Leserbrief «Es steht einer Nationalrätin sehr schlecht zu Gesicht, sich respektlos über einen Teil der Bevölkerung zu äussern!» Zur Kolumne «Stimme aus Bern» von Monika Rüegger vom 28. Dezember 2020. Karin Furger, FDP Obwalden 03.01.2021, 13.20 Uhr

In ihrer Kolumne «Stimme aus Bern» unterstützt die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger zu Recht den Föderalismus in der Schweiz. Dieser erlaubt in der Tat einen Ausgleich zwischen Stadt und Land, moderner Tradition und traditioneller Moderne, aber auch zwischen kleinen und grossen Kantonen. Aus den Stimmen diverser Politiker und der Situation der letzten Wochen und Monate jedoch zu schlussfolgern, dass «Politiker leichtfertig Verantwortung aus der Hand geben», ist falsch. Auch das SVP-Narrativ, eine «feindliche Übernahme» der Schweiz durch die EU stehe kurz bevor, ist mehrfach widerlegt. Politikern vorzuwerfen, sie wollten die direkte Demokratie aufgeben, ist böse Unterstellung. Die FDP positioniert sich zu den Verhandlungen über das Rahmenabkommen sehr deutlich und klar: Damit die FDP ein Verhandlungsresultat unterstützt, sind folgende rote Linien zwingend einzuhalten. Sie ergänzen die roten Linien des Bundesrats, welche – soweit bekannt – ebenfalls unterstützt werden: