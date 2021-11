Langlauf-Lager im Langis kommt heuer anders daher

Langlauf Das Jugendlager auf dem Langis findet heuer in anderer Form statt Coronabedingt findet das Swiss Jugend-Langlauflager im Langis zum zweiten Mal in Folge nicht statt. Dank einer Alternative können langlaufbegeisterte Kinder dennoch ihrem Hobby nachgehen. 11.11.2021, 14.02 Uhr

Rund 200 Kinder erleben auf dem Glaubenberg oberhalb von Sarnen jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr das grösste Langlauf-Breitensportlager der Schweiz. Normalerweise. Denn der fünftägige Langlaufspass unter dem Patronat von Swiss-Ski, Loipen Schweiz und dem Zentralschweizer Schneesportverband kann wegen der laufenden Coronasituation zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. «Ein Lager auf engstem Raum mit über 200 Personen unmittelbar nach den Weihnachtstagen ist in der aktuellen Situation nicht zu verantworten», erklärt Vereinspräsident Samuel Renggli in einer Mitteilung den Grund auf den Verzicht.

Das beliebte Langlauflager auf dem Langis findet heuer in anderer Form statt. Dabei können die Kinder und Jugendlichen auch Biathlon-Luft schnuppern. Bild: PD

Dennoch wollen die Verantwortlichen den Kindern dieses Jahr Spiel und Spass bieten, wie sie in der Mitteilung schreiben. Die Lagerleitung des Swiss Jugend-Langlauflagers habe sich entschieden, in der Altjahrswoche auf Tournee zu gehen. Anstelle des üblichen Breitensportlagers findet nun an vier Standorten die Swiss Julala Nordic Days als Tagesprogramm statt. «Unter diesen speziellen Umständen ist die Durchführung der Swiss Julala Nordic Days die beste Alternative zur regulären Lagerwoche», ist Samuel Renggli überzeugt.

An den Standorten Langis (OW), Lenzerheide (GR), Studen (SZ) und Kandersteg (BE) haben langlaufbegeisterte Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren die Gelegenheit, während zweier Tage Spiel, Sport und Spass zu erleben. Am 27. und 28. Dezember 2021 finden die Swiss Julala Nordic Days auf dem Glaubenberg statt. Als Highlight erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Biathlon-Luft zu schnuppern. Das Anmeldeportal zu den Swiss Julala Nordic Days öffnet am Samstag, 13. November, um 9 Uhr auf der Website www.julala.ch. (inf)