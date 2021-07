Lehrabschluss Dank dem Lockdown lernte Ronja Studer Obwalden kennen Ronja Studer absolvierte die Lehre zur Buchhändlerin in Sarnen. Während des Lockdown hat die 20-Jährige den Kunden die Bücher persönlich geliefert. Natalie Ehrenzweig 22.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ronja Studer absolvierte die Lehre zur Buchhändlerin bei der Buchhandlung Dillier in Sarnen. Bild: Pius Amrein

Als Kind wollte Ronja Studer (20) eigentlich Fee werden. Doch nach der Oberstufe war der Berufswunsch der Giswilerin nicht mehr so klar. «Ich habe ein Praktikum in einer Kinder­krippe gemacht, war bei der Berufs­beratung und habe den Gestalterischen Vorkurs – Design&Kunst an der Hochschule Luzern absolviert. Doch ich wollte eine Lehre machen», erklärt sie.

Eines Tages schaute sich Ronja Studer im Internet alphabetisch alle Berufe an, für die im Kanton Obwalden eine Lehrstelle ausgeschrieben waren. «Da gab es Automobilverkäufer, Bohrmaschinenmechaniker und viele weiter, und als ich da durchgescrollt bin, habe ich das erste Mal ‹Buchhändlerin› gelesen. Ich rief sofort bei der Buchhandlung Dillier in Sarnen an und fragte, ob die Lehrstelle noch zu haben sei. Am selben Abend schrieb ich meine Bewerbung», erinnert sie sich lachend. Der jungen Frau mit den vielen Interessen gefällt, dass es zu allem ein Buch gibt. «Ich arbeite gern mit Menschen. Und je nach deren Wunsch kann ich mit ihnen zum Beispiel über das Reisen reden oder über Kunst», erzählt sie begeistert.

«Ich habe schon ab und zu Reaktionen wie ‹Gibt es den Beruf noch?› zu hören bekommen», blickt sie zurück. Obwohl der Onlinehandel und E-Books für die Buchhandlungen eine starke Konkurrenz bedeuten, macht sich Ronja Studer keine Sorgen über den Buchhandel. «Wir haben eine tolle und grosse Stammkundschaft», so die frischgebackene Buchhändlerin.

«Unsere Kundschaft kennen wir persönlich. Darum können wir die richtigen Bücher empfehlen.»

Buchhändlerin sei ein sozialer Beruf, betont sie mehrmals.

Die 20-Jährige fand es zu Beginn der Ausbildung herausfordernd, gleich mit Kundschaft konfrontiert zu werden. «Doch auch introvertierte Menschen, was ja Bücherwürmer oft sind, können da hineinwachsen», ist sie überzeugt. Das Klischee der dauerlesenden Buchhändlerin stimme aber nur teilweise: «Im Laden haben wir keine Zeit zum Lesen, das machen wir privat.» Überrascht hat Ronja Studer, wie sehr die Kundschaft ihr und den Mitarbeitenden vertraue. «Manche sagen, unsere Buchhandlung sei ihr zweites Wohnzimmer. Sie erzählen uns private Dinge, die wir natürlich für uns behalten. Wer zum Beispiel einen Ratgeber zum Thema Scheidung kauft, redet meist offen über die eigene Trennung.»

Ronja Studer wusste zunächst nicht, welche Lehre sie absolvieren möchte. Bild: Pius Amrein (Sarnen, 25. Juni 2021)

Online Schule zu haben, sei okay gewesen

Auch in der Berufsschule hat sie Überraschungen erlebt. «Ich hätte nie gedacht, dass mich Buchhaltung mal interessieren könnte. Doch bei mir ist das immer sehr von der Lehrperson abhängig. Wirtschaft und Recht war mein Lieblingsfach», so die Giswilerin, die auch gern fotografiert, filmt, singt, zeichnet oder sich gegen den Klimawandel engagiert. «Nebenbei habe ich noch mein eigenes kleines Business. Ich bastle Schmuck und Lesezeichen aus getrockneten Pflanzen und Kunstharz», verrät sie.

Die Hobbys und die sozialen Kontakte hätten während der Prüfungsvorbereitungen etwas gelitten. «Ich habe früh mit dem Lernen angefangen, und ich wusste, dass bereits die Vertiefungsarbeit vom letzten Herbst gut verlaufen ist», sagt Ronja Studer. Zwischendurch habe sie mit einer Freundin per Video-Call gelernt.

Die Hälfte von Ronja Studers Lehre fiel in die Pandemiezeit. «Ich bin dadurch sehr flexibel geworden. Im Laden haben wir Ideen für den Lockdown ausgebrütet. So haben wir etwa unseren Kunden die Bücher selbst ausgeliefert. Und ich habe den Kanton Obwalden kennen gelernt», meint sie schmunzelnd. Auch online Schule zu haben, sei okay gewesen. Die Lehrabschlussprüfung habe sich nur betreffend die Maskenpflicht von Prüfungen in anderen Jahren unterschieden.

Die Energie und die Freude von Ronja Studer werden auch bei ihrer Zukunfts­planung sichtbar: «Der Vertrag mit der Buchhandlung für die nächsten drei Jahre ist schon unterschrieben. Ich werde nur 60 Prozent arbeiten. Ich möchte noch die Berufsmatura ablegen und mein Schmuck- und Lesezeichenbusiness weiter aufbauen», sagt sie. Und was danach kommt, stehe noch in den Sternen.