Lehrabschlüsse Obwalden 2022: Die Namen aller Lehrabgänger

Lehrabschlüsse Die Namen aller Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger im Kanton Obwalden Jetzt kommentieren 22.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lluhani Ilirjan, Sachseln.

Note 5,5: Pfister Nick, Alpnachstad (Eyhuis Lungern, Lungern).

Weiter haben bestanden: De Abreu Sousa Nhadia Gabriely, Luzern (Stiftung Erlen Engelberg,Engelberg). Ettlin Victoria, Kerns (Betagtensiedlung Huwel, Kerns).

Gerig Lena, Alpnach Dorf (Optik Ott AG, Sarnen).

Blatty Patrick, Sarnen (Disa Elektro AG, Sarnen). Imfeld Luca, Stalden (Sika Manufacturing AG, Sarnen). Keiser Silvan, Stans (Kommando Operationen, Luftwaffe Flugplatzkommando Alpnach / Dübendorf, Alpnach Dorf). Krummenacher Tobias, Sarnen (Enertech AG, Sarnen). Rohrer Andrin (mit BM), Sachseln (Maxon Motor AG, Sachseln).

Anderhalden Tobija, Giswil (Achermann & Co. AG, Alpnach Dorf). Puchinger Galina, Alpnach Dorf.

Haschke Paul, Buochs (Garage Vogler AG, Kaiserstuhl). von Wyl Benjamin, Giswil (Oldtimer Galerie Frieden GmbH, Sarnen).

Daudi Drilon, Alpnach Dorf (Auto Ruckstuhl AG, Kägiswil). Gasser Severin, Kerns (J. Windlin AG, Kerns). Selmani Blerand, Alpnach Dorf (Auto Sidler AG, Sarnen).

Blättler Kevin, Kerns (Auto Dall’Omo GmbH, Alpnachstad). Dillier Timon, Sarnen (Auto-Center Durrer AG, Alpnach Dorf). Hess Michael, Sachseln (Hess Automobile Alpnach AG, Alpnach Dorf). Lingertat Mias, Sarnen (Nutzfahrzeug AG Zentralschweiz, Kägiswil). Odermatt Marco, Ennetbürgen (Auto von Ah AG, Alpnach Dorf). Röthlin Joel, Ennetmoos (J. Windlin AG, Kerns). Slanzi Ramon, Giswil (Garage Heimberg AG, Sachseln). Stadler Dario, Luzern (Auto Baumann AG, Sachseln). Toth Gloria, Emmenbrücke (Auto Dall’Omo GmbH, Alpnachstad).

Bucher Jonas, Kerns (Feinbäckerei Röthlin AG, Kerns). Müller Evelin, Bürglen (Sunnis AG, Lungern). Widmer Clemens, Sarnen (Beck Berwert, Stalden).

Riebli Sandro, Giswil (Gasser Felstechnik AG, Lungern). Rohrer Mario, Flüeli-Ranft (Gasser Felstechnik AG, Lungern).

Di Ponzio Aaron, Sarnen (Frühauf Bauteam AG, Kägiswil).

Meier Matteo, Willisau (Herzog Marinecenter AG, Alpnachstad).

Ross Nathan, Sarnen (J. Windlin AG, Kerns).

Durrer Julia, Kerns (Coiffure Fanger + Co., Sarnen).

Britschgi Samuel, Alpnach Dorf (Dach und Solar AG, Kägiswil). Wallimann Joel, Kerns (von Rotz Gebäudehülle Plus AG, Kerns).

Glauser Eileen, Sarnen (Praxis Dr. med. dent.Jörg Steiger, Sarnen). Miljkovic Anastasia, Becken-ried (Zahnarztpraxis Andreas-Kim Vogel, Alpnach Dorf). Rohrer Anja, Flüeli-Ranft (Dres. med. dent. Verner Nielsen u. Christian Gaitzsch, Sarnen). Santana Norinha Ana-Catarina, Ennetbürgen (Zahnarztpraxis Andreas-Kim Vogel, Alpnach Dorf).

