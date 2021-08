Obwalden: Langläuferin Fischer will im Weltcup angreifen

Langlauf Engelbergerin Lea Fischer will nächsten Winter im Weltcup angreifen Vor drei Jahren zog die Langläuferin Lea Fischer von Engelberg nach Norwegen, um zu studieren und nebenbei zu trainieren. Jetzt ist sie wieder zurück und will an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen. Manuel Kaufmann 23.08.2021, 15.30 Uhr

Beim «Sprint Skate» am Langlauf Weltcup 2020 in Davos holte sich Lea Fischer ihre ersten Weltcup-Punkte. Bild: Stephan Bögli (12. Dezember 2020)

Auf dem Balkon von Lea Fischers Elternhaus in Engelberg hängt eine grosse Fahne mit dem Gemeindewappen. Doch daneben weht noch eine weitere, kleinere Fahne im kühlen Wind. Es ist die Flagge von Norwegen, Lea Fischers zweiter Heimat. Die 23-jährige Langläuferin hatte bereits in ihrer Schulzeit an der Sportmittelschule Engelberg ein Austauschjahr in Norwegen verbracht und dabei die dortige Sprache und Kultur kennen gelernt. Für Fischer war schnell klar: Sie wollte nach der Matura im norwegischen Trondheim ein Studium in Bewegungswissenschaft in Angriff nehmen.

In Norwegen sei es leichter als in der Schweiz, Studium und Spitzensport zu kombinieren, speziell im Wintersport. «Die Uni steht praktisch neben der Loipe», sagt Fischer. «Ausserdem kann man sich das Studium selbst einteilen und parallel dazu problemlos trainieren und Wettkämpfe bestreiten.» Während ihrer Zeit in Skandinavien stellte die Engelbergerin fest, dass Norwegen nicht umsonst die führende Nation im Ski Nordisch ist:

«Das kannst du dir als Schweizer nicht vorstellen. Die Kinder in Norwegen bewegen sich im Winter immer im Schnee und wachsen mit Ski an den Füssen auf.»

Lea Fischer hat in Trondheim, Norwegen eine zweite Heimat gefunden. Bild: PD

Obwohl Lea Fischer zusammen mit ihren Geschwistern Julian und Biathletin Anja (beide 22) auch von klein auf ständig auf den Engelberger Langlaufloipen unterwegs war, seien das in Norwegen ganz andere Dimensionen. «In Norwegen hat es eine enorme Breite an Athleten, die wir in der Schweiz nicht haben», sagt sie. So habe sie einmal in Norwegen an einem Langlaufrennen teilgenommen, bei dem sich aus vier Jahrgängen über 1000 Teilnehmer angemeldet hatten. Weiter lobt die Langläuferin das norwegische Schulsystem: «Man kann sich in Norwegen auch mit guten Schulnoten an Sportschulen anmelden, statt nur mit sportlichen Leistungen. Damit hat es an den Sportschulen nicht nur Spitzensportler, sondern auch Jugendliche, die einfach gerne Sport treiben.»

Erste Weltcup-Punkte in Davos

Nach vier Jahren Studium in Norwegen ist Lea Fischer jetzt aber wieder zurück in der Schweiz und wird das letzte Semester ihres Studiums online absolvieren. Die junge Sportlerin wurde ins A-Kader von Swiss-Ski aufgenommen und wird deshalb nach Davos ziehen, wo sich der nationale Stützpunkt der Langläufer befindet. Dort wird sie dann in einer Gruppe trainieren, in der unter anderem auch die beiden Silbermedaillengewinnerinnen der letzten WM, Laurien van der Graaff und Nadine Fähndrich, dabei sind. «Laurien und Nadine bringen sehr viel Erfahrung mit. Ich kann viel von den beiden profitieren.»

Lea Fischer wird diesen Winter wohl wieder mehr auf der Loipe in Engelberg unterwegs sein. Bild: PD

Verdient hat sich Lea Fischer den Platz im A-Kader ohne Zweifel: Letzte Saison lief sie am Heimweltcup in Davos auf den 25. Rang und sammelte so erstmals Weltcup-Punkte. Danach durfte sie gleich weiter nach Dresden zum nächsten Weltcup-Einsatz. Dort holte sie im Teamsprint zusammen mit Teamkollegin Alina Meier (25) den sensationellen sechsten Platz, trotz Sturz. Zu ihren Karrierehighlights hält sie fest: «Eine Athletin fuhr mir voll über die Ski. Ich stürzte zu Boden und wir rutschten zuhinterst ans Teilnehmerfeld, doch Alina und ich konnten nochmals mächtig aufholen und uns den sechsten Rang ergattern.»

Ihren Aufenthaltsort muss sie nun immer mitteilen

Der Aufstieg ins A-Kader bedeutet für Fischer aber auch mehr Verpflichtungen. So muss sie beispielsweise für die Anti-Doping-Verantwortlichen immer angeben, wo sie gerade ist und vor allem, wo sie übernachtet. «Wenn ich in einer Berghütte übernachte, muss ich das online eintragen, und es könnte sein, dass man mich dort besucht und eine Dopingkontrolle durchführt.»

Aktuell befindet sich Fischer mitten in der Vorbereitung auf die Wintersaison. «Viele Leute wissen gar nicht, dass wir im Sommer die wichtigste Arbeit leisten, indem wir uns mit harten Trainings auf die Saison vorbereiten.» Sie weiss: Ohne Training kein Erfolg. Das brauche Zeit:

«Im Langlauf wird man nicht von heute auf morgen erfolgreich, es braucht wirklich harte Arbeit über eine längere Zeit.»

Für Fischer ist klar, dass sie den Kopf nicht hängen lässt, sollte sie einmal ein schlechtes Rennen oder sogar eine schlechte Saison haben. «Ich bin mit voller Leidenschaft dabei und gewillt, alles zu investieren», sagt sie. Ihr grosses Ziel für diesen Winter: besser zu werden und sich im Weltcup zu etablieren.

Mit Norwegen fühlt sich Lea Fischer weiterhin verbunden. «Ich fühle mich an zwei Orten zu Hause, in Engelberg und in Norwegen», sagt sie. Sie könne sich ausserdem vorstellen, später wieder zurück nach Norwegen zu ziehen und dort sesshaft zu werden.