Leitungswechsel Rektor Daniel Henggeler verlässt das BWZ Obwalden Er wird Schulleiter der Sportschule «OYM College» in Cham. 24.01.2022, 16.08 Uhr

Daniel Henggeler. Bild: PD

Wie das Amt für Berufsbildung (AfB) mitteilt, wird Daniel Henggeler seine Stelle als Rektor des Berufs- und Weiterbildungszentrums Obwalden auf Ende Januar verlassen. Er wird Schulleiter der Sportschule «OYM College» in Cham.

Henggeler trat im Februar 2014 in den Dienst der kantonalen Verwaltung ein. Er habe das BWZ Obwalden in den letzten acht Jahren als Bildungsinstitution wesentlich geprägt und weiterentwickelt, heisst es in der Mitteilung. Neben der Einführung des kompetenzorientierten Unterrichtes und der digitalen Transformation habe er die schulinterne Kultur durch Offenheit und Weitsicht geprägt. Der Ausbau der Gesamtschulleitung war ein Meilenstein in der Schulentwicklung des BWZ und hat sich bewährt.

Das Bildungs- und Kulturdepartement und das Amt für Berufsbildung bedanken sich in der Mitteilung bei Daniel Henggeler für seine wertvolle Arbeit im Dienste der Berufsbildung Obwalden und für das Berufs- und Weiterbildungszentrum BWZ Obwalden. Die Stelle des Rektors wurde öffentlich ausgeschrieben. Bis Ende Juli 2022 übernimmt Prorektor David Schmid die Führung des BWZ. (sok)