Schwab Sara, Sachseln (Drogerie Bühlmann AG, Sarnen). Wyder Ladina, Stans (Drogerie Bühlmann AG, Sarnen). Zumbühl Lia, Alpnach Dorf (Allmend Drogerie AG, Alpnach Dorf).

Robinson Niruban, Kerns (von Ah Druck AG, Sarnen).

Note 5,4: Felder Noa, Sachseln (Elektro Kaiser AG, Sachseln).

Weiter haben bestanden: Fernandes Tamara (mit BM), Engelberg (Frey + Cie Elektro AG, Engelberg). Hurschler Andreas, Engelberg (Frey + Cie Elektro AG, Engelberg). Kirchhofer Alex, Lungern (Elektro Furrer AG, Sachseln). Thalmann Livio, Sachseln (Elektro Kaiser AG, Sachseln). von Rotz Robin, Kerns (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Wey Joshua, Kriens (Elektro Furrer AG, Sachseln). Zumbühl Kevin, Engelberg (Frey + Cie Elektro AG, Engelberg).

Burch Janik (mit BM), Alpnach Dorf (Leister AG, Kägiswil). Gasser Daniel (mit BM), Alpnach Dorf (Leister AG, Kägiswil).

Budliger Nik, Beckenried (Elektro Expert GmbH, Sarnen).

Amgarten Vito, Giswil (ITS Kanal Services AG, Kägiswil).

Amstutz Carolin, Giswil (Residenz Am Schärme, Sarnen). Dampatsang Dechen Wangmo, Kerns (Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Durrer Melanie, Kerns. Haas-Röthlin Ursula, Alpnach Dorf. Kathriner Melanie, Giswil (Felsenheim Sachseln, Sachseln).

Moser Debora, Sarnen (DS Der Sattler GmbH, Kägiswil).

Note 5,6: Zaugg Selina, Sursee (Kita Ich & Dui GmbH, Sachseln).

Note 5,4: Blättler Martina, Kerns (Verein Kinderbetreuung Obwalden, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Abächerli Tamara, Giswil (Stiftung Rütimattli, Sachseln). Flury Yasmin, Lungern (Stiftung Rütimattli, Sachseln). Golla Fabienne, Kerns (Kita Stärnähimu Sarnen, Sarnen). Haas Ben, Sachseln (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Khatib Anas, Stans (KiTa Engelberg, Engelberg). Koller Marcel, Luzern (Kita Stärnähimu Alpnach Dorf, Alpnach Dorf). Vranken Babs, Stans (Stiftung Rütimattli, Sachseln).

Afomedi Yao Emmanuel, Engelberg (Stiftung Erlen Engelberg, Engelberg). Bäbler Marc, Grafenort (Einwohnergemeinde Engelberg, Engelberg). Baumgartner Jannis, Alpnach Dorf (Einwohnergemeinde Alpnach, Alpnach Dorf). Fenk Marco, Alpnach Dorf (Einwohnergemeinde Alpnach, Alpnach Dorf). Gsteiger Tim, Lungern (Einwohnergemeinde Lungern, Lungern). Hodel Severin, Sarnen (Frutt Resort AG, Melchsee-Frutt). Rösch Nicole, Giswil (Einwohnergemeinde Giswil, Giswil). Siebert Daniel, Sachseln (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Toqani Mergim, Emmenbrücke (Kanton Obwalden, Sarnen).

Note 5,5: Ettlin Joleen, Kerns (Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Ming Julia, Horw (Kantonsspital Obwalden, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Atashev Jusup, Sarnen (Residenz Am Schärme, Sarnen). Bäbi Elena, Kerns (Residenz Am Schärme, Sarnen). Braha Liridon, Buochs (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Christen Amanda, Ennetmoos (Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Feierabend Vanessa, Engelberg (Spitex Obwalden, Sarnen). Khalil Lina, Lungern (Eyhuis Lungern, Lungern). Kqira Edona, Emmenbrücke (Stiftung Betagtensiedlung dr Heimä, Giswil). Ming Marie-Theres, Oberdorf (Residenz Am Schärme, Sarnen). Nufer Rebecca, Alpnach Dorf (Residenz Am Schärme, Sarnen). Odermatt Aline, Sarnen (Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Odermatt Corinne, Engelberg (Spitex Obwalden, Sarnen). Odermatt Jael, Sarnen (Stiftung Betagtensiedlung dr Heimä, Giswil). Risi Nadja, Wolfenschiessen (Stiftung Erlen Engelberg, Engelberg). Röthlin Gianluca, Kerns (Residenz Am Schärme, Sarnen). Schälin Sarina, Flüeli-Ranft (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Soeira Pinto Fabiana, Alpnach Dorf (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf). Tsanava Mariam, Cazis (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Zimmermann Nina, Sachseln (Stiftung Betagten-siedlung dr Heimä, Giswil).

Aufdermauer Nils, Kerns (Fusion-World GmbH, Kägiswil). Burch Benjamin, Giswil (Auer Power Velos GmbH, Sarnen). Indergand Claudia, Ennetmoos (Auer Power Velos GmbH, Sarnen).

Blatter Silvan, Meiringen (Sutter AG Lungern, Lungern).

Arnold Fabio, Wolfenschiessen (Forstbetrieb Bürgergemeinde Engelberg, Engelberg). Burch Severin, Stalden (Arge Forst Sarnen, Stalden). Ettlin Joël Oliver, Kerns (Abächerli Forstunternehmen AG, Giswil). Halter David, Bürglen (Teilsame Lungern-Dorf, Lungern). Jehle Amon, Meiringen (Riebli Forst AG, Giswil). Kretz René, Kerns (Korporation Kerns, Kerns). Ming Fabian, Stalden (Korporation Alpnach, Alpnach Dorf).

Studer Cedric, Oberdorf (Stiftung Rütimattli, Sarnen).

Benner Severin, Kerns (Gartenbau Markus Eisenring GmbH, Stalden). Delacour Malo, Alpnach Dorf (Heinz Wüthrich AG, Alpnach Dorf). Kathriner Andreas, Stalden (Duka Gartenbau AG, Kerns). Leuthold Elio, Hergiswil (Frühauf Gartenbau GmbH, Alpnach Dorf). Lötscher Dario, Wilen (Rohrer Gartenbau u. Hauswartungen GmbH, Sachseln). Omlin Dominik, Flüeli-Ranft (Duka Gartenbau AG, Kerns). Schwab Simon, Wilen (Portmann Garten AG, Kägiswil). von Ah Tamara, Giswil (Blumen Gärtnerei Müller, Sarnen).

Henz Sarah, Wilen (Krummenacher Sanitär AG, Kägiswil).

Jacquemai Aude, Zofingen (Gisler Reklamen GmbH, Alpnach Dorf). Ming Michelle, Lungern (Vogler Werbung, Giswil).

Kumnova Arlind, Altdorf UR (Halter & Colledani AG, Sarnen).

Ambauen Oliver, Giswil (Haustechnik Blättler AG, Giswil). Schläfli Roman, Giswil (Soland Spenglerei GmbH, Bürglen).

Richang Tsang Tsöndue Sangmo, Alpnach Dorf (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf).

Hess Owen Lewis, Hergiswil (Holzbau Bucher AG, Kerns). Rohrer Xenia, Giswil (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Stucki Sven, Giswil (von Ah Bau AG, Giswil).

Fejgin Dascha, Melchtal (Frutt Resort AG, Melchsee-Frutt). Michel Lina, Melchtal (Hotel Paxmontana AG, Flüeli-Ranft). Ratneswaran Sugirthan, Kriens (H+ Hotel & SPA Engelberg Hotel Regina Titlis AG, Engelberg).

Gasser Laura, Lungern (Seehotel Wilerbad, Wilen). Wiget Sarina, Unteriberg (H+ Hotel & SPA Engelberg Hotel Regina Titlis AG, Engelberg).

Mathis Antonia, Engelberg (Hotel Waldegg Cornerhotels AG, Engelberg).

Note 5,8: Ott Liana, Hergiswil (Maxon Motor AG, Sachseln).

Weiter hat bestanden: Kälin Ramon, Stans (Informatik Leistungs Zentrum OW/NW, Sarnen).

