Alpnach befindet über Schulweg-Initiative – Landerwerb dürfte zu hohe Hürde sein Der Alpnacher Einwohnergemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, die Schulweg-Initiative abzulehnen. Robert Hess 22.10.2020, 05.00 Uhr

Mustergültig: Diese Gruppe benützt den von den Behörden empfohlenen Schulweg. Bild: Robert Hess (20. Oktober 2020)

Dem Alpnacher Einwohnergemeinderat «ist die Schulwegsicherheit ein wichtiges Anliegen und die Problematik bekannt», schreibt die Behörde in ihrer Botschaft zur Gemeindeversammlung vom 3. November. Trotzdem empfiehlt der Gemeinderat, die von Bruno Müller Poncet im September 2019 eingereichte Einzelinitiative «Schulwegsicherheit Alpnachstad – Alpnach» abzulehnen.

Bei einer Annahme der Initiative, so begründet der Gemeinderat seine Empfehlung, müsste dem Stimmvolk laut Artikel 86, Absatz 1 der Kantonsverfassung, innerhalb eines Jahres ein ausgearbeitetes Projekt vorgelegt werden. «Dies wäre jedoch aufgrund der Eigentumsverhältnisse der betroffenen Grundstücke nicht möglich.» Doch was fordert die Initiative?

Zu fahrradtauglichem Schulweg ausbauen

Die Einzelinitiative Müller beauftragt die Einwohnergemeinde Alpnach, «den bestehenden Wanderweg Rotenbächli–Grunderbergstrasse auf einer Länge von 550 Metern zum fahrradtauglichen Schulweg auszubauen sowie diesen vorschriftsgemäss zu beschildern» (Ausgabe vom 17. August 2019).

In dieser Forderung sieht der Gemeinderat denn auch das Hauptproblem. «Der betreffende Wanderweg ist nicht im Eigentum der Gemeinde. Sie besitzt dort lediglich ein Wegrecht», heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung. Verhandlungen für den Landerwerb seien aus «verfahrenstechnischen Gründen im vorgegebenen Zeitrahmen von einem Jahr nicht realistisch». Das vorzulegende Projekt könnte zudem durch Einsprachen verzögert werden. Auch seien die gleichen Grundeigentümer betroffen, die bereits durch den Entlastungskorridor des Hochwasserschutzprojektes Kleine Schliere Einschränkungen auf sich nehmen müssten.

Hohes Unfallrisiko auf dem Trottoir

Im Weiteren, so der Gemeinderat, münde der Fussweg Rotenbächli in die Grunderbergstrasse ein. Die lediglich 4,3 Meter breite Strasse müsste für einen zusätzlichen sicheren Veloverkehr ausgebaut werden. In seiner Eingabe, die von weiteren Stimmberechtigten unterstützt wird, weist Müller insbesondere auf das «hohe Unfallrisiko auf dem auch von Velofahrern benützten Trottoir Dorf–Alpnachstad hin.» Und zwar insbesondere im oberen Teil mit einem Gefälle von 3,3 Prozent und nur einer Trottoirbreite von 1,9 Metern statt dem Soll von 2,5 Metern.

In seinen Erwägungen zur beantragten Ablehnung der Initiative weist der Gemeinderat auf die verschiedenen bereits getroffenen Massnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit hin. Der zum Teil mit Plakaten signalisierte Schulweg führt auf der rund einen Kilometer langen Strecke Dorfausgang nach Alpnachstad vorerst auf dem Trottoir zum Kleinmattweg, von welchem die Charrengasse abzweigt und bis nach Alpnachstad führt. Der Wanderweg sei neu gekoffert worden und nächstes Jahr soll ein Streifen davon für die Velofahrer geteert werden.

Im Bereich zwischen der Einmündung Kleinmattweg in die Brünigstrasse und Dorfeingang sei vorgesehen, in Zusammenarbeit mit dem Kanton einen neuen abgesetzten Rad- und Fussweg zu erstellen. «Die Planung ist bereits im Gange», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft.