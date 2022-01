Neues Gewerbegebäude der Chernmatt AG in Kägiswil ausgezeichnet

Label-Auszeichnung Neues Gewerbegebäude aus 274,5 Kubikmetern Schweizer Holz Für das neue Gewerbegebäude in Kägiswil der Chernmatt AG wurde die Bauherrschaft mit dem Label Schweizer Holz ausgezeichnet – ein feierlicher Moment. Sepp Odermatt 28.01.2022, 13.41 Uhr

Melanie Brunner, die Geschäftsführerin von Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, überreicht dem innovativen Bauherrn Beppi Dillier (rechts) das Label Schweizer Holz. In der Mitte Projektleiter Hanspeter Kiser. Bild: Sepp Odermatt (Kägiswil, 27. Januar 2022)

«Wir haben uns entschieden, etwas Nachhaltiges zu bauen, und sind dann auf das bewährte Schweizer Holz gestossen», sagte Beppi Dillier, als er am Donnerstag seine Gäste im neu erstellten Gewerbegebäude an der Bahnhofstrasse 10 in Kägiswil begrüsste. Wäre es nach ihm gegangen, wäre das eine trockene Sache geworden. Eine, die in ihrer Umsetzung schnell, aber nicht unbedingt nachhaltig und vielleicht

nicht ganz so schön geworden wäre. Doch dank seiner Frau Heidi ist die neue Halle zum Vorzeigeobjekt der Holzbauweise geworden. «Hör auf, so zu bauen», meinte sie zu ihrem Mann, als sie von seinen Plänen hörte. «Wir bauen für unsere Nachkommen, und wenn es nachhaltig sein soll, muss alles stimmen.» Dass er ihre Worte beherzigte, zeigt sich im Resultat, von dem der Bauherr heute begeistert ist und viele lobende Worte für das ganze Projektteam bereithielt.

Bauleiter René Ramundo von Stöckli + Ramundo Architektur GmbH gab seiner Freude über das gelungene Bauwerk ebenfalls Ausdruck. Gefühlte 1000 gescheite Fragen seien ihm als Bauleiter gestellt worden – wichtige und richtige Fragen. So konnte dieses Bauwerk in dieser beeindruckenden Art und Weise entstehen. Auch er zeigte sich begeistert von der Arbeit der

Holzbauer und betonte, dass Holz in der Baubranche immer mehr als ein Hightech-Produkt wahrgenommen werde. Hanspeter Kiser, Projektleiter der Holzbautechnik Burch AG, erwähnte die sportliche zeitliche Umsetzung: Im Februar erstmals mit dem Projekt in Kontakt, stand das Gebäude sieben Monate später bereits da. Das lasse sich sehen.

Auffallende Holztreppe

Das Objekt im Kägiswiler Industriegebiet überzeugt. Es besticht sowohl aussen wie innen durch eine gelungene Ästhetik und eine warme Ausstrahlung. Man spürt: Hier wurde mit Holz und Herz gebaut! Auch energiemässig ist der Bau mit der neuesten ökologisch wertvollen Technologie ausgerüstet. Im 9 Meter hohen Gewerberaum fällt eine lange und besonders schön gestaltete Treppe in Eichenholz auf. Über diese erreicht man die grossen und hellen Büroräume. Zurzeit ist neben der Inhaberin, der Chernmatt AG, auch die Firma «Berg und Kraft» untergebracht. Sie entwickelt nachhaltige Produkte für einen gesunden Lebensstil.

Melanie Brunner, Geschäftsführerin von Lignum Holzwirtschaft Zentralschweiz, war nach Kägiswil gekommen, um der Bauherrschaft das Label Schweizer Holz zu überreichen. Sie richtete ihren Dank an die Familie Dillier und lobte die weitsichtige Umsetzung

des Bauvorhabens mit den Worten:

«Das Herzblut und die Leidenschaft,

die hier in diesem Gebäude stecken, sind wunderschön. Das erlebe ich bei solchen Werkbauten selten.»

Das Label Schweizer Holz werde nur jenen Bauherren überreicht, die für ihr Projekt mindestens 80 Prozent Holz aus Schweizer Wäldern verwendeten, führte Brunner weiter aus. Für dieses Gebäude an der Bahnhofstrasse 10 seien 81,6 Prozent Schweizer Holz von bester Qualität verbaut worden. Das entspreche einem Ausmass von 274,5 von den gesamten 336,4 Kubikmetern Holz. Ganz besonders hervorzuheben war die Aussage der Geschäftsführerin: «Beachtliche 247 Tonnen CO 2 sind im verarbeiteten Holz gebunden und werden somit langfristig der Atmosphäre entzogen.» Und weiter: Die verbaute Holzmenge hier in Kägiswil wachse im Schweizer Wald – man könne es kaum glauben – in rund 16 Minuten wieder nach.