Bleiker Noel, Alpnach Dorf (Informatik Leistungs Zentrum OW/NW, Sarnen). Ettlin Adrian, Sarnen (Elektro Furrer AG, Sachseln). Vrijenhoek Lennie, Kägiswil (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen).

von Rotz Nadine, St. Niklausen (Bucher AG, Kerns).

Ariunjargal Munkhtenger, Sarnen (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Hess Amanda, Engelberg (Restaurant Schweizerhaus GmbH, Engelberg). Küng Katharina, Kerns (Felsenheim Sachseln, Sachseln). Nunes Ricardo Francisco, Sachseln (Alterszentrum Allmend, Alpnach Dorf). Röthlin Noah, Kerns (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Vogler Jenis, Kerns (Betagtensiedlung Huwel, Kerns). Wettstein Lukas, Alpnach Dorf (Schlüssel Gastro GmbH, Alpnach Dorf). Zoppé Manuel, Flüeli-Ranft (Hotel Flüematte GmbH, Flüeli-Ranft).

Note 5,4: Bürgi Martin, Lungern (Leister AG, Kägiswil).

Weiter haben bestanden: Aleksendric Luka, Sachseln (Maxon Motor AG, Sachseln). Burch Lorean, Stalden (Maxon Motor AG, Sachseln). Rhiner Manuel, Emmen (Maxon Motor AG, Sachseln).

Reis Barros Luca, Sarnen (Stiftung Betagtensiedlung dr Heimä, Giswil). Schirmer Daniel, Sarnen (Gasthaus Engel, Sachseln). Wallimann Celina, Alpnach Dorf (Residenz Am Schärme, Sarnen).

Gut Giuliano, Beckenried (Maxon Motor AG, Sachseln).

Note 5,5: Ilbas Medine, Stans (Sika Technology AG, Sarnen).

Note 5,4: Garovi Matteo, Sachseln (Leo Schallberger AG, Sarnen).

Note 5,7: Durrer Roman, Dallenwil (Halter Peter u. Michèle, Stalden). Peter Nora, Alpnach Dorf (Betrieb Amgarten, Lungern).

Note 5,5: Berchtold Joel, Giswil (von Wyl Jost, Kägiswil).

Note 5,4: Berwert Stefan, Stalden (von Ah-Gut Daniel, Flüeli-Ranft). Jakober Tobias, Sarnen (Biohof Emmetti, Giswil).

Weiter haben bestanden: Arnold Melanie, Engelberg (Reinhard Martin, Kerns). Betschart Leonie, Stalden (Riebli-Müller Adrian, Giswil). Burch Michael, Ramersberg (Müller Hansueli, Stalden). Durrer Patrick, Kerns (von Ah Fredy, Giswil). Ettlin Christian, St. Niklausen (Albert-Huwiler Markus, Alpnachstad). Gisler Irene, Haldi b. Schattdorf (Kiser-Herger Marcel, Alpnach Dorf). Imfeld Adrian, Lungern (Erlebnisbauernhof Weid, Kerns). Wolf Christian, Giswil. Würsch René, Emmetten (Wallimann Michael Bitzi-Hof, Alpnach Dorf). Ziegler Adrian, Seelisberg (Schrackmann-Wallimann Thomas, Sarnen).

Note 5,4: Capoferri Belina, Wilen (Bio-Familia AG Sachseln, Sachseln).

Bölsterli Patrick, Wolfenschiessen (GHA Glashandel Alpnach AG, Alpnach Dorf). Casiraghi Leana, Alpnach Dorf (Ruag AG, Alpnach Dorf). Goncalves Ruben, Sarnen (Maxon Motor AG, Sachseln). Ifanger Justin, Alpnach Dorf (Pilatus Getränke AG, Alpnach Dorf). Mathis Sandro, Alpnach Dorf (Leister AG, Kägiswil). Odermatt Nicolas, Giswil (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Ziegler Julia, Giswil (Leister AG, Kägiswil). Zumstein Gabriel, Baldegg (Gasser Felstechnik AG, Lungern).

Araya Yonas, Sarnen (Malergeschäft Durrer GmbH, Kerns).

