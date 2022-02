Leserbrief Das Ausfüllen der Steuererklärung sollte nicht nur für IT-Spezialisten möglich sein 14.02.2022, 16.48 Uhr

In diesen Tagen treffen in viele Haushaltungen die alljährlichen Steuererklärung herein. Für viele ältere Menschen ist dies ein Horror, denn sie sollen die Steuererklärung online ausfüllen – wovon viele nur Bahnhof verstehen, denn sie haben weder einen PC noch ein Handy. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als einen Steuerberater zum Ausfüllen beizuziehen, das kostet.