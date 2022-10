Landwirtschaft Die strahlende Siegerin an der Obwaldner Grossviehschau heisst Estell An der Obwaldner Grossviehschau waren mehr als 800 Kühe und Rinder sowie einige Stiere zu bewundern. Richard Greuter Jetzt kommentieren 09.10.2022, 13.22 Uhr

Die Obwaldner Grossviehschau in Sarnen stand unter einem guten Stern. Bereits am Morgen, als die zehn Schaurichter insgesamt 53 Abteilungen rangierten, schauten ihnen nicht nur die Viehzüchter, sondern auch viele Besucher, darunter zahlreiche Familien mit ihren Kindern, über die Schulter. Insgesamt 830 Kühe und Rinder und 23 Stiere präsentierten sich sauber herausgeputzt im Sonntagsgewand.

An der Grossviehschau in Sarnen wurde diskutiert und gefachsimpelt. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 7. Oktober 2022)

«Mir gefällt der grosse Publikumsaufmarsch», lobte OK-Chef Walter Windlin. «Es ist ein Tag, wo wir uns der Dorfbevölkerung zeigen können», so Windlin weiter. Davon wurde auch rege Gebrauch gemacht. Die eingefleischten Züchter nutzten die Gelegenheit, um zu fachsimpeln und sich mit Kollegen oder auch mit den nicht landwirtschaftlichen Besuchern auszutauschen.

Martin Wallimann holte den Tagessieg beim Braunvieh

Das grosse Interesse galt wie immer den zehn Spezialwettbewerben am Nachmittag. Bei diesen Wettbewerben wurden die 646 Braunvieh-Tiere (BV) und die 184 Original-Braunvieh-Tiere (OB) getrennt rangiert. Am Schluss erkoren die Schaurichter wie alle Jahre eine Tagessiegerin BV und OB.

Martin Wallimann aus Alpnach gewann mit Estell den Tagessieg BV. Im Bild: Claudia und Martin Wallimann mit ihren Kindern Esther, Martin und Beat (von links). Bild: Richard Greuter (Sarnen, 7. Oktober 2022)

Jubeln konnte Martin Wallimann aus Alpnach. Unter 19 vorgeführten BV-Kühen fiel die Wahl von Schaurichter Norbert von Rickenbach auf die vierjährige Kuh Estell. «Es ist ein Traum, den wir schon lange gehabt haben», sagte Martin Wallimann gegenüber unserer Zeitung. Auch Ehefrau Claudia Wallimann, die gerne im Stall mitwirkt, freute sich:

«Ich bin einfach glücklich.»

Er sei seit 22 Jahren ein angefressener Braunviehzüchter und besuche mit seinen Tieren schweizweit jährlich drei bis vier Viehschauen, erzählte der 48-jährige Gewinner und fügte an: «Ich war schon mehrere Male nahe dran, doch jetzt ist es aufgegangen.» Zusammen mit Bruder Wendelin bewirtschaftet die Familie Martin und Claudia Wallimann mit ihren Kindern Esther, Beat und Martin eine 56 Hektare grosse Bergliegenschaft.

Timea von Thomas Schrackmann gewinnt zum zweiten Mal

Thomas Schrackmann (rechts) gewann den Tagessieg OB. Im Vordergrund Mithelferin Debie Durrer und seine Töchter Marina und Melanie (von links). Bild: Richard Greuter (Sarnen, 7. Oktober 2022)

Freuen konnte sich der Sarner Landwirt Thomas Schrackmann. Seine etwas mehr als vierjährige Timea wurde Tagessiegerin OB. Thomas Schrackmann ist seit 30 Jahren weitum bekannt als begeisterter OB-Züchter. Der Sieg von Timea ist kein Zufall: Bereits im vergangenen März erzielte Timea an der Jubiläumsschau der Viehzuchtvereinigung Sarnen den Tagessieg OB. Auf die Frage, ob das nicht schon Routine ist, winkt Schrackmann ab:

«Es ist ein Ereignis, das muss stimmen und auch die Kuh muss mitmachen.»

Auch beim Nachwuchs wurden zwei Tagessiege vergeben. Der Tagessieg der Rinder BV ging an Karl Peter aus Alpnach-Dorf mit dem Rind Barla. Rinder-Tagessiegerin OB wurde das Rind Jasmina von Züchter Ruedi Burch aus Stalden. Bei diesen schönen «Müttern» und «Töchtern» haben auch die «Väter» ihren Zuchtbeitrag geleistet. Insgesamt 23 Stiere wurden aufgeführt. Die Misterwahl gewann Daniel Enz mit dem Stier Jubilar.

Viehzucht begeistert Jung und Alt

In den vergangenen Jahren hat sich die Obwaldner Braunviehzucht gewandelt. Die BV ist immer noch die beliebteste Kuh in den Obwaldner Ställen, aber die OB hat in den vergangenen Jahren tüchtig aufgeholt. Was geblieben ist, ist die Begeisterung an der Viehzucht bei den Bauern, aber auch bei ihrem Nachwuchs. Ein schönes Beispiel ist der 11-jährige Matia Wallimann aus Alpnach, der liebevoll den Stier Jack-Daniel streichelt. «Ich habe extrem gerne Tiere», sagte der künftige Viehzüchter. Dies gefiel auch Walter Windlin. Aber was den OK-Chef besonders freute, ist die aufgeführte Qualität. Die liessen auch die Schaurichter in ihren Kommentaren durchblicken.

Keiner zu klein, ein begeisterter Viehzüchter zu sein. Der 11-jährige Matia Wallimann aus Alpnach streichelt seinen Lieblingsstier Jack-Daniel. Bild: Richard Greuter (Sarnen, 7. Oktober 2022)