Abduqadir Said, Luzern (Maler Imfeld AG, Sarnen). Marinkovic Igor, Sachseln (Maler Hinter AG, Sachseln).

Barmettler Elias, Kerns (B+B Bau AG, Sachseln). Ettlin Mario, Kerns (Stephan Thalmann AG, Ramersberg). Fehlmann Gian Luca, Horw (Eberli Bau AG, Sarnen). Gottwald Kimi, Dallenwil (Melk Durrer AG, Kägiswil). Siegrist Joël, Alpnachstad (Eberli Bau AG, Sarnen).

Note 5,5: Imfeld Balin, Lungern (Gasser Felstechnik AG, Lungern).

Weiter hat bestanden: Limacher Florian, Sachseln (Elektro Furrer AG, Sachseln).

Aufdermauer Luana, Kerns (Praxis Dr. med. Thomas Gwerder, Sarnen). Berchtold Nadine, Giswil (Kinderärzte Obwalden, Sarnen). Greter Samara, Kriens (Frauenpraxis Sarnen, Sarnen). Halter Rahel, Lungern (Dr. med. Rolf Kempf, Kerns). Lustenberger Joyce, Wolfenschiessen (Arztpraxis Dr. med. Hansjörg Bucher, Engelberg). Müller Alin, Kägiswil (Hausarztpraxis Sarnen, Sarnen). Thayananthan Sneha, Emmenbrücke (Titlis Praxis AG, Engelberg).

Durrer Raphael, Kerns (Iromet AG, Alpnach Dorf). Gasser Mauro, Lungern (Wolfisberg Metallbau AG, Sarnen). Schwab Alex, Lungern (Imfeld Metall- und Stahlbau AG, Lungern). Tesfay Daniel, Alpnach Dorf (Z + B Imfeld GmbH, Kägiswil). Thürig Silvio, Ramersberg (Rohrer Theo Schmiede + Schlosserei, Flüeli-Ranft). von Wyl Janik, Giswil (Imfeld Metall- und Stahlbau AG, Lungern).

Omlin Martina, Sachseln (Metallprojekt GmbH, Kerns).

Allamand Dominic, Alpnach Dorf (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil). Ferreira Lourenço Toni, Kägiswil (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil). Gnaneswaran Sahintan, Kerns (Schlosserei Andreas Rohrer AG, Kägiswil).

Ibrahim Omer, Alpnach Dorf (Dorfchäsi Wolfisberg AG, Alpnach Dorf). Mangal Nuristan, Giswil (Seiler Käserei AG, Giswil).

Berlinger Judith, Beckenried (Molkerei-Käserei Schnider AG, Giswil).

Berisha Noel, Sarnen (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns). Dzelili Festim, Sarnen (Elektro Kaiser AG, Sachseln). Khalil Youssef, Lungern (Elektro Furrer AG, Sachseln). Langensand Kim, Alpnach Dorf (Gasser Elektro AG, Alpnach Dorf). Perez Guzman Bismark Stainett, Kerns (Ettlin AG, Alpnach Dorf). Richner David, Alpnach Dorf (Ettlin AG, Alpnach Dorf).

von Deschwanden Adrian, Kerns (Country Road Alpnach GmbH, Alpnach Dorf).

Achermann David, Buochs (Ernst von Holzen AG, Engelberg).

Note 5,5: Schuwey Johann, Im Fang (Baumeler Leitungsbau AG, Kerns).

Weiter hat bestanden: Kretz Linus, Kerns (Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns).

Lamaj Fatmir, Giswil.

Note 5,6: von Atzigen Nina, Alpnach Dorf (TopPharm Löwen-Apotheke Sarnen AG, Sarnen).

Note 5,5: von Flüe Stefanie, Sachseln (TopPharm Löwen-Apotheke Sarnen AG, Sarnen).

Ferreira Costa Christiano, Giswil (Dillier Feuer + Platten AG, Sarnen).

Küng Jil, Giswil (Abächerli Media AG, Sarnen). Rohrer Elias, Flüeli-Ranft (von Ah Druck AG, Sarnen).

