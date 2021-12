Leserbrief Die Planungszone könnte eine lang gehegte Vision realisieren «Obwaldens letzte Getreidemühle steht vor dem Aus», Ausgabe vom 27. September 10.12.2021, 11.56 Uhr

Die Alpnacher Pfisternmühle. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 15. September 2021)

Mit sehr grosser Freude habe ich von der Publikation im Obwaldner Amtsblatt vom 25. November Kenntnis genommen. Mein «Quasi-Schwager», Nik Wallimann, hat ehemals das Restaurant Pfistern in Alpnach und die Biogetreidemühle betrieben. Nach seinem für alle völlig überraschendem Tod (2014) wurde das Restaurant und die Mühle mit Erfolg weiterbetrieben. Nachdem seine testamentarisch festgelegte Stiftung endlich im Jahr 2021 gegründet wurde, war die grosse Frage: Was passiert mit der Mühle? Ein prominentes Gebäude mitten in Alpnach.

Zusätzliches Plus, die Mühle ist als Ausbildungsbetrieb mit mehrjähriger Erfahrung anerkannt.