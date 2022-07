LAP-Feier in Obwalden: Ein «Happy Day» für 282 junge Berufsleute

LAP-Feier Obwalden Ein «Happy Day» für 282 junge Berufsleute An der Lehrabschlussfeier der gewerblich-industriellen Berufe in Sarnen durften die Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse entgegennehmen. Robert Hess Jetzt kommentieren 10.07.2022, 15.16 Uhr

Stimmungsvoll in Rot getaucht präsentierte sich am Samstag die Bühne der Aula Cher in Sarnen. Angesagt war nach zweijähriger Pandemiepause eine «Qualifikationsfeier in gewohntem Rahmen, vor Ort und mit allen uns wichtigen Personen», so Urs Burch, Leiter Amt für Berufsbildung Obwalden, zu Beginn der Veranstaltung. Aus Platzgründen wurde die gleich gestaltete Feier für die 282 jungen Berufsleute plus Anhang in zwei Teilen, je am Vormittag und Nachmittag, durchgeführt.