Note 5,5: Ettlin Christian, Kerns (Leister AG, Kägiswil).

Note 5,4: Häller Jan, Sarnen (Maxon Motor AG, Sachseln).

Weiter haben bestanden: Abächerli Janick, Sachseln (Ruag AG, Alpnach Dorf). Britschgi Dominik, Giswil (Maxon Motor AG, Sachseln). Burch Nicolai, Alpnach Dorf (Kommando Operationen, Luftwaffe Flugplatzkommando Alpnach / Dübendorf, Alpnach Dorf). Furrer Adrian, Malters (von Atzigen AG, Kägiswil). Gottenkieny Luca, Fürigen (Ruag AG, Alpnach Dorf). Helfenstein Oliver, Malters (Maxon Motor AG, Sachseln). Henggeler Robert, Stans (Maxon Motor AG, Sachseln). Imfeld Rebecca, Sarnen (Kommando Operationen, Luftwaffe Flugplatzkommando Alpnach / Dübendorf, Alpnach Dorf). Meile Vincent, Alpnach Dorf (Ruag AG, Alpnach Dorf).

Shar Khangsar Tenzin Choeyang, Aarau (Küchler Druck AG, Giswil).

Abraham Kokob, Kriens (Aiola Caffetteria e Ristorante, Sarnen).

Pfister Joy, Giswil (Schlüssel Gastro GmbH, Alpnach Dorf).

Mathis Reto, Alpnach Dorf (Langensand AG, Alpnach Dorf).

Note 5,5: Kretz Selina, Kerns (Roy Jakober GmbH, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Baumgartner Antonia, Giswil (TG Gasser AG, Giswil). Britschgi Joel, Stalden (Schreinerei Röthlin AG, Kerns). Durrer Jan, Kerns (Holzbau Bucher AG, Kerns). Grisiger Jan, Sachseln (Karl Rohrer AG, Sachseln). Luchs Alisha, Kerns (J. Reinhart Söhne AG, Kerns). Müller Florian, Stalden (Schreinerei Durrer GmbH, Stalden). Pichler Maurus, Kerns (Müller Die Fachschreinerei, Sarnen). Sonderer Brian, Engelberg (Kloster Schreinerei Engelberg, Engelberg).

Burch Ivan, Giswil (TG Gasser AG, Giswil). Niederberger Laura, Kerns (Josef Rohrer AG, Flüeli-Ranft).

Barmettler Dario, Kerns (von Rotz & Wiedemar AG, Kerns). Eichenberger Janis, Kerns (Korporation Kerns Sportbahnen Melchsee-Frutt, Kerns). Ming Silvio, Kriens (von Rotz & Wiedemar AG, Kerns).

Teklay Yohanes, Sarnen (Dillier-Wyrsch AG, Sarnen).

Albert Alina, Alpnach Dorf (Burch und Partner Architekten AG, Sarnen). Avdiu Denis, Emmenbrücke (Emch+Berger WSB AG, Sarnen). Capón González Larisa, Luzern (B + S AG Sarnen, Sarnen). Eggimann Robin, Sarnen (Imhof Architekten AG Sarnen, Sarnen). Enz Cedric, Giswil (aw architekturwerk ag, Sarnen). Fanger Livio, Sachseln (Architektur3 AG, Kerns). Röthlin Livia, Kerns (Planteams.ch AG, Kägiswil). Schmid Nathalie, Sachseln (Innside Innenarchitektur AG, Sarnen). von Wyl Livio, Alpnach Dorf (Planteams.ch AG, Kägiswil). Zberg Simon, Wilen (Ingenieurbüro ZEO AG, Alpnach Dorf).

Amstad Ruben, Kerns (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Berwert Damian, Stalden (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Duss Jonas, Alpnach Dorf (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen). Kübler Aron, Alpnachstad (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Mathis Kean, Stans (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Niederberger Christoph, Wolfenschiessen (Holzbau Engelberg AG, Engelberg). Odermatt Fabian, Engelberg (Holzbau Engelberg AG, Engelberg). von Rotz David, St. Niklausen (Josef Rohrer AG, Flüeli-Ranft). von Rotz Gian, Kerns (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Widmer Cyrill Ambrosius Vinzenz, Sarnen (Küng Holzbau AG, Alpnach Dorf). Zumstein Samuel, Alpnach Dorf (Holzbautechnik Burch AG, Sarnen).

