und Sonntag 11 – 17 Uhr.