Kaufmännische und Detailhandelsberufe

Abbasi Mahmoud, Luzern (Kanton Obwalden, Sarnen). Dadak Dilara, Luzern (Maxon Motor AG, Sachseln). Häller Jennifer, Kriens (Maxon Motor AG, Sachseln). Raymond Rehaan, Ebikon (Maxon Motor AG, Sachseln). Vespari Massimo, Alpnach Dorf (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen).

Aufdermauer Fabienne, Stalden (Box4u – Schuhe Blaettler AG, Sarnen). Christen Cedric, Büren (ComDataNet AG, Sarnen). Fonseca Soraia, Giswil (Türmli Spielwaren, Sarnen). Gander Livia, Beckenried (Quattro Sport AG, Engelberg). Gutaj Lulzim, Giswil (Otto’s AG Sarnen, Sarnen). Kündig Stefanie, Kerns (Dolomiten Sport AG, Sarnen). Mustafa Sumeja, Emmenbrücke (Aldi Suisse AG, Sarnen). Nokaj Dijana, Kerns (Genossenschaft Migros Luzern, Sarnen). Rohrer Sabrina, Sarnen (Beck Berwert, Stalden). Rohrer Yvonne, Giswil (Genossenschaft Migros Luzern, Sarnen). Tormen Michael, Ballwil (Denner Satellit Sachseln AG, Sachseln).

Note 5,6: Ming Sabrina, Lungern (Kanton Obwalden, Sarnen).

Weiter haben bestanden: Alija Adriatik, Sarnen (Sika Supply Center AG, Sarnen). Brülhart Gianna (mit BM), Ueberstorf (Hotel Paxmontana AG, Flüeli-Ranft). Bühlmann Gian Marco (mit BM), Ennetmoos (Maxon Motor AG, Sachseln). Delacour Solène, Alpnach Dorf (Nahrin AG, Sarnen). Djordjevic Milan, Giswil (GHA Glashandel Alpnach AG, Alpnach Dorf). Durrer Denise, Kerns (Kanton Obwalden, Sarnen). Eberli Sara, Giswil (Bio-Familia AG Sachseln, Sachseln). Gasser Sheila, Sachseln (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Gasser Till, Lungern (Eberli AG, Sarnen). Gisler Fabienne (mit BM), Alpnach (BDO AG, Sarnen). Imboden Fabienne, Obbürgen (Engelberg-Titlis Tourismus AG, Engelberg). Justo Ruiz Alex, Engelberg (Einwohnergemeinde Engelberg, Engelberg). Kirupananthan Abinaya (mit BM), Flüeli-Ranft (Raiffeisenbank Obwalden, Sachseln). Krummenacher Dania (mit BM), Alpnach (Raiffeisenbank Obwalden, Sachseln). Matter Andrea, Sarnen (Frutt Resort AG, Melchsee-Frutt). Müller Jannick, Hergiswil (Kanton Obwalden, Sarnen). Niederberger Fabienne, Giswil (Gasser Felstechnik AG, Lungern). Rohrer Jil, Kerns (Einwohnergemeinde Kerns, Kerns). Röthlin Kaja, Kerns (Kantonsspital Obwalden, Sarnen). Saljihi Durim, Alpnach Dorf (Alpnach Schränke AG, Alpnach Dorf). Suter Myriam, Beckenried (Einwohnergemeinde Alpnach, Alpnach Dorf). Vogler Eliane, Kerns (Kanton Obwalden, Sarnen). Waser Lea, Wolfenschiessen (Sika Supply Center AG, Sarnen). Wijesingha Jithma, Sarnen (Maxon Motor AG, Sachseln). Wolfisberg Nils, Sarnen (Obwaldner Kantonalbank, Sarnen). Zawadzka Katarzyna, Alpnach Dorf. Zberg Annina, Wilen (Leister AG, Kägiswil).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen